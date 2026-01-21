Verkada s'étend au Moyen-Orient avec un nouveau bureau à Dubaï pour répondre à la demande croissante de sécurité basée sur le Cloud

Fred Crehan est nommé responsable du Moyen-Orient pour prendre en charge la croissance régionale et créer un écosystème de partenaires

SAN MATEO, Californie, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Verkada , leader de la technologie de sécurité physique activée par l'IA, a annoncé aujourd'hui son expansion au Moyen-Orient avec l'établissement d'un bureau basé à Dubaï et la nomination de Fred Crehan au poste de responsable du Moyen-Orient. Cette expansion est le résultat de la croissance mondiale continue de Verkada, stimulée par le développement urbain rapide de la région, les projets d'infrastructure à grande échelle et la demande croissante de solutions de sécurité modernes en nuage.

Fred Crehan, Head of Middle East, Verkada

« Le Moyen-Orient connaît un développement urbain rapide, des projets d'infrastructure à grande échelle et accorde une forte priorité à la sécurité et l'innovation », a déclaré Eric Salava, directeur commercial de Verkada. « La plateforme de Verkada, basée sur le cloud, correspond bien aux ambitions de la région et la profonde compréhension de Fred du paysage local, ainsi que son expérience concrète dans le développement d'entreprises à forte croissance, font de lui le leader idéal pour commercialiser notre plateforme intégrée sur ce marché. »

M. Crehan possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies d'entreprise. Plus récemment, il a travaillé chez Confluent, où il a réussi le lancement du bureau de Dubaï et mis en place un solide écosystème de partenaires.

« La sécurité est une priorité absolue au Moyen-Orient, en raison du développement du tourisme haut de gamme et de l'expansion rapide de nouveaux centres urbains », a déclaré Fred Crehan, responsable du Moyen-Orient chez Verkada. « Alors que l'adoption du cloud continue de s'accélérer, de nombreuses organisations veulent des solutions modernes pouvant les aider à surmonter les contraintes traditionnelles en matière de ressources. La plateforme de Verkada est particulièrement bien placée pour soutenir les administrations, l'hôtellerie, le commerce de détail et les fournisseurs de services logistiques, ainsi que les secteurs importants de la construction et de l'immobilier. »

Même si Verkada soutient déjà des clients internationaux opérant au Moyen-Orient, l'antenne de Dubaï représente le premier bureau régional dédié de l'entreprise. Verkada va mettre en place son équipe au Moyen-Orient, avec des recrutements initiaux axés sur l'ingénierie des ventes et les rôles de direction.

L'expansion internationale de Verkada profite du récent investissement de CapitalG, le fonds de croissance indépendant d'Alphabet, qui a évalué Verkada à 5,8 milliards de dollars. L'investissement permettra d'accélérer l'innovation de Verkada en matière d'IA et de soutenir ses plus de 30 000 clients dans le monde.

À propos de Verkada

Conçues dans un souci de simplicité, les six gammes de produits Verkada - caméras de sécurité vidéo, contrôle d'accès, capteurs environnementaux, alarmes, postes de travail et interphones - procurent une sécurité inégalée des bâtiments grâce à une plateforme logicielle intégrée et sécurisée basée sur le cloud. Plus de 30 000 organisations réparties dans 171 pays à travers le monde font confiance à Verkada comme couche de sécurité physique pour une gestion plus facile, un contrôle intelligent et des déploiements évolutifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.verkada.com .

