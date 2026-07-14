Wafra تُعلن الإغلاق النهائي لصندوق Constellation Generation V بقيمة ملياري دولار

تجاوز الصندوق الأحدث هدفه البالغ 1.5 مليار دولار، ووسّع قاعدة المستثمرين المؤسسيين العالمية لشبكة Capital Constellation، الملتزمين بدعم الجيل القادم من مديري الأصول البديلة

نيويورك، 14 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Wafra Inc. ("Wafra")، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة ومقرها نيويورك، عن الإغلاق النهائي لصندوق Constellation Generation V ("CG V") بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا بذلك هدف جمع التمويل المحدد عند 1.5 مليار دولار أمريكي.

تُعد Capital Constellation استراتيجية Wafra المتخصصة في دعم الجيل القادم من مديري الأصول، حيث تستثمر حصصًا أقلية إلى جانب التزامات استثمارية محفِّزة في مجموعة مختارة من مديري الأصول البديلة المتخصصين ذوي الجودة العالية. ومن خلال الجمع بين رأس المال الدائم والخبرة المؤسسية، تتعاون Capital Constellation مع الشركات لبناء وتوسيع نطاق امتيازات إدارة الاستثمار الدائمة.

ويُعد صندوق CG V أكبر أداة استثمارية يتم جمعها ضمن استراتيجية Capital Constellation منذ أن بدأت Wafra تنفيذ هذه الاستراتيجية في عام 2012. وحظيت الأداة الاستثمارية بدعم قوي من المستثمرين الحاليين، كما استقطبت شركاء مؤسسيين جددًا من آسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية، مما ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين العالمية لشبكة Capital Constellation بشكل أكبر. وقد بدأ صندوق CG V بالفعل في توظيف رأس المال من خلال شراكات استراتيجية مع كل من Niobrara Capital وGallatin Point Capital.

وقال Adel Alderbas، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Wafra ورئيس Capital Constellation: "أُنشئت Capital Constellation بهدف الشراكة مع الشركات في مراحل محورية من مسيرة نموها، ومساعدتها على بناء أعمال مستدامة وطويلة الأمد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الثقافة الريادية التي تمثل أحد عوامل نجاحها". "يعكس الدعم القوي الذي حظي به صندوق CG V من مالكي الأصول الحاليين والجدد على حد سواء استمرار الثقة في نهجنا الاستثماري. ونحن ممتنون للثقة التي منحنا إياها مالكو الأصول الذين دعمونا عبر خمس دورات استثمارية، ويسعدنا الترحيب بشركائنا المؤسسيين الجدد. ونؤمن بأن تنمية Capital Constellation بصورة مدروسة، بالاستعانة بمستثمرين يركزون على المدى الطويل ويضيفون قيمة حقيقية، ستعزز قدرتنا على تقديم مزيد من الدعم لمديري الأصول الشركاء معنا".

ويأتي الإغلاق الناجح لصندوق CG V امتدادًا لمنصة الشراكات الاستراتيجية الأوسع التابعة لشركة Wafra، والتي يشترك في قيادتها كل من Gustavo Cardenas، وLauren Rich، وJordan Siskin. تتعاون المنصة مع مديري الأصول البديلة عبر مختلف مراحل مسيرتهم، بدءًا من مديري الجيل القادم من خلال Capital Constellation، وصولاً إلى المنصات الاستثمارية الراسخة عبر أداة منفصلة لرأس المال الدائم. ومنذ عام 2012، التزمت Wafra باستثمارات تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي لدى 32 مديرًا للأصول، مما يعكس التزام الشركة طويل الأجل بدعم الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة.

نبذة عن Wafra

تُعد Wafra شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، حيث تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار أمريكي ضمن مجالات الشراكات الاستراتيجية، والأصول الحقيقية والبنية التحتية، والعقارات. وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، قدمت Wafra حلولاً مرنة ومُعزِّزة للقيمة في مجال رأس المال عبر مختلف فئات الأصول، مع بناء شراكات راسخة ومستدامة مع نخبة من مالكي الأصول، والشركات، والفرق الإدارية. يقع المقر الرئيسي في نيويورك، وتمتلك الشركة مكاتب تشغيلية إضافية في لندن وبرمودا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.wafra.com.

نبذة عن Capital Constellation

تُعد Capital Constellation استراتيجية Wafra المتخصصة في دعم الجيل القادم من مديري الأصول. وتنفذ المنصة استثمارات استراتيجية بحصص أقلية إلى جانب التزامات استثمارية محفِّزة لدى مديري الأصول البديلة، حيث تجمع بين رأس المال طويل الأجل، والتوجيه الاستراتيجي، والخبرة المؤسسية، والشراكات المتوافقة في الأهداف، لمساعدة الشركات على بناء وتوسيع نطاق وتأسيس امتيازات إدارة استثمارية دائمة. كما تجمع Capital Constellation شبكة عالمية من مالكي الأصول المؤسسيين الملتزمين بدعم الجيل القادم من مديري الأصول البديلة من خلال التعاون طويل الأجل والتفاعل المشترك.

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