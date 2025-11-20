WEKA تكشف عن أجهزة WEKApod من الجيل القادم لتعزيز اقتصاديات تخزين الذكاء الاصطناعي

مدعوم بتقنية AlloyFlash، يقدّم جهاز WEKApod Prime كفاءة تكلفة غير مسبوقة مع تحسين الأداء مقابل السعر بنسبة 65%، في حين يوفّر جهاز WEKApod Nitro كثافة أداء هائلة وسرعات مضاعفة مرتين لتلبية متطلبات أحمال الذكاء الاصطناعي الأكثر تطلبًا

سانت لويس وكامبل، كاليفورنيا، 20 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- من مؤتمر الحوسبة الفائقة لعام 2025 ( SC25 ): أعلنت شركة WEKA ، المتخصصة في تخزين الذكاء الاصطناعي عن الجيل القادم من أجهزتها WEKApod™ ، لإعادة تعريف التوازن التقليدي بين الأداء والتكلفة. يقدِّم جهاز WEKApod Prime المعاد تصميمه بالكامل أداءً أفضل بنسبة 65% مقابل السعر من خلال توزيع البيانات بذكاء عبر تكوينات فلاش مختلطة، موفّرًا اقتصاديات رائدة دون أي تنازلات. أما جهاز WEKApod Nitro، فيضاعف كثافة الأداء بفضل الأجهزة الجديدة، مما يمكّن المؤسسات من تسريع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC)، وزيادة استغلال وحدات معالجة الرسومات (GPU)، وخدمة عدد أكبر من العملاء. كما أن تصميمها ذو الكثافة العالية يجعلها مثالية لمستودعات تخزين الكائنات واسعة النطاق ومستودعات بيانات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب الأداء دون أي تنازل.

تُعدُّ أجهزة WEKApod الطريقة الأسهل والأسرع لنشر وتوسيع نظام NeuralMesh™ من WEKA ، وهو النظام الوحيد في العالم المصمَّم خصيصًا لتسريع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. توفر أجهزة WEKApod مرونة NeuralMesh المعرفة بالبرمجيات في تكوينات جاهزة للنشر ومسبقة التحقُّق، مع أداة إعداد محسّنة بشكلٍ كبير لتجربة توصيل وتشغيل سلِسة. يمكن للمؤسسات البدء بعدد قليل من الخوادم يصل إلى ثمانية فقط، والتوسع إلى مئات الخوادم مع نمو عمليات النشر، مما يلغي الحاجة إلى أعمال تكامل معقدة، مع الاستفادة الكاملة من مجموعة ميزات NeuralMesh للمؤسسات — بما في ذلك حماية البيانات الموزعة، واللقطات الفورية، والوصول عبر بروتوكولات متعددة، والتنظيم التلقائي للمستويات، والتشفير، وإمكانيات السحابة الهجينة.

أزمة كفاءة البنية التحتية

تواجه المؤسسات المستثمرة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ضغوطًا متزايدة لإثبات عائد الاستثمار (ROI)، بينما تظل موارد وحدات معالجة الرسومات (GPU) القيّمة غير مستغلة بشكلٍ كامل، وتمتد دورات التدريب لفترات أطول، وتستهلك تكاليف الاستدلال الهوامش، وتتزايد فواتير السحابة مع نمو البيانات. تفرض أنظمة التخزين التقليدية خيارًا مستحيلاً: أداء فائق أو تكاليف قابلة للإدارة، لكن ليس كلاهما معًا. وفي الوقت نفسه، تعني قيود مراكز البيانات — مثل المساحة المحدودة للأرفف، وميزانيات الطاقة، وقدرة التبريد — أن كل وحدة رف يجب أن تقدم قدرة أكبر وإلا ستتفاقم تكاليف البنية التحتية بشكلٍ غير متحكم فيه.

