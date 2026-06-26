UniAthena تعزِّز عروضها الأكاديمية على مستوى برامج الدكتوراه من خلال إطلاق برامج دكتوراه إدارة الأعمال (DBA) جديدة

أكسفورد، إنجلترا، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة UniAthena عن توسيع محفظتها الأكاديمية من خلال إطلاق 12 برنامجًا لدكتوراه إدارة الأعمال (DBA)، بما في ذلك 11 مسارًا تخصصيًا مصممًا لتلبية المتطلبات المتطورة للقيادة واحتياجات القطاعات المختلفة. تُقدَّم هذه البرامج بالتعاون مع جامعة غولييلمو ماركوني في إيطاليا، وتؤدي إلى الحصول على مؤهلات علمية مُعتمدة وممنوحة من قِبل المؤسسة العلمية. يمثل هذا الإطلاق توسعًا في عروض UniAthena على مستوى برامج الدكتوراه، ويوفّر للمهنيين مسارات إضافية لإجراء أبحاث أكاديمية متقدمة وبحوث تطبيقية في مجال الأعمال.

ويُكمّل هذا الإطلاق برامج الدكتوراه الحالية في إدارة الأعمال التي تقدّمها UniAthena بالشراكة مع جامعة UCAM في إسبانيا.

صُمِّمت برامج دكتوراه إدارة الأعمال (DBA) لتناسب المهنيين العاملين، حيث تجمع بين الصرامة الأكاديمية والرؤية العملية في مجال الأعمال. تُقدَّم هذه البرامج بالكامل عبر الإنترنت، وتوفّر دعمًا بحثيًا متخصصًا، وإرشادًا أكاديميًا، وفرصًا تعليمية مرنة. وبالإضافة إلى المسارات التخصصية، يتوفر أيضًا برنامج عام لدكتوراه إدارة الأعمال موجه للمهنيين الذين يرغبون في متابعة أبحاث أوسع في مجال الأعمال دون التقيّد بتخصص محدد. يمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل حول البرامج والمسارات التخصصية عبر منصة UniAthena.

قال Firoz Thairinil، الرئيس التنفيذي لشركة UniAthena: "هناك حاجة متزايدة إلى قادة قادرين على رأب الفجوة بين البحث الأكاديمي والممارسة العملية في عالم الأعمال. تُنتج بيئة العمل الحديثة تحديات معقدة لا يمكن حلّها دائمًا من خلال الأساليب الإدارية التقليدية. وقد صُمِّمت هذه البرامج التخصصية لدكتوراه إدارة الأعمال (DBA) لمساعدة المهنيين ذوي الخبرة على تطوير قدراتهم البحثية اللازمة لدراسة هذه التحديات بشكل نقدي، والمساهمة في تقديم حلول تُحدث أثرًا مستدامًا داخل المؤسسات".

تبدأ هذه البرامج، المعتمدة بواقع 180 وحدة من نظام ECTS، بدراسة مناهج البحث العلمي وأدواته وتقنياته، قبل الانتقال تدريجيًا إلى مرحلة التخطيط وتنفيذ وإتمام أطروحة دكتوراه أصلية. من خلال دعم أكاديمي منظم وتجربة بحثية تطبيقية، يطوّر المتعلمون قدراتهم على التحليل والتفكير النقدي، بما يمكّنهم من التعامل مع التحديات المعقّدة في عالم الأعمال.

تشمل البرامج تخصصات في القيادة، والإدارة الاستراتيجية، وإدارة التسويق، وإدارة الموارد البشرية، والتمويل للأعمال، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع، وإدارة سلاسل الإمداد. كما تشمل مسارات إضافية في تحليل الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة في الأعمال، وهي مجالات تعالج الأولويات الناشئة التي تُشكّل مستقبل المؤسسات الحديثة.

ومع تكيُّف الشركات مع التحول الرقمي ومتطلبات الاستدامة وتعقّد بيئات التشغيل بشكل متزايد، يحتاج القادة إلى خبرة أعمق في المجالات التخصصية إلى جانب امتلاك قدرات في اتخاذ القرار القائم على البحث والتحليل العلمي. وقد صُمِّمت هذه التخصصات في دكتوراه إدارة الأعمال (DBA) لدعم المهنيين الراغبين في تقديم إسهامات معرفية ذات قيمة وتأثير داخل مجالات تخصصهم.

تمثّل دكتوراه إدارة الأعمال أعلى مستوى من الدراسة الأكاديمية المتاح حاليًا ضمن هذا الإطار التعليمي، حيث تتيح للمهنيين إمكانية متابعة أبحاث دكتوراه متقدمة مع الحفاظ في الوقت ذاته على التزاماتهم المهنية ومساراتهم الوظيفية.

تواصل UniAthena توسيع عروضها الأكاديمية عبر مختلف مستويات التعليم العالي، مع التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى فرص تعليمية منظمة وذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل.

للاستفسارات الإعلامية أو للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.uniathena.com