VOLO Events Agency، وهي شركة تسويق تجريبية، احتلت المرتبة الأولى من قبل مجلة INC.

أتلانتا, 22 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- شركة Volo Events Agency ، وهي شركة رائدة في إنتاج الفعاليات المباشرة والتسويق التجريبي ، قد تم اختيارها في المرتبة الأولى بين الشركات الإعلامية الخاصة الأسرع نموًا في أمريكا من قبل مجلة Inc. احتلت VOLO أيضًا المرتبة 72 بشكل عام في قائمة الـ 5000 من 2023 Inc.، والتي تعترف بأكثر الشركات نجاحًا وديناميكية في البلاد.

قال Charles Marto، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لـ VOLO Events Agency: "يشرفنا أن يتم اختيارنا من قبل مجلة Inc.". "هذا دليل على العمل الجاد والتفاني من فريقنا متعدد التخصصات، وهو متحمس لإنشاء وإنتاج أحداث حية غير عادية وتجارب غامرة لعملائنا. نحن ملتزمون بمواصلة الابتكار والنمو وتوفير عائد استثمار هادف لعملائنا".

تشتهر VOLO Events Agency باستراتيجياتها الجريئة وتميزها الإبداعي وفهمها العميق لكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لإنشاء تجارب فعاليات مؤثرة وجذابة تركز على تحقيق نتائج أعمال ملموسة. تمتلك الشركة مجموعة من الفعاليات العالمية رفيعة المستوى ، وإطلاقات للمنتجات، ومؤتمرات الشركات، وتجارب ألعاب IRL، وترفيه المشاهير.

يقول Scott Omelianuk رئيس تحرير Inc.: "تأتي الشركات في قائمة Inc. 5000 لهذا العام من كل مجال من مجالات الأعمال تقريبًا". "من الصحة والبرمجيات إلى وسائل الإعلام والضيافة، وتثبت قائمة 2023 أنه بغض النظر عن القطاع، فإن النمو المذهل يعتمد على أسس المثابرة وانتهاز الفرص". يمكن العثور على النتائج الكاملة لـ Inc. 5000 على موقع Inc. كما يتم عرض أفضل 500 شركة في عدد سبتمبر من Inc.

لمعرفة المزيد عن VOLO Events Agency، قم بزيارة www.voloevents.com

نبذة عن VOLO Events Agency :

VOLO هي وكالة تسويق تجريبية رائدة ومُنتِج عالمي للفعاليات المباشرة.

تتعاون VOLO مع Fortune 500 العالمية والشركات الخاصة الكبيرة لتقديم عقود من الخبرة في تصميم وتطوير وتنفيذ فعاليات تسويقية تجريبية مذهلة وعروض موسيقية خاصة للمشاهير وتجارب غامرة للعلامة التجارية تتبنى جميع تنسيقات الوسائط الإعلامية وتضع معايير الصناعة. أنتجت VOLO اجتماعات وفعاليات للشركات وترفيه للمشاهير وعروض تلفزيونية خاصة على الشبكة ومقاطع فيديو ورسوم متحركة ومعروضات ومعارض لجماهير متنوعة في قارات متعددة. يقع المقر الرئيسي لشركة VOLO في أتلانتا، ولها مكاتب في لاس فيغاس. لمعرفة المزيد قم بزيارة www.voloevents.com.

نبذة عن Inc. Media :

العلامة التجارية الأكثر ثقة لوسائل الإعلام التجارية في العالم، Inc. تقدم لرواد الأعمال المعرفة والأدوات والاتصالات والمجتمع لبناء شركات عظيمة. المحتوى متعدد المنصات الحائز على جوائز يصل إلى أكثر من 50 مليون شخص كل شهر عبر مجموعة متنوعة من القنوات بما في ذلك المواقع الإلكترونية والنشرات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست والمطبوعات. تحلل قائمتها المرموقة Inc. 5000، التي يتم إنتاجها كل عام منذ عام 1982، بيانات الشركة للتعرف على الشركات الخاصة الأسرع نموًا في الولايات المتحدة. قم بزيارة www.inc.com

VOLO Events Agency

1 Glenlake Parkway NE #700

Atlanta, GA 30328

www.voloevents.com

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2190869/Client_Testimonial___PacBio___VOLO_v11_1920.mp4

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2190867/2023_Sizzle_Reel___VOLO_Events_Agency.mp4

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2191076/VOLO_Blue_Logo_11_3_22_Logo.jpg

Volo Events Agency SOURCE