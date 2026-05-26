حققت شركة Wafra إنجازًا بارزًا بفوزها بثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز الابتكار العالمي للتمويل الإسلامي لعام 2026

نيويورك، 26 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Wafra Inc. (Wafra)، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة مقرها مدينة نيويورك وتدير أصولاً بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، أن فريق الصكوك العالمية التابع لها قد نال على تقدير مرموق ضمن جوائز الابتكار العالمي للتمويل الإسلامي 2026 التي تنظمها منصة The Digital Banker، وذلك بعد فوزه بثلاث جوائز بارزة تشمل: أفضل صندوق إسلامي للعائد المطلق للعام، وأفضل صندوق إسلامي للعائد المعدّل حسب المخاطر، بالإضافة إلى جائزة أفضل صندوق صكوك. تُكرّم هذه الجوائز المؤسسات المالية الإسلامية المتميزة وتحتفي بإسهاماتها البارزة في تطوير المشهد المصرفي العالمي.

تندرج استراتيجية الصكوك العالمية لدى Wafra، بقيادة Ron Solenske وElias Scheker Da Silva، اللذين يمتلكان خبرة مشتركة تتجاوز أربعة عقود في مجال أدوات الدخل الثابت، ضمن منصة حلول المحافظ الاستثمارية الأوسع التابعة للشركة، والتي صُممت لتلبية الاحتياجات المتخصصة والمصممة خصيصًا للشركاء المؤسسيين حول العالم. وفي إطار هذه المنصة، تعتمد استراتيجية الصكوك العالمية لدى Wafra على نهج استثماري منضبط قائم على البيانات، بهدف تحقيق أداء مستدام ومتوازن معدّل حسب المخاطر. ويعكس حصول الشركة على التكريم ضمن ثلاث فئات مختلفة عمق وكفاءة المنصة، حيث أشادت لجنة التحكيم بالنهج "عالي الابتكار" الذي تتبعه الشركة، إلى جانب الحلول "المحكمة التنفيذ".

وصرَّح Ron Solenske، مدير ورئيس إدارة الدخل الثابت في Wafra، قائلاً: "تعكس هذه الجوائز مستوى التطور والاحترافية الذي تتميز به استراتيجية Wafra الاستثمارية في تلبية احتياجات المستثمرين الباحثين عن حلول متوافقة مع أحكام الشريعة". "نحن سعداء بهذا التكريم عبر عدة فئات، والذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق، وروح الابتكار التي يتمتع بها، إلى جانب الأداء المستمر والمتسق".

يتم اختيار الفائزين بجوائز الابتكار العالمي للتمويل الإسلامي من قِبل لجنة تحكيم ومستشارين متخصصين، وذلك عقب عملية تقييم دقيقة وصارمة. وقد أُعلن عن أسماء الفائزين خلال حفل رسمي أُقيم في 21 مايو 2026.

نبذة عن Wafra تُعدّ Wafra شركة عالمية للاستثمارات البديلة، حيث تدير أصولاً تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار أمريكي، موزعة عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول البديلة، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية، والأصول الحقيقية والبنية التحتية، بالإضافة إلى العقارات. تُوفر Wafra حلولاً رأسمالية مرنة ومحفزة للعائد، وتركز على بناء شراكات طويلة الأمد مع مالكي الأصول المتميزين، والشركات، والفرق الإدارية. يقع المقر الرئيسي في نيويورك، وتمتلك الشركة مكاتب تشغيلية إضافية في لندن وبرمودا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: www.wafra.com.

الإفصاح عن الجوائز

تم تحديد الجوائز المذكورة هنا بشكل مستقل ومنحها من قِبل منصة The Digital Banker ("Digital Banker")، وهي تعكس آراء الجهة الناشرة فقط ولا تعبر عن آراء شركة Wafra. لا يمكن تقديم أي ضمان بأن ناشرين أو مشاركين آخرين في السوق سيتوصلون إلى نفس النتيجة.

بالنسبة لجائزة أفضل صندوق إسلامي للعام، تم تقييم خمس مؤسسات ضمن فئة العائد المطلق، وأربع مؤسسات ضمن فئة العائد المعدّل حسب المخاطر. أما بالنسبة لجائزة أفضل صندوق صكوك، فقد تم تقييم ثماني مؤسسات.

وقد استند التقييم إلى مجموعة من العوامل الكمية والنوعية، شملت الابتكار في المنتجات، وتجربة العملاء، والأداء المالي، والاستراتيجية المؤسسية. قامت شركة Wafra بسداد رسوم إلى منصة Digital Banker مقابل استخدام العلامة التجارية، بالإضافة إلى الحصول على فرصة للمشاركة في إحدى الفعاليات الحوارية خلال حفل توزيع الجوائز.

