WEKA ने AI स्टोरेज इकनॉमिक्स को पुन: परिभाषित करने के लिए अगली पीढ़ी के WEKApod उपकरणों का अनावरण किया

सेंट लुईस और कैंपबेल, कैलिफ़ोर्निया, 20 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- SC25 से: WEKA , AI स्टोरेज कंपनी ने पारंपरिक प्रदर्शन-बनाम-लागत ट्रेड-ऑफ को खत्म करने के लिए अपने WEKApod™ उपकरणों की अगली पीढ़ी की घोषणा की है। पूरी तरह से पुनः डिज़ाइन किया गया WEKApod Prime उपकरण मिश्रित फ्लैश कॉन्फ़िग्रेशन में डेटा को इंटेलिजेंट तरीके से रखकर 65% बेहतर मूल्य-प्रदर्शन प्राप्त, और बिना किसी समझौते के अभूतपूर्व इकनॉमिक्स प्रदान करता है। WEKApod Nitro रिफ्रेश किए गए हार्डवेयर के साथ प्रदर्शन घनत्व को दोगुना करते हुए संगठनों को AI और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) नवाचार में तेजी लाने, GPU उपयोग को अधिकतम करने और अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसका उच्च-घनत्व वाला डिज़ाइन इसे बड़े पैमाने पर बिना किसी समझौते के प्रदर्शन की मांग करने वाली ऑब्जेक्ट स्टोरेज रिपॉजिटरियों और AI डेटा झीलों के लिए भी उपयुक्त बनाता है।

WEKApod उपकरण Weka द्वारा निर्मित NeuralMesh™ , बड़े पैमाने पर AI को गति देने के लिए विश्व के एकमात्र स्टोरेज सिस्टम को परिनियोजित और उसमें सुधार करने का सबसे आसान और तेज़ तरीका है। WEKApod , प्लग-एंड-प्ले अनुभव के साथ एक महत्वपूर्ण रूप से बेहतर सेटअप उपयोगिता के साथ, परिनियोजन के लिए तैयार, पूर्व-प्रमाणित कॉन्फ़िग्रेशन में NeuralMesh के सॉफ़्टवेयर-परिभाषित लचीलापन प्रदान करता है। संगठन कम से कम आठ सर्वरों से शुरुआत कर सकते हैं और अपने परिनियोजनों में वृद्धि होने के साथ-साथ वे सैकड़ों तक विस्तार कर सकते हैं, जिससे जटिल एकीकरण कार्य समाप्त हो जाता है और NeuralMesh की संपूर्ण उद्यम सुविधा सेट तक पहुंच प्राप्त होती है - जिसमें वितरित डेटा संरक्षण, त्वरित स्नैपशॉट, बहु-प्रोटोकॉल पहुंच, स्वचालित टियरिंग, एन्क्रिप्शन और हाइब्रिड क्लाउड क्षमताएं शामिल हैं।

Infrastructure Efficiency Crisis

AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने वाले संगठनों को ROI प्रदर्शित करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि मूल्यवान GPU संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं होता हैं, प्रशिक्षण चक्र समय-सीमाओं को बढ़ाते हैं, इंफरेंस लागत मार्जिनों को खत्म कर देती है, और डेटा वृद्धि के साथ क्लाउड बिल बढ़ते हैं। पारंपरिक स्टोरेज सिस्टम एक असंभव विकल्प को सामने लाती हैं: अधिकतम प्रदर्शन या प्रबंधनीय लागत, दोनों कभी नहीं। इस बीच, डेटासेंटर की बाधाओं - सीमित रैक स्थान, बिजली बजट और कूलिंग क्षमता - का अर्थ है कि प्रत्येक रैक इकाई को अधिक क्षमता प्रदान करनी होगी अन्यथा इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

अगली पीढ़ी का WEKApod परिवार इन व्यावसायिक चुनौतियों का सीधे तौर पर सामना करता है। WEKApod Prime प्रदर्शन और लागत के बीच अस्वाभाविक ट्रेड-ऑफ समाप्त तथा इंटेलिजेंट डेटा प्लेसमेंट के माध्यम से 65% बेहतर मूल्य-प्रदर्शन प्रदान करता है, जो लेखन द्वारा पूर्ण प्रदर्शन बनाए रखते और सफल इकनॉमिक्स प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए कार्यभार विशेषताओं के आधार पर प्लेसमेंट को स्वचालित रूप से अनुकूलित करता है।

अब AI तैयार करने वाले और क्लाउड प्रदाता प्रदर्शन-लागत ट्रेड-ऑफ के बीच के अंतर को समाप्त कर सकते हैं

