اختيار Wafra كأفضل مدير صناديق إسلامية في العالم لعام 2026

إستراتيجية الصكوك العالمية تحصد جائزة Euromoney للتمويل الإسلامي للعام الثالث على التوالي

نيويورك، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Wafra Inc. ("Wafra")، وهي مديرة استثمارات بديلة عالمية مقرها مدينة نيويورك وتدير أصولًا بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، اليوم أن فريق الصكوك العالمية التابع لها قد فاز بلقب أفضل مدير صناديق إسلامية في العالم ضمن جوائز Euromoney للتمويل الإسلامي لعام 2026. يمثل هذا العام الثالث على التوالي الذي يحصل فيه الفريق على هذا التكريم، ما يعكس استمرار قوة إستراتيجية الصكوك العالمية لدى Wafra ومنهجيتها الاستثمارية.

يشترك في إدارة الإستراتيجية كل من Ron Solenske وElias Scheker Da Silva، اللذين يمتلكان خبرة مشتركة تتجاوز أربعة عقود في مجال الدخل الثابت، وإستراتيجية الصكوك العالمية هي جزء من منصة حلول المحافظ الاستثمارية التابعة لشركة Wafra، والتي تركز على تلبية الاحتياجات المصممة خصيصًا للشركاء المؤسسيين العالميين. تعتمد الإستراتيجية على نهج استثماري منضبط قائم على البيانات، صُمم لاستهداف أداء متسق ومُعدَّل حسب المخاطر.

قال Elias Scheker Da Silva، المدير في Wafra: "يشرفنا الحصول على هذا التكريم من Euromoney للعام الثالث على التوالي". "تعكس هذه الجائزة النهج الاستثماري المنضبط لفريقنا، وقوة عملية الاستثمار لدينا، والتزامنا بخدمة الشركاء المؤسسيين الباحثين عن حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

تكرّم جوائز Euromoney للتمويل الإسلامي المؤسسات التي أظهرت أداءً استثنائيًا عبر فئات رئيسية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تضم صحفيين وباحثين من Euromoney، وذلك بعد عملية دقيقة من التحليل والمقابلات، على أن يتم تسليم الجوائز خلال حفل يُقام في دبي في سبتمبر 2026.

نبذة عن شركة Wafra

شركة Wafra هي مديرة استثمارات بديلة عالمية، تدير أصولًا تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار أمريكي، موزعة عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول البديلة، بما في ذلك الشراكات الإستراتيجية، والأصول الحقيقية والبنية التحتية، بالإضافة إلى العقارات. من خلال تقديم حلول رأسمالية مرنة ومعززة للقيمة، والتركيز على الشراكات طويلة الأجل، تعمل Wafra على مواءمة مصالحها وبناء شراكات مع مالكي الأصول والشركات وفِرق الإدارة عالية الجودة. يقع المقر الرئيسي في نيويورك، وتمتلك الشركة مكاتب تشغيلية إضافية في لندن وبرمودا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.wafra.com.

إفصاح بشأن الجائزة

تم منح الجائزة المشار إليها هنا بشكل مستقل من قبل Euromoney، وهي تمثل آراء الجهة الناشرة وليس آراء شركة Wafra. لا يوجد ما يضمن أن جهات نشر أخرى أو مشاركين آخرين في السوق سيتوصلون إلى النتيجة نفسها. يتم تقييم جوائز التمويل الإسلامي من Euromoney من قبل لجنة تحكيم تضم صحفيي Euromoney وفريق الأبحاث التابع لها. تستند قرارات منح الجوائز إلى تقييم مجموعة من المعايير، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المنتجات والخدمات الجديدة أو المطوّرة، والصفقات البارزة، والحلول الرقمية والتقنيات، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والأداء المالي، وتطوير الأعمال، والتحول المؤسسي. يُمكن العثور على معلومات إضافية على موقع Euromoney الإلكتروني: https://www.euromoney.com/islamic-finance-awards-home. شركة Wafra هي أحد الرعاة لجوائز Euromoney للتمويل الإسلامي لعام 2026.

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