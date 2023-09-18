VAPORESSO تشارك في InterTabac 2023 لاستعراض أحدث العروض

دورتموند، ألمانيا، 18 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- جلبت VAPORESSO، العلامة التجارية الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، أحدث ابتكاراتها إلى InterTabac، وهو أكبر معرض تجاري في العالم لمنتجات التبغ ومستلزمات التدخين. في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 شتنبر/أيلول، سيتم تسليط الضوء على العروض الجديدة من سلسلة ARMOUR وLUXE وXROS من VAPORESSO في الجناح B12، حيث تعرض مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة في طليعة تكنولوجيا التدخين الإلكتروني التي تمكن المستخدمين من تذوق أفضل المذاق في كل نفخة.

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في مركز الصدارة ARMOR Max وARMOR S من VAPORESSO - أحدث مجموعات التدخين الإلكتروني المزدوجة والمفردة التي تتميز بمادة البولي يوريثين الحراري (TPU) وتقنية التسخين COREX لتوفير صلابة لا مثيل لها وللاستمتاع بالنكهة. من الخزان إلى الوحدة، يتم تغليف المنتجين بغلاف مقاوم للتمدد والسقوط لضمان قدر أكبر من المتانة، إلى جانب iTank 2 المبتكر من VAPORESSO ومنصة لفافة GTi التي توفر دقة في النكهة لا مثيل لها وعمر أطول للفافة بنسبة 50%.

تقدم الصناعة من الألف إلى الياء تجربة أكثر متعة ولكن مبسطة للتدخين الإلكتروني المباشر إلى الرئتين (DTL)، ويتميز كل من ARMOR Max وS بعامل شكل أكثر إحكاما ويوفران وقتًا أطول للتدخين. يرتقي غطاء البطارية البسيط والقوي الذي يتم فتحه بالضغط إلى مستوى جديد من الراحة، مما يعمل على تبسيط تجربة تبديل البطارية والشحن مع توفير طبقة أخرى من الحماية. في جوهره، يتم تشغيل ARMOR بواسطة مجموعة شرائح AXON، مما يوفر مجموعة واسعة من الأوضاع لتجربة تدخين إلكتروني احترافية. تضمن شاشة TFT المقترنة بواجهة تضمن الوضوح وسهولة الاستخدام، مما يجعلها في متناول كل من مستعملي السجارة الإلكترونية ذوي الخبرة والجدد على حدٍ سواء.

إلى جانب تشكيلة ARMOR، سلطت VAPORESSO الضوء أيضًا على عضوين جديدين في عائلة LUXE Q، وهما LUXE Q2 وQ2 SE. يتميز كلا المنتجين بتصميم أنيق يتميز بلمسة من الجلد توفر تجربة إمساكهما خالية من العرق والتلطخ، ويتم تشغيل كلا المنتجين بواسطة تقنية التسخين COREX من VAPORESSO ومجموعة شرائح AXON، مع تدفق هواء قابل للتعديل مما يسمح للمستخدمين بتخصيص الأجهزة ذاتيًا وفقًا لأسلوبهم واحتياجاتهم. وفي الوقت نفسه، يوفر التوافق مع كبسولات LUXE Q خيارات كاملة للمستعملي السجائر الإلكترونية الذين يفضلون ملح النيكوتين والسوائل الإلكترونية ذات القاعدة الحرة.

من خلال عرض إعداد عرض مبتكر وجذاب، كان جناح VAPORESSO مركزًا صاخبًا للنشاط، حيث اجتذب تدفقًا مستمرًا من الزوار على مدار الحدث الذي استمر ثلاثة أيام. وكانت الإثارة والاهتمام المحيطين بالجناح واضحين، حيث أبدى عدد كبير من الحضور اهتمامًا كبيرًا بأحدث عروض منتجات العلامة التجارية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.vaporesso.com/ .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2212003/IMAGE.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/4276689/Vaporesso_Logo.jpg

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