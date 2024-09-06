Unical Aviation تستحوذ على ecube Solutions - الخبراء العالميون في خدمات تخزين وتفكيك ونقل الطائرات

جلينديل، أريزونا, 6 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يَسُرّ شركة Unical Aviation المحدودة Unical))، الرائدة في سوق المواد المستعملة الصالحة للخدمة في مجال الطيران التجاري، أن تعلن عن استحواذها على ecube Solutions، الشركة العالمية الرائدة في خدمات تخزين وتفكيك ونقل الطائرات، والتي تتخذ من المملكة المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية مقرات لها، وتُمثل عملية الاستحواذ الاستراتيجية علامة فارقة في مسيرة تَوَسُّع Unical المُستمرة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA))، كما تُعزز التزام الشركة بتقديم حلول طيران شاملة في جميع أنحاء العالم.

تحتفظ ecube بهويتها واستقلاليتها كوحدة مستقلة ضمن مجموعة Unical Group، وستواصل العمل تحت اسمها المعروف، مع تركيزها بشكل خاص على الاستمرار كمزود رائد لخدمات التفكيك في هذا القطاع، وتحقيق أقصى قيمة لكل طائرة لصالح كل عميل.

وقالت Sharon Green، الرئيسة التنفيذية لشركة Unical: "يسرُّنا أن نرحب بشركة ecube في عائلة Unical، ويتماشى هذا الاستحواذ تمامًا مع استراتيجيتنا للنمو المتمثلة في أن نكون شريكًا موثوقًا به لقطع غيار وخدمات الطائرات في جميع أنحاء العالم، كما يُمَكِّنُنَا من تقديم دعم مُحسَّن للعملاء في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها من خلال مزود مستقل وعالي الجودة، ونتطلع إلى الاستفادة من نقاط القوة في كلتا الشركتين لتقديم قيمة أكبر وتفَوُّق الخدمة لعملائنا المشتركين وكذلك قواعد عملائنا المعنية."

وقال Lee McConnellogue، الرئيس التنفيذي لشركة ecube: "لطالما كانت Unical شريكًا مهمًا لشركة ecube، ونحن متحمسون لما سيحمله المستقبل ككيان مشترك، مع وضع عملائنا وشركائنا وموظفينا في صميم خطط نمونا الواعدة، وأعتقد أن القدرات المشتركة لشركتينا، في واحد من أهم قطاعات سوق الطيران، من شأنها أن تجعل هذا القطاع أقوى، والآن أصبح بإمكاننا تقديم خدمة متكاملة حقًا من البداية إلى النهاية، لأصحاب الطائرات، على أساس عالمي."

وأضاف Green: "في حين ستوفر Unical الدعم والموارد الشاملة حسب الحاجة، ستواصل ecube تطوير وتنفيذ خططها الاستراتيجية الخاصة، مسترشدة بخبرة فريق الإدارة الحالي".

نبذة عن Unical:

تأسست شركة Unical Aviation عام ١٩٩٠ ومقرها في جلينديل بولاية أريزونا، وهي شركة تعنى بتوفير قطع غيار ومكونات الطائرات لآلاف العملاء في مجال الطيران حول العالم، وتُعَد Unical واحدة من أكبر موردي المواد الجديدة والمستعملة الصالحة للخدمة في صناعة الطيران التجاري، مع مخزون يقترب من ٩٠ مليون قطعة غيار وأكثر من مليون هيكل طائرة فريد ومكونات المحركات، وقامت شركة Unical مؤخراً بتوسيع أعمالها في مجال المحركات، والتكامُل بشكل رأسي في خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) و145 من شركات الإصلاح التابعة لتقدم حلولاً متكاملة وشاملة لقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع لأكثر شركات الطيران وصانعي المعدات الأصلية (OEMs) وشركات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MROs) الموثوقة في العالم. تعرَّف على المزيد من المعلومات من خلال www.unical.com