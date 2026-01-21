Verkada expandiert in den Nahen Osten mit neuer Niederlassung in Dubai, um die steigende Nachfrage nach cloudbasierten Sicherheitslösungen zu bedienen

Fred Crehan zum Head of Middle East ernannt, um das regionale Wachstum voranzutreiben und ein Partner-Ökosystem aufzubauen

SAN MATEO, Kalifornien, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Verkada , ein führender Anbieter von KI-gestützter physischer Sicherheitstechnologie, gab heute seine Expansion in den Nahen Osten bekannt. Dazu wurde eine Niederlassung in Dubai gegründet und Fred Crehan zum Head of Middle East ernannt. Diese Expansion spiegelt das anhaltende globale Wachstum von Verkada wider, das durch die rasante Stadtentwicklung in der Region, groß angelegte Infrastrukturprojekte und die steigende Nachfrage nach modernen, cloudbasierten Sicherheitslösungen vorangetrieben wird.

Fred Crehan, Head of Middle East, Verkada

„Der Nahe Osten erlebt derzeit eine rasante Stadtentwicklung, groß angelegte Infrastrukturprojekte und einen starken Fokus auf Sicherheit und Innovation", erklärte Eric Salava, Chief Revenue Officer bei Verkada. „Die cloudbasierte Plattform von Verkada passt gut zu den Ambitionen der Region, und Freds fundierte Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten sowie seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung wachstumsstarker Unternehmen machen ihn zur idealen Führungskraft, um unsere integrierte Plattform auf den Markt zu bringen."

Herr Crehan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenstechnologie. Zuletzt war er bei Confluent tätig, wo er erfolgreich die Niederlassung in Dubai gründete und ein robustes Partner-Ökosystem aufbaute.

„Sicherheit hat im Nahen Osten höchste Priorität, was auf das Engagement für einen Tourismus von Weltklasse und die rasante Entwicklung neuer urbaner Zentren zurückzuführen ist", erklärte Fred Crehan, Head of Middle East bei Verkada. „Da die Einführung der Cloud immer weiter voranschreitet, suchen viele Unternehmen nach modernen Lösungen, mit denen sie traditionelle Ressourcenbeschränkungen überwinden können. Die Plattform von Verkada ist einzigartig positioniert, um Behörden, das Gastgewerbe, den Einzelhandel und Logistikdienstleister sowie den Großbau- und Immobiliensektor zu unterstützen."

Verkada betreut bereits globale Kunden im Nahen Osten, jedoch stellt die Niederlassung in Dubai die erste eigene Regionalniederlassung des Unternehmens dar. Verkada beabsichtigt, sein Team im Nahen Osten zu vergrößern, wobei die ersten Einstellungen sich auf die Bereiche Vertriebsingenieurwesen und Führungspositionen konzentrieren werden.

Die internationale Expansion von Verkada basiert auf der jüngsten Investition von CapitalG, dem unabhängigen Wachstumsfonds von Alphabet, der Verkada mit 5,8 Milliarden US-Dollar bewertet hat. Die Investition wird dazu beitragen, die KI-Innovationen von Verkada zu beschleunigen und die mehr als 30.000 Kunden weltweit zu unterstützen.

Informationen zu Verkada

Die sechs Produktlinien von Verkada – Videoüberwachungskameras, Zugangskontrolle, Umgebungssensoren, Alarmanlagen, Arbeitsplatzausstattung und Gegensprechanlagen – wurden mit Blick auf Einfachheit entwickelt und bieten durch eine integrierte, sichere, cloudbasierte Softwareplattform eine beispiellose Gebäudesicherheit. Über 30.000 Organisationen in 171 Ländern weltweit vertrauen auf Verkada als ihre physische Sicherheitsschicht für einfachere Verwaltung, intelligente Steuerung und skalierbare Bereitstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verkada.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866068/Fred_Crehan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1640210/image0_ID_16ac0026ee69_Logo.jpg