Vantage Markets تواصل شراكتها مع فريق NEOM McLaren في سباقات Extreme E في عام 2024

لندن، 8 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Vantage Markets ("Vantage")، وهي شركة وساطة عالمية للتداول في أصول عدة، أن تعلن عن مواصلة شراكتها مع فريق سباق السيارات NEOM McLaren في سباقات Extreme E للعام الثالث على التوالي.

Extreme E عبارة عن سلسلة سباقات سيارات تُقام على الطرق الوعرة وتهدف إلى نشر الوعي بالقضايا البيئية والترويج لمبدأ الاستدامة، وتتكون الفرق المشاركة في هذه السباقات من سائق وسائقة يتسابقان عبر البيئات القاسية في الأماكن النائية بسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

Vantage Markets Continues Partnership with the NEOM McLaren Extreme E Team In 2024

على مدار العامين الماضيين، عقدت شركة Vantage شراكة ديناميكية غير تقليدية مع فريقNEOM McLaren لسباقات Extreme E، وتعكس جهودهما التعاونية الفلسفات المشتركة التي تتمحور حول السعي لتحقيق التميز والأداء القوي والابتكار المتقدم.

تميزت لحظة ذروة الشراكة بإطلاق مؤسسة Vantage في مركز McLaren للتكنولوجيا، فتأسست المؤسسة بأموال جُمعت من بيع هياكل السيارات المستعملة وملابس السائقين المشاركين في سباقات Extreme E التي تبرع بها فريق NEOM McLaren بالمزاد العلني.

يقول David Shayer، رئيس شركة Vantage UK التنفيذي: "إن تعاوننا المستمر مع فريق NEOM McLaren يؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والتميز وترك أثر إيجابي في مجالات اختصاصنا، ونود أيضًا أن ننتهز هذه الفرصة لننضم إلى احتفال فريقNEOM McLaren بضم Cristina Gutiérrez وMattias Ekström إليهم، فكلاهما سائقان موهوبان وسيظهران قدراتهما الفريدة بالتأكيد في سباقات هذا الموسم."

معلومات عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets) هي شركة وساطة للتداول في عدة أصول توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات على العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والسندات.

وبخبرة تتخطى 13 عامًا في السوق، يفوق الدور الذي تلعبه شركة Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا به، وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء أكبر مع @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

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إن تداول المشتقات أمر محفوف بالمخاطر، فهي ليست مناسبة للجميع، وفي حالة العملاء المحترفين، قد تخسر أكثر بكثير من أموال استثمارك المبدئي، فأنت لا تمتلك الأصول الأساسية وليس لديك حقوق فيها، والأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء في المستقبل وقوانين الضرائب عرضة للتغيير. إن المعلومات الموجودة على هذا الموقع عامة بطبيعتها ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك الشخصية أو أهداف عميلك أو ظروفكما أو احتياجاتكما المالية. من فضلك اقرأ وثائقنا القانونية وتأكد من أنك تفهم المخاطر تمامًا قبل أن تتخذ أي قرارات تتعلق بالتداول، وإننا نشجعك على طلب المشورة من مستشار ليس له صلة بنا.

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تعمل شركة Vantage Global Prime LLP بالاسم التجاري Vantage، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة Financial Conduct Authority وتعمل تحت إشرافها، رقم الترخيص (FRN): 590299، وعنوان مقرها الرئيسي هو 7 Bell Yard, London WC2A 2JR, UK'

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