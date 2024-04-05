Vantage Markets تزيد من قدرتها التنافسية على عروض منتجات المؤشرات من خلال موقع الويب والتطبيق المُحسنين، على نحو يعزز المزيد من الشفافية وتوفير التكاليف

بورت فيلا، فانواتو، 5 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- حققت Vantage Markets (يشار إليها لاحقًا بـ "Vantage")، شركة الوساطة الرائدة لتداول عقود الفروقات، نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة في تجديد عروض منتجات المؤشرات، ويسرها الآن تعلن عن تقديم ميزات مُحسنة لموقع الويب وتحسينات للتطبيقات، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في الصناعة.

Vantage Markets extends its competitive edge on Indices product offering with enhanced Website and App, promoting greater transparency and cost savings.

في إطار تقديم مزيد من الدعم لمتداولي عقود الفروقات على المؤشرات، جددت Vantage موقعها الإلكتروني بإضافة ميزات جديدة مخصصة لتداول المؤشرات. سيجد المتداولون محتوى تعليميًا واسع النطاق، ومقارنات أسعار شفافة مع المنافسين، وزيادة في وضوح الرؤية في فروق الأسعار التي تقدمها Vantage Markets.

قال Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتداول بالشركة: "نلتزم بتمكين المتداولين بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. وتعكس أحدث التطورات التي أجريناها التزامنا بأن نصبح الوجهة الأولى لتداول العقود على الفروقات عبر المؤشرات، ما يوفر للعملاء الميزة التي يحتاجون إليها في الأسواق السريعة الحركة والتغير اليوم."

يوفر تداول العقود على الفروقات عبر المؤشرات العديد من المزايا، بما في ذلك متطلبات رأس المال الأقل مقدماً، وخيارات التداول بالرافعة المالية، والمرونة في التداول في أي اتجاه. مع Vantage Markets، يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه المزايا مع مجموعة شاملة من الأدوات المتقدمة والموارد التعليمية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز تطبيق Vantage بأدوات رسم بياني متقدمة، مما يمكّن المتداولين من تحليل اتجاهات السوق وتنفيذ الصفقات بدقة مباشرة من أجهزتهم المحمولة.

وقال Lian Jie، مساعد مدير تسويق APP: "نحن متحمسون لتزويد المتداولين بثروة من المحتوى التعليمي وشفافية الأسعار. وهدفنا هو تزويد المتداولين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات تستند إلى الثقة، والنجاح في الأسواق."

اكتشف مستقبل تداول عقود على الفروقات عبر المؤشرات مع Vantage Markets. يُرجى زيارة https://www.vantagemarkets.com/lp/indices-trading/ لمعرفة المزيد.

معلومات عن Vantage

تُعد Vantage شركة وساطة متعددة الأصول توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمات ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات (CFDs)، بما في ذلك الـفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والسندات.

وبخبرة تتخطى 13 عامًا في السوق، يفوق الدور الذي تلعبه شركة Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا تداولياً موثوقًا به، وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء أكبر مع vantage

http://www.vantagemarkets.com/

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