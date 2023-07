THINKCAR Tech atteint 600 000 utilisateurs principaux en trois ans et se développe à l'échelle mondiale grâce à une approche multicanal

LOS ANGELES, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- THINKCAR Tech a franchi une étape importante en accumulant plus de 600 000 utilisateurs en juillet 2023, ce qui témoigne de son approche de conception de produits centrée sur l'utilisateur. L'entreprise investit continuellement dans le développement multicanal pour atteindre son objectif : un club d'un million d'utilisateurs. Depuis sa création, THINKCAR Tech s'est engagée à créer des produits technologiques qui répondent aux besoins réels des utilisateurs et résolvent leurs problèmes, grâce à une technologie de pointe et à un excellent design.

THINKCAR Tech Achieves 600,000 Core Users in Three Years, Expands Globally with Multi-Channel Approach

Pour fournir des services de haute qualité, THINKCAR Tech a étendu sa présence sur le marché mondial en établissant des bureaux aux États-Unis, en Asie, en Europe et dans d'autres régions. L'entreprise a également donné la priorité à la construction et à la diffusion de son image de marque, en participant à des expositions internationales et à des forums industriels pour améliorer sa notoriété. Au cours du premier semestre 2023, l'entreprise a participé à 15 expositions professionnelles internationales en Amérique, en Europe et en Asie, établissant des liens solides avec des clients potentiels, des partenaires et des experts du secteur.

Poussée par l'innovation technologique, THINKCAR Tech a investi dans des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'informatique cloud et le big data, ce qui a conduit à la création de technologies de diagnostic haut de gamme novatrices dans le secteur. L'entreprise a acquis plus de 260 éléments de propriété intellectuelle et a créé un équipement de télédiagnostic vidéo automobile qui révolutionne le secteur du diagnostic. Cet équipement permet une communication vocale et vidéo en temps réel entre les techniciens de maintenance, les experts en maintenance en ligne et les marchands de services, étendant la technologie de réparation et de diagnostic haut de gamme des villes locales à l'ensemble du pays, et même au monde entier.

Au cours du second semestre 2023, THINKCAR Tech prévoit d'achever le déploiement de son centre mondial de services en ligne et de son serveur d'informatique cloud dans plus de 10 pays et régions à travers le monde. L'entreprise continuera également à étendre son influence mondiale en participant activement à plusieurs expositions internationales, notamment Auto Parts & Aftermarket à Francfort (Moscou), Auto Korea, Auto Parts & Aftermarket à Francfort (Afrique du Sud), Bus & Truck Show à Yangon (Myanmar), Frankfurt Show à Shanghai et Dubaï (Émirats arabes unis).