WEKApod Prime: मिश्रित-फ्लैश टेक्नोलॉजी के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो 1U रैक में 20 ड्राइव या 2U रैक कॉन्फ़िग्रेशन में 40 ड्राइव को सपोर्ट करने वाले कॉन्फ़िग्रेशन में TLC और eTLC फ्लैश ड्राइव को इंटेलिजेंट तरीके से संयोजित करता है। कैश पदानुक्रम, स्तरों के बीच डेटा संचलन और लेखन प्रदर्शन दंड प्रस्तुत करने वाले पारंपरिक स्तरिय स्टोरेज समाधानों के विपरीत, WEKApod का AlloyFlash अभूतपूर्व इकनॉमिक्स प्राप्त करते हुए सभी कार्यों में समान प्रदर्शन प्रस्तुत करता है - जिसमें बिना किसी रुकावट के पूर्ण लेखन प्रदर्शन भी शामिल है। कोई समझौता नहीं, कोई लेखन-प्रदर्शन दंड नहीं, कोई कैश पदानुक्रम नहीं। WEKApod Prime का उपयोग पहले से ही Danish Centre for AI Innovation (DCAI) जैसे अग्रणी AI क्लाउड अग्रणीयों द्वारा किया जा रहा है।

इसका परिणाम असाधारण घनत्व है जो सीधे डेटासेंटर संसाधन बाधाओं को संबोधित करता है: 4.6x बेहतर क्षमता घनत्व, प्रति रैक इकाई 5x बेहतर लेखन IOPS (पिछली पीढ़ी की तुलना में), 23,000 IOPS प्रति kW (या 1.6 PB प्रति kW) पर 4x बेहतर ऊर्जा घनत्व, तथा अत्यधिक प्रदर्शन AI कार्यभारों की मांग को बनाए रखते हुए प्रति टेराबाइट 68% कम ऊर्जा खपत। प्रशिक्षण और चेकपॉइंटिंग जैसे लेखन-गहन AI कार्यभारों के लिए, इसका अर्थ है कि बिना किसी प्रदर्शन दंड के स्टोरेज अपनी गति बनाए रखता है जो महत्वपूर्ण संचालन के दौरान महंगे GPUs को निष्क्रिय कर सकता है।

WEKApod Nitro: सैकड़ों या हज़ारों GPUs चलाने वाली AI फ़ैक्ट्रिरियों के लिए विशेष रूप से निर्मित, उन्नत हार्डवेयर के माध्यम से 2x तेज़ प्रदर्शन और 60% बेहतर मूल्य-प्रदर्शन प्रदान करता है, जिसमें कॉम्पैक्ट 1U फ़ॉर्म फ़ैक्टर में 800 Gb/s प्रवाह और 20 TLC ड्राइव प्रदान करने वाला NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC शामिल है। टर्नकी NVIDIA DGX SuperPOD और NVIDIA Cloud Partner (NCP)-प्रमाणित उपकरणों के रूप में, दोनों WEKApod कॉन्फ़िग्रेशन कई सप्ताहों के एकीकरण कार्य को समाप्त कर देते हैं, जिससे संगठनों को स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली पीढ़ी के एक्सिलरेटरों के साथ तालमेल बनाए रखना सुनिश्चित करते हुए ग्राहक सेवाओं को महीनों के बजाय दिनों में मार्केट में लाने की सुविधा मिलती है।

AI परिनियोजनों में मापनीय व्यावसायिक प्रभाव

AI क्लाउड प्रदाताओं और Neoclouds के लिए: गारंटीकृत प्रदर्शन SLAs को बनाए रखते हुए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अधिक ग्राहकों को लाभकारी सेवा प्रदान करना। मूल्य-प्रदर्शन में 65% सुधार सीधे तौर पर GPU-as-a-service प्रस्तुतियों के लिए उच्च मार्जिन में परिवर्तित हो जाता है। तीव्र परिनियोजन समय का अर्थ है नए ग्राहकों के लिए तीव्र राजस्व प्राप्ति।

AI फैक्ट्रियां स्थापित करने वाले उद्यमों के लिए: AI पहलों को महीनों के स्थान पर कुछ दिनों में ही जटिल एकीकरण कार्य को समाप्त करने वाले टर्नकी समाधानों के साथ क्रियान्वित करना, जिससे IT टीमें विशेष विशेषज्ञता के बिना उद्यम-स्तर का स्टोरेज प्रदर्शन प्राप्त करने में सक्षम हो जाती हैं। बेहतर घनत्व और दक्षता के माध्यम से पहले दिन से ही मापनीय इंफ्रास्ट्रक्चर ROI प्रदान करते व डेटासेंटर फुटप्रिंट, बिजली या कूलिंग आवश्यकताओं में आनुपातिक वृद्धि के बिना AI क्षमताओं को बढ़ाते हुए बिजली की खपत को 68% तक कम करना।

