VOLO Events Agency, société de marketing expérientiel, est classée n°1 par INC. Magazine

ATLANTA, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- VOLO Events Agency , un important producteur de premier plan d'événements en direct et de marketing expérientiel , a été nommée première société de médias privée à la croissance la plus rapide en Amérique par Inc. Magazine. VOLO s'est également classée 72e sur la liste 2023 Inc. 5000, qui reconnaît les entreprises les plus prospères et les plus dynamiques du pays.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés par Inc. Magazine, a déclaré Charles Marto, fondateur et PDG de VOLO Events Agency. C'est un témoignage du travail acharné et du dévouement de notre équipe multidisciplinaire, qui est passionnée par la création et la production d'événements en direct extraordinaires et d'expériences immersives pour nos clients. Nous nous engageons à continuer à innover, à nous développer et à fournir un retour sur investissement important à nos clients. »

VOLO Events Agency est connue pour ses stratégies audacieuses, son excellence créative et sa profonde compréhension de la manière d'exploiter les médias pour créer des expériences événementielles impactantes et engageantes, axées sur la fourniture de résultats commerciaux tangibles. L'entreprise dispose d'un portefeuille couvrant des événements mondiaux de premier plan , des lancements de produits, des conférences d'entreprise, des expériences de jeu interactives et des divertissements avec des célébrités.

« Les entreprises figurant dans le classement Inc. 5000 de cette année proviennent de presque tous les secteurs d'activité, a commenté Scott Omelianuk, rédacteur en chef d'Inc. De la santé aux logiciels en passant par les médias et l'hôtellerie, le classement 2023 prouve que, quel que soit le secteur, une forte croissance repose sur les bases de la ténacité et de l'opportunisme. » Les résultats complets de l'Inc. 5000 peuvent être consultés sur le site web d'Inc. Les 500 premières entreprises sont également présentées dans le numéro de septembre d'Inc.

Pour en savoir plus sur VOLO Events Agency, rendez-vous su www.voloevents.com

À propos de VOLO Events Agency :

VOLO est une agence de marketing expérientiel de premier plan et un producteur mondial d'événements en direct.

VOLO s'associe à des entreprises du Fortune 500 et à de grandes entreprises privées pour apporter des décennies d'expérience dans la conception, le développement et l'exécution sans faille d'événements de marketing expérientiel étonnants, d'événements musicaux spéciaux de célébrités et d'expériences de marque immersives qui englobent tous les formats de médias et établissent les normes de l'industrie. VOLO a produit des réunions et des événements d'entreprise, des spectacles de célébrités, des émissions spéciales de télévision, des vidéos, des animations graphiques, des expositions et des salons pour divers publics sur plusieurs continents. VOLO a son siège à Atlanta et des bureaux à Las Vegas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.voloevents.com .

À propos d'Inc. Media :

Inc., la marque de médias d'affaires la plus réputée au monde, offre aux entrepreneurs les connaissances, les outils, les contacts et la communauté nécessaires pour créer de grandes entreprises. Son contenu multiplateforme primé touche plus de 50 millions de personnes chaque mois par le biais de divers canaux, notamment des sites web, des bulletins d'information, des réseaux sociaux, des podcasts et des publications imprimées. Sa prestigieuse liste Inc. 5000, réalisée chaque année depuis 1982, analyse les données des entreprises pour récompenser les entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Rendez-vous sur www.inc.com

VOLO Events Agency

1 Glenlake Parkway NE #700

Atlanta, GA 30328

www.voloevents.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2190869/Client_Testimonial___PacBio___VOLO_v11_1920.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2190867/2023_Sizzle_Reel___VOLO_Events_Agency.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2191076/VOLO_Blue_Logo_11_3_22_Logo.jpg

