WEKA تعلن عن بنية NeuralMesh الجديدة التي صُممت لـ NVIDIA BlueField-4

يمثل تصميم المنصة الثوري تطورًا كبيرًا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يلغي متطلبات وحدة المعالجة المركزية التقليدية مع توفير كثافة أداء غير مسبوقة وقابلية التوسع الخطي، وكفاءة استهلاك طاقة استثنائية لمصانع الذكاء الاصطناعي المؤسسية

WEKA Announces New NeuralMesh Architecture Built for NVIDIA BlueField-4

واشنطن و كامبل ، كاليفورنيا ، 29 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- من مؤتمر GTC واشنطن العاصمة 2025: أعلنت WEKA اليوم أنها تقوم بتطوير الجيل القادم من NeuralMesh™ بواسطة WEKA ®، نظام التخزين الذكي الخاص بها، لوحدة معالجة البيانات NVIDIA BlueField-4 التي تم الإعلان عنها حديثًا ، مما يمثل تحولًا في كيفية تصميم ونشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يزيل هذا النهج الرائد الحاجة إلى خوادم وحدة المعالجة المركزية المستقلة ، ويستفيد بدلاً من ذلك من النطاق الترددي الشبكي غير المسبوق البالغ 800 جيجابايت/ثانية والتحسن في قدرة المعالجة 6 أضعاف لوحدة NVIDIA BlueField-4 ، لتقديم ما وصفه ليران زفيبيل، الرئيس التنفيذي لشركة WEKA ، بأنه "الأساس المثالي لمستقبل البنية التحتية لبيانات الذكاء الاصطناعي."

إعادة تصور البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

بدلاً من نشر NeuralMesh على الخوادم التقليدية ذات وحدات المعالجة المركزية المنفصلة، سيتم تشغيل الجيل الجديد من برنامج تخزين NeuralMesh من WEKA مباشرةً على NVIDIA BlueField-4 ، مما يبسط بشكل أساسي نشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تحسين الجدوى الاقتصادية والأداء وكفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير. يمثل هذا التحول في البنية التوافق الأكثر جوهرية لشركة WEKA حتى الآن مع خارطة طريق البنية التحتية NVIDIA ورؤيتها لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي.

التكامل المثالي مع النية التحتية الحديثة للذكاء الاصطناعي

توفر NVIDIA BlueField-4 بنية تحتية قابلة للبرمجة، والتسارع، وأمن الثقة المعدومة، وقدرات الشبكات الضخمة التي تتوافق بسلاسة مع بنية الشبكة القائمة على الخدمات الدقيقة لـ NeuralMesh . عند الاقتران بأحدث منصات الحوسبة المتسارعة من NVIDIA ، فإن BlueField-4 و NeuralMesh يخلقان أساسًا موحدًا وفعالًا لمصانع الذكاء الاصطناعي Gigascale .

قال ليران زيفيل ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WEKA : "إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يتطلب بنية تحتية ذكية للبيانات يمكنها التكيف والتوسع بكفاءة غير مسبوقة". "بنية NeuralMesh من WEKA ، التي تم بناؤها لـ NVIDIA BlueField-4 ، هي قفزة هائلة إلى الأمام ، وتوفر أساس التخزين لمصانع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي."

من جانبه، قال جاستن بويتانو ، نائب الرئيس لمنتجات المؤسسات في NVIDIA : "تتطلب متطلبات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي وأعباء العمل الاستنتاجية الأخرى أساسًا جديدًا للبنية التحتية للبيانات - وهي التي توحد الحوسبة والشبكة والتخزين لتحقيق كفاءة وحجم غير مسبوقين"، وتابع: "مع تكامل NVIDIA BlueField-4 ، يدعم نظام التخزين NeuralMesh من WEKA هذا التحول في البنية لتشغيل معالجة البيانات الفعالة في مصانع الذكاء الاصطناعي Gigascale ".