AI तैयार करने वालों और शोधकर्ताओं के लिए: 90% से अधिक GPU उपयोग दरों के साथ मॉडल विकास में तेजी लाना। पुनरावृत्ति चक्रों में तेजी लाने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण समय को कम करना। नए AI एप्लीकेशनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने वाली कम इंफरेंस लागत। संपूर्ण NeuralMesh एंटरप्राइज़ सुविधाएँ डिफ़ॉल्ट रूप से सम्मिलित कम-से-कम आठ सर्वरों से शुरुआत करें और आवश्यकता बढ़ने पर सैकड़ों तक बढ़ाएँ।

AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता पहले से ही इन नवाचारों से प्रत्यक्ष व्यावसायिक प्रभाव देख रहे हैं:

"स्थान और शक्ति, डेटा केंद्रों में नवाचार की नई सीमाएं हैं। Danish Centre for AI Innovation (DCAI) की CEO, Nadia Carlsten, ने कहा, "WEKApod का असाधारण स्टोरेज प्रदर्शन घनत्व हमें अनुकूलित फुटप्रिंट के भीतर हाइपरस्केलर-स्तरीय डेटा प्रवाह और दक्षता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है - जिससे प्रति किलोवाट और वर्ग मीटर में अधिक AI क्षमता प्राप्त होती है। यह दक्षता सीधे तौर पर इकनॉमिक्स में सुधार लाती है और हमारे ग्राहकों तक AI नवाचार पहुंचाने में तेजी लाती है।"

"AI निवेश को ROI प्रदर्शित करना होगा। WEKApod Prime गति से समझौता किए बिना 65% बेहतर मूल्य-प्रदर्शन प्रदान करता है, जबकि GPU उपयोग को अधिकतम करने के लिए WEKApod Nitro प्रदर्शन को दोगुना कर देता है। परिणाम: WEKA के मुख्य उत्पाद अधिकारी, Ajay Singh, ने कहा, "लाभप्रदता और मार्केट में आने के समय को सीधे प्रभावित करने वाले मॉडल का तेज विकास, उच्च इंफरेंस प्रवाह, और कंप्यूट निवेशों पर बेहतर रिटर्न।"

NVIDIA में नेटवर्किंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Kevin Deierling, ने कहा, "AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेटवर्किंग आवश्यक है, जो AI कंप्यूट और स्टोरेज को बड़े पैमाने पर डिजिटल इंटेलिजेंस के टोकन उत्पन्न और वितरण करने वाले विचारशील प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करती है। WEKApod की बुनियाद में Spectrum-X Ethernet और NVIDIA ConnectX-8 नेटवर्किंग के साथ, WEKA उद्यमों की डेटा बाधाओं को दूर करने में सहायता कर रहा है - जो AI प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण है।"

उपलब्धता

अगली पीढ़ी के WEKApod उपकरण अब उपलब्ध हैं। संगठन weka.io/wekapod पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या WEKA में SuperComputing 2025, बूथ #2215 पर जा सकते हैं।

WEKA का परिचय

अपने इंटेलिजेंट, अनुकूली मेश स्टोरेज सिस्टम, WEKA® द्वारा NeuralMesh™ के साथ WEKA संगठनों के माध्यम से AI कार्यप्रवाहों के निर्माण, संचालन और स्केलिंग के तरीके में परिवर्तन ला रहा है। कार्यभारों के बढ़ने के साथ धीमा और अधिक नाजुक हो जाने वाले परंपरागत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के विपरीत, NeuralMesh तेज, मजबूत और अधिक कुशल हो जाता है क्योंकि यह बढ़ता है, और उद्यम AI और एजेंटिक AI नवाचार के लिए एक लचीला आधार प्रदान करने के लिए AI वातावरणों के लिए गतिशील रूप से अनुकूलित होता है। Fortune 50 के 30% का विश्वसनीय, NeuralMesh अग्रणी उद्यमों, AI क्लाउड प्रदाताओं और AI बिल्डरों को GPUs को अनुकूलित करने, AI को तेजी से बढ़ाने और नवाचार लागत को कम करने में सहायता करता है। www.weka.io पर अधिक जानकारी प्राप्त करें या हमसे LinkedIn और X पर जुड़ें।

WEKA और W लोगो WekaIO, Inc. के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। यहां दिए गए अन्य ट्रेड नाम उनके संबंधित स्वामियों के ट्रेडमार्क हो सकते हैं।

