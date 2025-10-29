Thunes et le groupe Ecobank soutiendront les paiements instantanés en Afrique pour le prochain milliard d'utilisateurs

L'alliance permettra une connectivité financière plus rapide et plus large dans toute l'Afrique subsaharienne

LOMÉ, Togo et SINGAPOUR, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, l'autoroute intelligente pour déplacer l'argent dans le monde entier et le groupe Ecobank, le principal établissement financier panafricain, annoncent aujourd'hui une collaboration qui permettra des paiements transfrontaliers instantanés pour des millions de particuliers et d'entreprises à travers l'Afrique subsaharienne.

Cérémonie de signature entre Thunes et Ecobank

Ce partenariat concrétise le protocole d'accord historique signé entre Ecobank et TransferTo, la société holding de Thunes, en 2024. Cet accord prévoyait une transformation fondamentale de l'accès financier et des solutions de paiement transfrontalier dans toute l'Afrique.

Ce nouveau chapitre de l'accès financier verra une intégration à grande échelle entre les infrastructures bancaires et fintech, ce qui permettra aux personnes et aux entreprises d'envoyer, de recevoir et de gérer de l'argent instantanément d'un pays à l'autre. Des règlements accélérés, un accès simplifié aux liquidités et une portée élargie ouvriront de nouvelles possibilités de croissance et de participation à l'économie numérique.

Le déploiement panafricain s'étendra progressivement à l'ensemble des 32 pays où opère Ecobank, conformément aux réglementations locales en vigueur sur chaque marché. Ce déploiement continental progressif vise à connecter les clients d'Ecobank au réseau mondial Direct de Thunes, qui couvre plus de 130 pays et se connecte à sept milliards de portefeuilles mobiles et de comptes bancaires dans le monde.

En combinant la vaste présence locale d'Ecobank avec le réseau mondial Direct de Thunes, l'alliance permet aux entrepreneurs de d'exercer leur activité au-delà des frontières, aux familles de soutenir leurs proches instantanément et aux communautés de prendre part à une économie africaine numérique plus dynamique.

« Cette collaboration marque une évolution majeure dans la manière dont nous gérons les paiements en Afrique », déclare Peter De Caluwe, cofondateur et CEO de Thunes. « Les solutions de Thunes et la portée d'Ecobank sont en parfaite adéquation : ensemble, nous offrons un accès plus rapide et plus fiable aux liquidités et créons de nouvelles voies de croissance dans toute l'Afrique subsaharienne. Le résultat est une solution à grande échelle qui transforme la façon dont l'argent circule sur le continent. Il s'agit d'une étape clé dans notre mission qui consiste à permettre au prochain milliard d'utilisateurs finaux de participer à l'économie mondiale ».

« Notre collaboration avec Thunes s'inscrit parfaitement dans la mission d'Ecobank qui consiste à fournir des services bancaires sans frontières et à soutenir l'inclusion financière dans toute l'Afrique », déclare Jeremy Awori, CEO du groupe Ecobank. « En combinant notre solide infrastructure bancaire avec l'innovation fintech de Thunes et le Direct Global Network, nous élargissons l'accès financier en temps réel pour des millions de personnes et stimulons la croissance de l'économie numérique de l'Afrique. »

Le premier marché à démarrer ses opérations dans le cadre de ce partenariat panafricain est le Togo, où les clients d'Ecobank peuvent désormais bénéficier de paiements instantanés de la part d'acteurs mondiaux de l'envoi de fonds. Ce lancement démontre l'état de préparation opérationnelle du partenariat, qui se prépare à une expansion systématique sur le continent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807561/Thunes_Ecobank.jpg