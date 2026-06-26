UniAthena renforce son offre de formation doctorale avec de nouveaux programmes de DBA

OXFORD, Angleterre, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- UniAthena a élargi son offre de formation avec le lancement de 12 programmes de doctorat en administration des affaires (DBA) , dont 11 parcours spécialisés conçus pour répondre aux besoins en constante évolution en matière de leadership et aux exigences du monde professionnel. Ces programmes sont dispensés en collaboration avec l'université Guglielmo Marconi, en Italie, et débouchent sur des diplômes délivrés par cet établissement. Ce lancement vient élargir l'offre de formation doctorale d'UniAthena et offre aux professionnels de nouvelles voies d'accès à la recherche universitaire de pointe et à la recherche appliquée en gestion.

Ce lancement vient compléter l'offre existante d'UniAthena, à savoir le doctorat en administration des affaires, proposé en partenariat avec l'UCAM, en Espagne.

Conçus pour les professionnels en activité, les programmes de DBA allient rigueur académique et vision pratique du monde des affaires. Dispensés entièrement en ligne, ces programmes offrent un accompagnement spécifique à la recherche, un encadrement académique et des possibilités d'apprentissage flexibles. Outre les parcours spécialisés, un programme général de doctorat en administration des affaires est également proposé aux professionnels souhaitant mener des recherches plus générales dans le domaine des affaires. Pour plus d'informations sur les programmes et les spécialisations, rendez-vous sur la plateforme UniAthena de l', à l'adresse.

« On constate un besoin croissant de dirigeants capables de faire le lien entre la recherche universitaire et la pratique des entreprises. Le monde du travail moderne pose des défis complexes qui ne peuvent pas toujours être résolus par des approches de gestion traditionnelles. Ces programmes spécialisés de DBA sont conçus pour aider les professionnels expérimentés à développer les compétences en recherche nécessaires pour analyser ces défis de manière critique et proposer des solutions ayant un impact durable sur leur organisation », a déclaré Firoz Thairinil, PDG d'UniAthena.

Ces programmes de 180 ECTS commencent par l'étude des méthodologies, des outils et des techniques de recherche, avant d'aborder la planification, la réalisation et la finalisation d'une thèse de doctorat originale. Grâce à un accompagnement pédagogique structuré et à des travaux de recherche pratiques, les étudiants développent les capacités d'analyse et de réflexion critique nécessaires pour relever des défis commerciaux complexes.

Ces programmes proposent des spécialisations dans les domaines suivants : leadership, gestion stratégique, gestion du marketing, gestion des ressources humaines, finance d'entreprise, gestion des technologies de l'information, gestion de projet et gestion de la chaîne d'approvisionnement. Des parcours supplémentaires en analyse de données d'entreprise, en intelligence artificielle et en gestion durable répondent aux nouvelles priorités qui façonnent les organisations modernes.

Alors que les entreprises s'adaptent à la transformation numérique, aux exigences en matière de développement durable et à des environnements opérationnels de plus en plus complexes, les dirigeants doivent disposer d'une expertise sectorielle plus approfondie ainsi que de capacités de prise de décision fondées sur la recherche. Ces spécialisations du DBA sont conçues pour accompagner les professionnels qui souhaitent apporter une contribution significative dans leurs domaines respectifs.

Le doctorat en administration des affaires (DBA) représente le plus haut niveau d'études universitaires actuellement accessible au sein de cet écosystème ; il permet aux professionnels de mener des recherches doctorales tout en continuant à exercer leurs activités professionnelles.

UniAthena poursuit le développement de son offre de formation à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, en s'attachant tout particulièrement à élargir l'accès à des parcours d'apprentissage structurés et adaptés aux besoins du monde professionnel.

Pour toute demande de la presse, veuillez envoyer un e-mail à . Pour plus d'informations, veuillez contacter :

E-mail : [email protected]

Site web : www.uniathena.com