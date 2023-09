VAPORESSO se rend à InterTabac 2023 pour présenter ses dernières offres

DORTMUND, Allemagne, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, la marque leader de l'industrie du vapotage, a apporté ses dernières innovations à InterTabac, le plus grand salon mondial des produits du tabac et des accessoires pour fumeurs. Du 14 au 16 septembre, les nouvelles offres des séries ARMOUR, LUXE et XROS de VAPORESSO sont mises en avant au stand B12, présentant une pléthore de nouvelles fonctionnalités à la pointe de la technologie du vapotage qui permet aux utilisateurs de savourer le meilleur goût à chaque bouffée.

VAPORESSO ARMOUR Max et ARMOUR S occupent le devant de la scène – les derniers kits de vape double et simple qui utilisent le polyuréthane thermoplastique (TPU) et la technologie de chauffage COREX pour offrir une rigidité et un plaisir gustatif inégalés. Du réservoir au mod, les deux produits sont enveloppés d'un boîtier extensible et résistant aux chutes pour assurer une plus grande durabilité, couplé à l'innovant iTank 2 de VAPORESSO et à la plateforme de bobine GTi qui offre une précision de saveur inégalée et une durée de vie de bobine 50 % plus longue.

Conçus dès le départ pour offrir une expérience plus agréable et simplifiée aux vapoteurs directs, les ARMOUR Max et S sont plus compacts mais offrent une plus longue durée d'utilisation. Un couvercle de batterie minimaliste et robuste à ouverture par poussée porte la commodité à un nouveau niveau, simplifiant le remplacement de la batterie et l'expérience de chargement tout en offrant une autre couche de protection. L'ARMOUR est piloté par le chipset AXON, offrant un large éventail de modes pour une expérience de vapotage professionnelle. Un écran TFT associé à une interface conviviale garantit la clarté et la facilité d'utilisation, ce qui le rend accessible aussi bien aux vapoteurs expérimentés qu'aux nouveaux vapoteurs.

Parallèlement à la gamme ARMOUR, VAPORESSO a également présenté deux nouveaux membres de sa famille LUXE Q, LUXE Q2 et Q2 SE. Avec un design élégant présentant une finition en cuir pour une prise empêchant la transpiration et la salissure, ces deux produits sont dotés de la technologie de chauffe COREX et du chipset AXON de VAPORESSO, avec des flux d'air adjacents permettant aux utilisateurs d'adapter les appareils à leur style et à leurs besoins. Par ailleurs, la compatibilité avec les dosettes LUXE Q offre de nombreuses options aux vapoteurs qui préfèrent les e-liquides à base de sels de nicotine et les e-liquides à base libre.

Le stand de VAPORESSO, qui présentait une exposition innovante et attrayante, a été un centre d'activité animé, attirant un flux constant de visiteurs au cours des trois jours de l'événement. L'enthousiasme et l'intérêt suscités par le stand étaient évidents, un grand nombre de participants ayant exprimé un vif intérêt pour les dernières offres de produits de la marque.