تتعامل عائلة أجهزة WEKApod من الجيل القادم مباشرة مع هذه التحديات التجارية. يقوم جهاز WEKApod Prime بإلغاء التوازن التقليدي بين الأداء والتكلفة، مقدمًا أداءً أفضل بنسبة 65% مقابل السعر من خلال توزيع البيانات بذكاء، حيث يقوم بتحسين وضع البيانات تلقائيًا استنادًا إلى خصائص أحمال العمل — مما يضمن الحفاظ على الأداء الكامل أثناء الكتابة مع تحقيق اقتصاديات رائدة.

الآن يمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية القضاء على التوازن التقليدي بين الأداء والتكلفة

WEKApod Prime: يقدِّم نهجًا فريدًا لتقنية الفلاش المختلط، حيث يجمع بذكاء بين محركات أقراص TLC وeTLC في تكوينات تدعم ما يصل إلى 20 محركًا في وحدة رف 1U أو 40 محركًا في تكوين وحدة رف 2U. وعلى عكس حلول التخزين التقليدية متعددة المستويات التي تُدخل تسلسل التخزين المؤقت وتحريك البيانات بين المستويات وتفرض عقوبات على أداء الكتابة، يقدّم AlloyFlash في WEKApod أداءً ثابتًا في جميع العمليات — بما في ذلك الحفاظ على الأداء الكامل أثناء الكتابة دون أي تقييد — مع تحقيق اقتصاديات رائدة. لا تنازلات، ولا عقوبات على أداء الكتابة، ولا تسلسل تخزين مؤقت. ويُستخدم جهاز WEKApod Prime بالفعل من قِبل رواد خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية الرائدين مثل المركز الدنماركي للابتكار في الذكاء الاصطناعي (DCAI).

تؤدي هذه التقنية إلى كثافة استثنائية تعالج مباشرة قيود موارد مراكز البيانات: كثافة سعة أفضل بمقدار 4.6 مرات، وأداء كتابة في عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية (IOPS) أفضل بمقدار 5 مرات لكل وحدة رف (مقارنة بالجيل السابق)، وكثافة طاقة أفضل بمقدار 4 مرات عند 23,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) لكل كيلوواط (أو 1.6 بيتابايت لكل كيلوواط)، وانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 68% لكل تيرابايت مع الحفاظ على الأداء الفائق الذي تتطلبه أحمال الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لأحمال الذكاء الاصطناعي المكثفة على الكتابة مثل التدريب وحفظ نقاط الفحص، يضمن هذا الأمر أن يواكب التخزين الأداء دون أي عقوبات يمكن أن تؤدي إلى توقف وحدات معالجة الرسومات (GPU) المكلفة أثناء العمليات الحرجة.

WEKApod Nitro: مصمَّم خصيصًا لمصانع الذكاء الاصطناعي التي تشغّل المئات أو الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPU)، ويوفر أداءً أسرع بمقدار مرتين وكفاءة تكلفة أفضل بنسبة 60% من خلال تحديثات الأجهزة، بما في ذلك بطاقة NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC التي توفر معدل نقل بيانات 800 جيجابت/ثانية و20 محرك أقراص TLC في وحدة رف 1U مدمجة. وكأجهالجديدزة معتمدة من NVIDIA DGX SuperPOD و شريك سحابي معتمد من NVIDIA ( NCP ) ، تلغي جميع تكوينات WEKApod أسابيع من أعمال التكامل، مما يُتيح للمؤسسات إطلاق خدمات العملاء في أيام بدلاً من أشهر، مع ضمان مواكبة البنية التحتية للتخزين للمسرِّعات الحديثة من الجيل القادم.

أثر تجاري قابل للقياس عبر عمليات الذكاء الاصطناعي

لمزودي الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي وNeoclouds: تمكين تقديم خدمات لعدد أكبر من العملاء بشكلٍ مربح باستخدام البنية التحتية الحالية مع الحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المضمونة للأداء. يُترجم التحسن بنسبة 65% في الأداء مقابل السعر مباشرةً إلى هوامش ربحية أعلى لعروض وحدات معالجة الرسومات (GPU) كخدمة. كما تُتيح أوقات النشر الأسرع تحقيق عائدات أسرع للعملاء الجدد.

