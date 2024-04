Vantage Markets étend son avantage concurrentiel sur l'offre de produits Indices avec un site Web et une application améliorés, favorisant une plus grande transparence et des économies

PORT VILA, Vanuatu, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Fort de son récent succès dans la refonte de son offre de produits sur indices, le courtier CFD leader Vantage Markets (« Vantage ») est ravi d'annoncer l'introduction de nouvelles fonctionnalités de son site Web et d'améliorations de son application, renforçant ainsi sa position de leader dans l'industrie.

Vantage Markets extends its competitive edge on Indices product offering with enhanced Website and App, promoting greater transparency and cost savings.

Pour mieux soutenir les traders de CFD sur indices, Vantage a réorganisé son site web avec de nouvelles fonctionnalités dédiées au trading sur indices. Les traders y trouveront un contenu éducatif complet, des comparaisons de prix transparentes avec les concurrents, et une visibilité accrue sur les spreads offerts par Vantage Markets.

« Nous nous engageons à fournir aux traders les outils dont ils ont besoin pour réussir, a déclaré Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading. Nos derniers développements reflètent notre volonté de devenir la première destination pour le trading des CFD sur indices, en fournissant aux clients l'avantage dont ils ont besoin sur les marchés dynamiques d'aujourd'hui. »

Le trading de CFD sur indices offre de nombreux avantages, notamment des exigences de capital initial plus faibles, des options de négociation à effet de levier et la possibilité de négocier dans n'importe quelle direction. Avec Vantage Markets, les traders peuvent capitaliser sur ces avantages tout en profitant d'une suite complète d'outils avancés et de ressources éducatives.

En outre, l'application Vantage a été enrichie d'outils graphiques avancés, permettant aux traders d'analyser les tendances du marché et d'exécuter des transactions avec précision directement à partir de leurs appareils mobiles.

« Nous sommes ravis de proposer aux traders un contenu éducatif riche et une tarification transparente, a indiqué Lian Jie, directrice adjointe du marketing de l'application. Notre objectif est de donner aux traders les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions en toute confiance et réussir sur les marchés. »

Découvrez l'avenir du trading de CFD sur indices avec Vantage Markets. Visitez https://www.vantagemarkets.com/lp/indices-trading/ pour en savoir plus.

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de produits de contrats de différence (CFD) sur le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application de trading primée, et une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