فوائد البنية المدعومة بوحدة BlueField-4

نظام التخزين NeuralMesh من الجيل التالي من WEKA ، المبني على BlueField-4 ، سيوفر:

كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة: توفير أكثر من 100 ضعف تحسن في الرموز لكل واط لسير عمل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء





بنية تحتية مبسطة : إلغاء الحاجة إلى خوادم التخزين المخصصة مع وحدات معالجة مركزية مستقلة ، مما يقلل من التعقيد والماسحة المطلوبة.





اقتصاديات متفوقة: خفض تكاليف البنية التحتية بشكل كبير من خلال دمج وظائف الحوسبة والشبكات والتخزين.





الأداء المعزز : الاستفادة من شبكات BlueField-4 بسرعة 800 غيغابت في الثانية وتحسين الحوسبة بمقدار 6 أضعاف لسرعات نقل بيانات لا تضاهى.





تكامل سلس: التوافقمع خارطة طريق البنية التحتية لشركة NVIDIA وبنيات مصانع الذكاء الاصطناعي.





أمن الثقة المعدومة: تسريع الأمان المدمج وعزل المستأجر بسرعة الخط من خلال إطار عمل برمجيات NVIDIA DOCATM™ .

تعاون لعصر الاستدلال

تعاونت WEKA و NVIDIA بشكل وثيق منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، ويشمل ذلك برامج NVIDIA AI Enterprise ، وحصول WEKA على شهادات متعددة من NVIDIA ، والتعاون في إدخال تقنيات NVIDIA الجديدة. يمثل برنامج NeuralMesh للتخزين المبني على BlueField-4 أعمق تكامل لتقنيات NVIDIA في WEKA حتى الآن.

قال نيلش باتل، رئيس الاستراتيجيات في WEKA : "تُعد كفاءة الطاقة هي المفتاح لتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي gigascale على الإنترنت، وأضاف: "ستقوم NVIDIA BlueField-4 وبرنامج التخزين NeuralMesh التابع لشركة WEKA بمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر حيث تقدم كفاءة رموز لكل واط دون المساس بالأداء أو النطاق أو البساطة التشغيلية."، واختتم قائلاً: "نحن نرى تكامل NeuralMesh مع BlueField-4 كمحرك نمو استراتيجي يمكنه تبسيط وتسريع عمليات نشر مصانع الذكاء الاصطناعي المؤسسية لعملائنا."

التوفُّر والخطوات القادمة

تعمل WEKA بنشاط على تطوير إصدار برنامج NeuralMesh من الجيل التالي لـوحدة NVIDIA BlueField-4 ، وسيتم مشاركة معلومات مفصلة عن خارطة الطريق مع العملاء والشركاء في أوائل عام 2026. ويمكن للمؤسسات المهتمة بمعرفة المزيد عن بنية NeuralMesh الخاصة بـ WEKA الاتصال بـ WEKA مباشرة أو زيارة www.weka.io .

نبذة عن WEKA

تعيد شركة WEKA مفهوم تعريف الطريقة التي تبني بها المؤسسات وتشغل وتوسع سير عمل الذكاء الاصطناعي من خلال NeuralMesh™ ، نظام التخزين الشبكي الذكي والتكيفي الخاص بها. وعلى عكس البنية التحتية التقليدية للبيانات، التي تصبح أكثر هشاشة مع توسّع بيئات الذكاء الاصطناعي، فإن نظام NeuralMesh يزداد سرعةً وقوة وكفاءةً كلما توسّع، وينمو مع بيئة الذكاء الاصطناعي لتوفير أساس مرن للذكاء الاصطناعي المؤسسي والابتكار في وكلاء الذكاء الاصطناعي. يتمتع نظام NeuralMesh بثقة 30٪ من شركات Fortune 50 ، ويساعد الشركات الرائدة ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي ومنشئي الذكاء الاصطناعي على تحسين وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم ، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع ، وخفض تكاليف الابتكار الخاصة بهم. تعرف على المزيد على www.weka.io أو تواصل معنا عبر LinkedIn و X .

