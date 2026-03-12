Vicuna Air - Un nouveau modèle pour les voyages internationaux d'animaux de compagnie en cabine

L'innovateur de l'aviation pour les voyages d'animaux Vicuna Air dévoile sa nouvelle « Classe Biscuit », un service inédit permettant aux animaux de compagnie de voyager seuls sans leurs propriétaires - toujours en cabine, toujours avec un concierge Vicuna - https://www.vicunaair.com/our-services/pet-solo.

LONDRES, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nos animaux de compagnie font partie de la famille. Vicuna Air les traite comme tels.

James « Jamie » Everett, fondateur de Vicuna Air, en compagnie de sa femme, d'un ami et de leurs chiens lors du lancement de Biscuit Class, le premier service de transport d'animaux en cabine. C'est ainsi que les animaux de compagnie devraient voyager. Biscuit Class de Vicuna Air est le premier service de voyage international en cabine pour animaux de compagnie. Il est temps pour les animaux de compagnie de s'envoler en douceur.

Vicuna Air lance aujourd'hui la classe Biscuit : un nouveau service audacieux qui permet aux animaux de compagnie de voyager sans leurs maîtres dans la cabine d'un jet privé Gulfstream GV affrété. Elle marque un changement important dans ce que les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent attendre des voyages internationaux. Pas de cages traumatisantes dans la cale. Pas d'angoisse de séparation, ni d'incertitude angoissante. Au lieu de cela, Biscuit Class propose une alternative plus douce, axée sur le confort, les soins, la visibilité et la tranquillité d'esprit pour les animaux de compagnie et les personnes qui les aiment. Ce n'est pas la détresse qui persiste, mais le souvenir d'un voyage fait en douceur.

Jamie Everett, fondateur et directeur général de Vicuna Air, a commenté l'événement : « Biscuit Class change complètement les termes de la conversation. Pendant trop longtemps, on a demandé aux propriétaires d'animaux de compagnie d'accepter l'impensable : un animal de compagnie bien-aimé enfermé dans une cage, effrayé et seul dans la cargaison, tandis que vous êtes enfermé dans votre propre cauchemar de panique et d'incertitude. Nous pensons qu'il existe une meilleure solution. Le coût est comparable, mais l'expérience émotionnelle ne pourrait être plus différente. Une fois que l'on voit l'alternative, il devient très difficile d'ignorer les arguments en faveur d'une amélioration. »

L' « économie de la patte » devrait atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2030 et 99 % des propriétaires considèrent désormais leur animal de compagnie comme un membre de la famille, ce secteur est résolument sous les feux de la rampe.1.

Classe de biscuits : Le service pionnier de Vicuna Air Biscuit Class permet aux propriétaires d'envoyer leurs animaux de compagnie à l'étranger sans avoir à voler avec eux, tout en garantissant qu'ils voyagent dans le confort, la sécurité et le style de la cabine - https://www.vicunaair.com/our-routes. Ce service d'aéroport à aéroport permet aux propriétaires de rester avec leur animal jusqu'au décollage et de le récupérer quelques minutes après l'atterrissage.

Biscuit Class Plus : Le service de conciergerie complet de Vicuna s'occupe de chaque étape du voyage, y compris de toutes les formalités administratives et de l'enlèvement et de la livraison porte-à-porte à domicile. C'est le nec plus ultra de l'aviation de compagnie en solo, https://www.vicunaair.com/faqs.

Fourrures Classe : Le service original Furs Class de Vicuna permet aux propriétaires de voyager en cabine avec leur animal de compagnie, avec une gestion complète des formalités administratives et un service de ramassage et de dépôt à domicile avec chauffeur, de porte à porte. Avec un concierge Vicuna présent sur chaque vol et un réseau Wi-Fi mondial, chaque détail est conçu pour un voyage sans encombre et une totale tranquillité d'esprit, https://www.vicunaair.com/our-services/furs-class.

Jamie Everett a ajouté : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer une nouvelle norme en matière de voyages internationaux sans stress pour les animaux de compagnie. Aujourd'hui plus que jamais, nous reconnaissons le dévouement indéfectible de nos animaux de compagnie et le rôle central qu'ils jouent dans la vie familiale. Vicuna Air nous donne enfin la possibilité de leur rendre leur fidélité et de leur rendre service ».

Itinéraires :

Vicuna Air assure actuellement des liaisons entre Londres, New York, Los Angeles, San Francisco, Paris et Dubaï. Des liaisons avec Milan, Francfort et Toronto seront bientôt proposées. Les clients peuvent également demander des destinations supplémentaires sur le site web de Vicuna Air, la demande la plus forte permettant de déterminer les nouvelles liaisons à affréter ensuite.

A propos de Vicuna Air :

Vicuna Air, dont le siège est à Londres, est une compagnie d'aviation privée spécialisée dans le transport international d'animaux de compagnie en cabine, soutenue par des investissements privés. Sa mission est simple : pour que chaque animal de compagnie voyage sans stress, calmement et silencieusement - pour voler en douceur. Fondée par Jamie Everett, passionné de chiens depuis toujours et pilote hautement qualifié, Vicuna Air est l'aboutissement d'une profonde passion personnelle et de décennies d'expérience. Jamie a appris à voler pour la première fois dans la Royal Air Force il y a une quarantaine d'années et a depuis accumulé des milliers d'heures de vol, tout en se forgeant un palmarès de réussite entrepreneuriale qui s'étend sur plusieurs décennies. Comme il le dit lui-même : « J'ai la chance inouïe de pouvoir réunir tout ce que j'aime en un seul endroit ».

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