THINKCAR Tech تصل إلى 600000 مستخدم أساسي في ثلاث سنوات، وتتوسع عالميًا من خلال نهج متعدد القنوات

لوس أنجلوس, 28 يوليو 2023 PRNewswire// THINKCAR Tech -- قد حققت إنجازًا كبيرًا من خلال تجميع أكثر من 600000 مستخدم أساسي اعتبارًا من يوليو 2023، وهو دليل على نهج تطوير المنتجات الذي يركز على المستخدم. تستثمر الشركة باستمرار في تطوير قنوات متعددة للوصول إلى هدف نادي مليون مستخدم. منذ إنشائها، التزمت THINKCAR Tech بإنشاء منتجات تقنية تلبي الاحتياجات الفعلية للمستخدمين وتحل مشاكلهم، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الممتاز.

THINKCAR Tech Achieves 600,000 Core Users in Three Years, Expands Globally with Multi-Channel Approach

ولتقديم خدمات عالية الجودة، وسعت THINKCAR Tech وجودها في السوق العالمية من خلال إنشاء مكاتب في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا ومناطق أخرى. كما أعطت الشركة الأولوية لبناء ونشر صورة علامتها التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية والمنتديات الصناعية لتعزيز الوعي بعلامتها التجارية. في النصف الأول من عام 2023، شاركت الشركة في 15 معرضًا مهنيًا دوليًا في جميع أنحاء أمريكا وأوروبا وآسيا، وأقامت روابط قوية مع العملاء والشركاء وخبراء الصناعة المحتملين.

استثمرت THINKCAR Tech، مدفوعة بالابتكار التكنولوجي، في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، مما أدى إلى إنشاء تقنيات تشخيصية متطورة ومبتكرة في الصناعة. تستحوذ الشركة على أكثر من 260 قطعة من الملكية الفكرية وأطلقت معدات تشخيص حركية عن بعد للسيارات والتي تحدث ثورة في صناعة التشخيص. يتيح هذا الجهاز الاتصال الصوتي والمرئي في الوقت الفعلي بين فنيي الصيانة وخبراء الصيانة عبر الإنترنت وتجار الخدمات، مما يوسع تقنية الإصلاح والتشخيص المتطورة من المدن المحلية إلى البلد بأكمله وحتى العالم.

في النصف الثاني من عام 2023، تخطط THINKCAR Tech لإكمال نشر مركز الخدمة العالمي عبر الإنترنت وخادم الحوسبة السحابية في أكثر من 10 دول ومناطق حول العالم. كما ستواصل الشركة توسيع نفوذها العالمي من خلال المشاركة بنشاط في العديد من المعارض الدولية، بما في ذلك Auto Parts & Aftermarket في فرانكفورت (موسكو) و Auto Korea و Auto Parts & Aftermarket في فرانكفورت (جنوب أفريقيا)، و Bus & Truck Show في يانغون (ميانمار) و Frankfurt Show في شنغهاي، ودبي (الإمارات العربية المتحدة).

كن على اطلاع بآخر تطورات THINKCAR Tech من خلال زيارة الموقع الرسمي: www.thinkcar.com

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