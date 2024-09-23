TeraBox تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لبرنامج الإحالة ذائع الصيت الخاص بها

التوسّع المستمر في اشتراكات مشرفي المواقع ، خاصةً في مناطق متعددة ، مع وصول مدفوعات مشرفي المواقع إلى مستويات عالية جديدة، ضمنا التشغيل السلس والتنمية المستمرة للمشروع.

طوكيو ، 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- احتفلت مؤخرًا تيرابوكس (TeraBox ["تيرابوكس"] أو "الشركة") ، وهي خدمة تخزين سحابي موثوق بها عالميًا مقرها في طوكيو ، بالذكرى السنوية الثانية لـ برنامج الإحالة ، ذائع الصيت الخاص بها كدليل على التشغيل السلس والتطوير المستمر للمشروع. تواصلت الزيادة المطّردة في عدد تسجيلات مشرفي المواقع ، بما في ذلك في مناطق جديدة متعددة ، مع وصول مدفوعات مشرفي المواقع إلى مستويات عالية جديدة.

تكشف تيرابوكس عن بعض بيانات "برنامج الإحالة" المثير للإعجاب الخاص بها.

بلغ إجمالي عدد مشرفي المواقع في تيرابوكس في جميع أنحاء العالم أكثر من مليون مشترك.

وصل أعلى دخل يومي لمشرفي المواقع إلى أكثر من 10،000 دولار، مع وصول دخل أصحاب أكبر مستوى من الإيرادات ما يقرب من 180،000 دولار.

يتجاوز العدد الإجمالي للأسهم من قبل جميع مشرفي المواقع 500 مليون سهم.

تمتد شبكة مشرفي المواقع عبر العالم ، بما في ذلك دول مثل الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وكوريا الجنوبية. علاوةً على ذلك ، مع استمرار تأثير تيرابوكس في النمو ، فإن المنصة متحمسة للترحيب بالعديد من مشرفي المواقع الجدد من مجموعة متوسعة من البلدان والمناطق.

حققت تيرابوكس نجاحاتٍ بارزة، مما يدل على نموها المستدام وزيادة تأثير المستخدمين. بدأت الرحلة مع إطلاق "مركز مشرفي المواقع" (Webmaster Center) في أغسطس 2022. بعد ذلك ، تم تنفيذ العديد من التحسينات ، بما في ذلك ميزة "السحب الذاتي" التي بسّطت عملية إدارة الأرباح لمشرفي المواقع وزادت من مشاركتهم. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت أداة "تحليل النمو" لمشرفي المواقع رؤية قيّمة حول أدائهم التشغيلي ، مما أتاح لهم اتخاذ قرارات أكثر فعالية.

نتيجة لهذه التحسينات ، شهد عدد مشرفي المواقع المشاركين وأرباحهم زيادات ملحوظة. بالنظر إلى المستقبل ، من المقرر أن يؤدي الإطلاق المنتظر لتطبيق مشرفي المواقع "ويب ماستر آب" (Webmaster App) في سبتمبر 2024 إلى زيادة مشاركة المستخدمين وراحتهم، مما يعزز مكانة تيرابوكس كرائدة في الصناعة.

نُبذة عن TeraBox

تعد خدمة "تيرابوكس" (TeraBox)، التي طوّرتها شركة "فلكس تك إنك" (Flextech Inc.) في اليابان، حلاً رائدًا للتخزين السحابي على مستوى العالم. ومن خلال مقرها الرئيسي في طوكيو، تخدم تيرابوكس بكل فخر أكثر من 320 مليون مستخدم على مستوى العالم، وتوفر طريقة بسيطة لكنها قوية في الوقت ذاته لتخزين البيانات وإدارتها. توفر خدمة تيرابوكس سعة تخزينية كبيرة تبلغ 1 تيرابايت، وتضمن بقاء ملفاتك آمنة ويمكن الوصول إليها من أي مكان. كخدمة آمنة وموثوقة ومريحة ، حصلت خدمة تيرابوكس من [المنظمة الدولية للتوحيد القياسي]، (آيزو - ISO)، على شهادات اعتماد الجودة (ISO 27001)، و(ISO 27701)، و(ISO 27018)، مما يتيح للمستخدمين الفرديين في جميع أنحاء العالم فرصة التسجيل للحصول على 1 تيرابايت (1024جيجابايت) من التخزين المجاني.

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