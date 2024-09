TeraBox comemora o 2º aniversário de seu extremamente popular Programa de Recomendação

A expansão contínua das inscrições de webmasters, especialmente em múltiplas regiões, e os novos aumentos nos pagamentos para webmasters garantiram a operação tranquila e o desenvolvimento contínuo do projeto.

TÓQUIO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O TeraBox ("TeraBox" ou "a Empresa"), serviço de armazenamento em nuvem globalmente confiável com sede em Tóquio, comemorou recentemente o segundo aniversário de seu popular Programa de Recomendação, uma comprovação do bom funcionamento e do desenvolvimento contínuo do projeto. O número de inscrições de webmasters, inclusive em várias novas regiões, continuou a aumentar de forma constante e os pagamentos para webmasters atingiram novos patamares.

O TeraBox revela alguns de seus impressionantes dados do Programa de Recomendação.

O número total de webmasters do TeraBox em todo o mundo atingiu mais de um milhão.

A maior renda diária dos webmasters chegou a mais de US$ 10.000 , e o maior ganhador faturou quase US$ 180.000 .

, e o maior ganhador faturou quase . O número total de compartilhamentos por todos os webmasters excede 500 milhões.

A rede de webmasters se estende por todo o mundo, e inclui países e regiões como Índia, Indonésia, Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e Coreia do Sul. Além disso, como a influência do TeraBox continua a crescer, a plataforma está animada para receber muitos novos webmasters, vindos de uma variedade cada vez maior de países e regiões.

O TeraBox alcançou marcos expressivos, demonstrando seu crescimento sustentável e aumentando o impacto sobre os usuários. A jornada começou com o lançamento do Webmaster Center, em agosto de 2022. Em seguida, várias melhorias foram implementadas, incluindo um recurso de retirada automática, que simplificou o gerenciamento de ganhos para webmasters e aumentou o engajamento. Além disso, a ferramenta de Análise de Crescimento forneceu aos webmasters informações valiosas sobre o desempenho operacional deles, permitindo uma tomada de decisão mais eficaz.

Como resultado desses aprimoramentos, tanto o número de webmasters participantes, quanto seus ganhos tiveram um aumento notável. Pensando no futuro, o próximo lançamento do Webmaster App, em setembro de 2024, está pronto para aumentar ainda mais o envolvimento e a conveniência do usuário, consolidando a posição do TeraBox de líder do setor.

Sobre o TeraBox

O TeraBox, desenvolvida pela Flextech Inc. no Japão, é uma solução líder global de armazenamento em nuvem. Com sede em Tóquio, o TeraBox atende orgulhosamente a mais de 320 milhões de usuários em todo o mundo, fornecendo uma maneira fácil, mas poderosa, de armazenar e gerenciar dados. Com seu generoso 1 TB de armazenamento gratuito, o TeraBox garante que seus arquivos estejam seguros e acessíveis de qualquer lugar. Como um serviço seguro, confiável e conveniente, o TeraBox é certificado com ISO 27001, ISO 27701 e ISO 27018, oferecendo aos usuários individuais em todo o mundo a oportunidade de se registrar para obter 1 TB (1024 GB) de armazenamento gratuito.