للمؤسسات التي تنشر مصانع الذكاء الاصطناعي: يمكن نشر مبادرات الذكاء الاصطناعي في أيام، وليس أشهر، من خلال حلول جاهزة للاستخدام تلغي أعمال التكامل المعقدة، مما يمكّن فِرق تكنولوجيا المعلومات من تحقيق أداء تخزين بمستوى المؤسسات دون الحاجة إلى خبرة متخصصة. كما يمكن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 68% بفضل الكثافة والكفاءة المحسَّنة، مع توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي دون زيادة مطردة في مساحة مركز البيانات أو الطاقة أو متطلبات التبريد — مما يوفر عائد استثمار (ROI) ملموس للبنية التحتية منذ اليوم الأول.

لمطوري الذكاء الاصطناعي والباحثين: تسريع تطوير النماذج مع معدلات استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU) تتجاوز 90%. تقليل وقت التدريب لتسريع دورات التكرار وتحقيق ميزة تنافسية. خفض تكاليف الاستدلال لجعل التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي قابلة اقتصاديًا للتطبيق. يمكن البدء بعدد قليل من الخوادم يصل إلى ثمانية، والتوسُّع إلى مئات الخوادم مع نمو الاحتياجات، مع تضمين جميع ميزات NeuralMesh للمؤسسات بشكلٍ افتراضي.

يلاحظ مزوّدو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالفعل أثرًا تجاريًا مباشرًا نتيجة هذه الابتكارات:

قالت Nadia Carlsten، الرئيس التنفيذي للمركز الدنماركي للابتكار في الذكاء الاصطناعي (DCAI): "المساحة والطاقة هما الحدود الجديدة للابتكار في مراكز البيانات. تُتيح لنا الكثافة الاستثنائية لأداء التخزين في أجهزة WEKApod تقديم تدفق بيانات وكفاءة على مستوى مزودي السحابة الكبرى ضمن بصمة محسَّنة — مما يفتح المزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لكل كيلوواط ومتر مربع". "تحسِّن هذه الكفاءة الاقتصاديات مباشرةً وتسّرع من كيفية تقديم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لعملائنا".

"يجب أن تثبت استثمارات الذكاء الاصطناعي وجود عائد استثمار (ROI). يقدّم جهاز WEKApod Prime أداءً أفضل بنسبة 65% مقابل السعر دون أي تنازل عن السرعة، في حين يضاعف جهاز WEKApod Nitro الأداء لتعظيم استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU). والنتيجة: تطوير أسرع للنماذج، وزيادة معدل الاستدلال، وعائدات أفضل على الاستثمارات الحاسوبية تؤثر مباشرة على الربحية وسرعة الوصول إلى السوق"، حسبما قال Ajay Singh ، المدير التنفيذي للمنتجات في WEKA .

قال Kevin Deierling، نائب الرئيس الأول لشبكات الحوسبة في NVIDIA: "تُعدُّ الشبكات عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تحول الحوسبة والتخزين إلى منصة ذكية تولّد وتقدّم رموز الذكاء الرقمي على نطاق واسع". "ومع وجود شبكات NVIDIA Spectrum-X Ethernet وNVIDIA ConnectX-8 كأساس لأجهزة WEKApod، تساعد WEKA المؤسسات على إزالة عوائق البيانات — وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي".

التوفُّر

تتوفَّر أجهزة WEKApod من الجيل القادم الآن. يمكن للمؤسسات معرفة المزيد عبر زيارة الموقع الإلكتروني weka.io/wekapod أو زيارة WEKA في مؤتمر SuperComputing 2025، الجناح رقم 2215.

