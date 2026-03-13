Vicuna Air: نموذج جديد للسفر الدولي للحيوانات الأليفة في مقصورة الركاب

تكشف شركة Vicuna Air، المبتكرة في مجال طيران الحيوانات الأليفة، عن خدمة "Biscuit Class"، وهي خدمة تُعد الأولى من نوعها في القطاع، وتتيح للحيوانات الأليفة السفر بمفردها من دون أصحابها، دائمًا في مقصورة الركاب وبصحبة مرافق من ،Vicuna Concierge https://www.vicunaair.com/our-services/pet-solo

لندن, 13 مارس 2026 /PRNewswire/ -- حيواناتنا الأليفة جزء من عائلاتنا، وVicuna Air تتعامل معها على هذا الأساس.

Vicuna Air founder James 'Jamie' Everett, pictured with his wife, a friend, and their dogs at the launch of Biscuit Class — the world's first solo in‑cabin pet travel service.

تطلق Vicuna Air اليوم خدمة Biscuit Class، وهي خدمة جديدة وجريئة تنقل مفهوم سفر الحيوانات الأليفة غير المصحوبة إلى عالم طيران الحيوانات الأليفة الراقي المتنامي بسرعة، إذ تتيح للحيوانات الأليفة السفر من دون أصحابها داخل مقصورة الركاب على متن طائرة نفاثة خاصة مستأجرة من طراز جلف ستريم GV. ويمثل ذلك تحولًا مهمًا في ما يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة أن يتوقعوه من السفر الدولي. فلا أقفاص قاسية في عنبر الشحن، ولا قلق انفصال، ولا ذلك الإحساس المرهق بعدم اليقين. بدلًا من ذلك، تقدم Biscuit Class بديلًا أكثر رفقًا وطمأنينة، يقوم على الراحة والرعاية والوضوح وراحة البال للحيوانات الأليفة ولمن يحبونها. وما يبقى في الذاكرة ليس معاناة الرحلة، بل ذكرى رحلة اتسمت بالرفق.

وعلّق Jamie Everett، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vicuna Air، قائلًا: "تُعيد خدمة Biscuit Class صياغة هذا النقاش بالكامل. فلطالما طُلب من أصحاب الحيوانات الأليفة قبول ما لا يمكن تصوره: حيوان أليف محبوب محبوس في قفص، خائف ووحيد في عنبر الشحن، بينما يعيش صاحبه كابوسًا من الذعر وعدم اليقين. نحن نؤمن بوجود طريقة أفضل. ورغم تقارب الكلفة، فإن التجربة الشعورية مختلفة تمامًا. وما إن ترى البديل حتى يصبح تجاهل الحاجة إلى تقديم الأفضل أمرًا بالغ الصعوبة."

ومع توقع وصول اقتصاد الحيوانات الأليفة (Pawprint Economy) إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، واعتبار 99% من المالكين حيواناتهم الأليفة جزءًا من عائلاتهم المباشرة، بات هذا القطاع في صدارة الاهتمام1.

خدمة Biscuit Class: تتيح خدمة Biscuit Class الرائدة من Vicuna Air للمالكين إرسال حيواناتهم الأليفة دوليًا من دون الحاجة إلى السفر معها، مع ضمان سفرها في راحة وسلامة وأناقة داخل مقصورة الركاب، https://www.vicunaair.com/our-routes. وتتيح هذه الخدمة من مطار إلى مطار للمالكين البقاء مع حيواناتهم الأليفة حتى لحظة الإقلاع، ثم استلامها خلال دقائق من الهبوط.

خدمة Biscuit Class Plus: تتولى خدمة كونسيرج متكاملة من Vicuna كل خطوة من الرحلة، بما في ذلك إدارة جميع الوثائق والاستلام والتسليم من الباب إلى الباب. وتمثل هذه الخدمة الخيار الأمثل في طيران الحيوانات الأليفة غير المصحوبة، https://www.vicunaair.com/faqs.

خدمة Furs Class: تتيح خدمة Furs Class الأصلية من Vicuna للمالكين السفر في مقصورة الركاب إلى جانب حيواناتهم الأليفة، مع إدارة كاملة للوثائق والاستلام والتوصيل المنزليين بخدمة سائق خاص. وبوجود مرافق من Vicuna Concierge في كل رحلة، وخدمة واي فاي عالمية طوال الرحلة، صُممت كل التفاصيل لضمان رحلة سلسة وراحة بال تامة، https://www.vicunaair.com/our-services/furs-class.

وأضاف Jamie Everett: "نحن متحمسون جدًا لإطلاق معيار جديد للسفر الدولي للحيوانات الأليفة الخالي من التوتر. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، ندرك وفاء حيواناتنا الأليفة الذي لا يتزعزع والدور المحوري الذي تؤديه في حياة الأسرة. وأخيرًا، تمنحنا Vicuna Air وسيلة لرد هذا الوفاء ومعاملتها بما تستحقه."

المسارات:

تسير Vicuna Air حاليًا رحلات بين لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وباريس ودبي، على أن تُضاف قريبًا مسارات إلى ميلانو وفرانكفورت وتورونتو. ويمكن للعملاء أيضًا طلب وجهات إضافية عبر موقع Vicuna Air، على أن يسهم حجم الطلب في تحديد المسارات الجديدة التي ستُسيَّر لاحقًا.

نبذة عن Vicuna Air:

يقع المقر الرئيسي لشركة Vicuna Air في لندن، وهي شركة طيران خاصة متخصصة في سفر الحيوانات الأليفة دوليًا داخل مقصورة الركاب، ومدعومة باستثمارات من مكاتب استثمار خاصة. ورسالتها بسيطة: أن يسافر كل حيوان أليف بلا توتر، وبهدوء وسكينة، وأن يحلّق برفق. وقد أسس الشركة Jamie Everett، وهو شغوف بالكلاب منذ الصغر وطيار عالي التأهيل، لتجسّد الشركة شغفًا شخصيًا راسخًا وخبرة تمتد لعقود. وتعلّم Jamie الطيران لأول مرة مع سلاح الجو الملكي البريطاني قبل نحو أربعين عامًا، وسجّل منذ ذلك الحين آلاف ساعات الطيران، بالتوازي مع بناء سجل طويل من النجاح في ريادة الأعمال. وعلى حد تعبيره: "أنا محظوظ للغاية لأنني أجمع كل ما أحبه في مكان واحد."

تعرّف على المزيد حول قصة Vicuna Air ومؤسسها عبر الرابط أدناه. اشترك في قناتنا على يوتيوب وتابعنا على إنستغرام للاطلاع على آخر الأخبار والرحلات.

https://www.youtube.com/watch?v=LUBsxzRUIag

شبكات التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: @vicunaair

يوتيوب: @vicunaair

www.VicunaAir.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2931996/Vicuna_Air_Limited_1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2931997/Vicuna_Air_Limited_2.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2931998/5859808/Vicuna_Air_Limited_Logo.jpg