Unical Aviation acquiert ecube Solutions, expert mondial en services de stockage, de démontage et de transition d'aéronefs

GLENDALE, Arizona, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Unical Aviation, Inc. (Unical), leader sur le marché des matériaux usagés utilisables dans l'aérospatiale commerciale, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'ecube Solutions, un expert mondial du stockage, du désassemblage et des services de transition pour les avions, avec des bases au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans l'expansion continue d'Unical en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et renforce l'engagement de la société à fournir des solutions d'aviation complètes dans le monde entier.

En tant qu'unité indépendante au sein du groupe Unical, ecube conservera son identité et son autonomie, en continuant à opérer sous son nom, avec pour objectif de rester le premier fournisseur de services de désassemblage du secteur, en optimisant la valeur de chaque avion pour chaque client.

Sharon Green, directrice générale d'Unical, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir ecube au sein de la famille Unical. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance, qui consiste à être un partenaire de confiance pour les pièces détachées et les services aéronautiques dans le monde entier, et elle nous permet d'apporter un soutien accru à nos clients dans la région EMEA et au-delà, par l'intermédiaire d'un fournisseur indépendant de haut niveau. Nous nous réjouissons à l'idée de nous appuyer sur les forces des deux entreprises pour offrir une valeur ajoutée et un service d'excellence à nos clients communs ainsi qu'à nos bases de clients respectives".

Lee McConnellogue, directeur général d'ecube, a déclaré : "Unical a toujours été un partenaire important d'ecube, et nous sommes enthousiastes à l'idée de ce qui nous attend en tant qu'entité combinée, avec nos clients, nos partenaires et notre personnel au cœur même de nos plans de croissance passionnants. Je pense que les capacités communes de nos deux entreprises, dans l'un des secteurs les plus importants du marché aérospatial, ne font que le renforcer. Nous sommes désormais en mesure de fournir un service véritablement complet aux propriétaires d'aéronefs, à l'échelle mondiale".

M. Green a ajouté : "Tandis qu'Unical fournira le soutien et les ressources nécessaires, ecube continuera à développer et à mettre en œuvre ses propres plans stratégiques, en s'appuyant sur l'expertise de son équipe de direction actuelle".

A propos d'Unical :

Créé en 1990 et basé à Glendale, en Arizona, Unical Aviation fournit des pièces et des composants aéronautiques à des milliers de clients dans le monde entier. Avec environ 90 millions de pièces et plus d'un million de pièces uniques de fuselage et de moteur en stock, Unical est l'un des plus grands fournisseurs de matériel neuf et usagé pour l'industrie aérospatiale commerciale. Les activités d'Unical dans le domaine des moteurs, récemment étendues, et les sociétés affiliées MRO et 145 réparations, intégrées verticalement, offrent une solution complète de pièces détachées et de services aux compagnies aériennes, OEM et MRO les plus réputés au monde. Pour en savoir plus : www.unical.com

A propos d'ecube :

ecube apporte son expertise dans une gamme de services de base, afin de fournir des solutions axées sur le client aux propriétaires et exploitants d'aéronefs du monde entier, leur permettant de protéger la valeur de leurs actifs, de répondre aux opportunités du marché et, en fin de compte, de maximiser le rendement de leurs actifs. Les opérations principales et le siège d'ecube se trouvent à St. Athan, au Pays de Galles, avec des installations supplémentaires à Castellón, en Espagne, et à l'aéroport municipal de Coolidge, en Arizona. Les services de base comprennent l'enlèvement et l'élimination des pièces d'avion, le stationnement, la gestion des douanes, la fabrication de caisses et le stockage des pièces. Pour en savoir plus : www.ecube.aero