Verkada توسِّع حضورها في الشرق الأوسط بافتتاح مكتب جديد في دبي لدعم الطلب المتزايد على حلول الأمن السحابي

تعيين Fred Crehan رئيسًا لعمليات الشرق الأوسط لقيادة النمو الإقليمي وبناء منظومة الشركاء

سان ماتيو، كاليفورنيا، 21 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Verkada، الشركة الرائدة في تقنيات الأمن المادي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن توسّعها في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب إقليمي في دبي وتعيين Fred Crehan رئيسًا لعمليات الشرق الأوسط. ويعكس هذا التوسّع استمرار النمو العالمي لشركة Verkada، مدفوعًا بوتيرة التطور العمراني المتسارعة في المنطقة، والمشروعات الضخمة للبنية التحتية، إلى جانب الطلب المتزايد على حلول الأمن الحديثة المعتمدة على الحوسبة السحابية.

Fred Crehan, Head of Middle East, Verkada

قال Eric Salava، الرئيس التنفيذي للإيرادات في Verkada: "تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورًا عمرانيًا متسارعًا، ومشروعات بنية تحتية واسعة النطاق، إلى جانب تركيز قوي على الأمن والابتكار". "وتتوافق منصَّة Verkada السحابية بشكل مثالي مع طموحات المنطقة، كما أن الفهم العميق الذي يتمتع به Fred للسوق المحلية وسجله الحافل في توسيع نطاق الشركات عالية النمو يجعلان منه القائد الأمثل لطرح منصتنا المتكاملة في السوق".

يتمتّع Crehan بخبرة تربو عن 25 عامًا في مجال تقنيات المؤسسات. وقد شغَّل مؤخرًا منصبًا في شركة Confluent، حيث نجح في افتتاح المكتب الإقليمي في دبي وبناء منظومة شركاء قوية.

قال Fred Crehan، رئيس عمليات الشرق الأوسط في Verkada: "تُعد السلامة أولوية قصوى في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بالالتزام بتقديم سياحة عالمية المستوى والتطور السريع للمراكز الحضرية الجديدة". "وإزاء تسارع اعتماد الحوسبة السحابية، تبحث العديد من المؤسسات عن حلول حديثة تساعدها على تجاوز القيود التقليدية للموارد. وتتمتع منصة Verkada بموقع متميز لدعم الجهات الحكومية وقطاع الضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى قطاعي البناء والعقارات على نطاق واسع".

بينما تدعم Verkada بالفعل العملاء العالميين الذين يعملون في منطقة الشرق الأوسط، يُمثّل المكتب الجديد في دبي أول مكتب إقليمي مخصص للشركة في المنطقة. وتخطط Verkada لتوسيع فريقها في الشرق الأوسط، مع التركيز في المرحلة الأولى على تعيين كوادر متخصصة في هندسة المبيعات والأدوار القيادية.

يعتمد التوسّع الدولي لشركة Verkada على الاستثمار الأخير من CapitalG، صندوق النمو المستقل التابع لشركة Alphabet، والذي قدّر قيمة Verkada بـ 5.8 مليار دولار. وسيساعد هذا الاستثمار في تسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم أكثر من 30,000 عميل للشركة حول العالم.

نبذة عن Verkada

صُمِّمت حلول Verkada ببساطة وفعالية، حيث تشمل ستة خطوط إنتاج رئيسية — كاميرات المراقبة بالفيديو، وأنظمة التحكم في الوصول، وأجهزة الاستشعار البيئية، وأجهزة الإنذار، وحلول بيئة العمل، وأنظمة الاتصال الداخلي — وتوفّر هذه المنتجات أمانًا فريدًا للمباني من خلال منصَّة برمجية متكاملة وآمنة تعتمد على الحوسبة السحابية. تثق أكثر من 30,000 مؤسسة في 171 دولة حول العالم بـ Verkada كطبقة الأمن المادي لديها، للاستفادة من إدارة أسهل، وتحكم ذكي، ونشر قابل للتوسع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.verkada.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2866068/Fred_Crehan.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1640210/image0_ID_16ac0026ee69_Logo.jpg