XED تُحقق تقدمًا بارزًا بعد الموافقة المبدئية لبورصة NSE الدولية على أول طرح عام أوّلي (IPO) في مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) بالهند

مومباي، الهند، 23 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت XED، المؤسسة العالمية المتكاملة في مجال التعليم التنفيذي، أنها حصلت على الموافقة المبدئية من بورصة NSE الدولية (NSE IX) على الإدراج العام الأوّلي المقترح بقيمة 12 مليون دولار أمريكي في مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT). ويُعدّ هذا الإنجاز معلمًا هامًا في مسيرة الشركة نحو أن تصبح واحدة من أولى المؤسسات الهندية المُدرجة وفق إطار الخدمات المالية الدولية في الهند.

ويُمثل هذا التطور المرحلة التنظيمية الرئيسية الثانية بعد تقديم مسودة نشرة الاكتتاب الأولية (DRHP)، ويُقرب شركة XED أكثر من الطرح العام المقترح في مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) – مركز الخدمات المالية الدولية في الهند، الذي يُنظَّم تحت إشراف هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية (IFSCA).

قال John Kallelil، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة XED: "تمثل الموافقة المبدئية من بورصة NSE IX تأكيدًا مهمًا على الأساس المؤسسي الذي بنيناه على مدى السنوات". "وإزاء تقدُّمنا نحو أن نصبح شركة مُدرجة في البورصة، يظل تركيزنا مُنصبًا على الحوكمة والشفافية وخلق قيمة طويلة الأمد. كما توفر مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) إطارًا يتوافق بشكلٍ جيد مع تواجدنا العالمي وطموحنا في العمل وِفق المعايير الدولية".

التوافق الاستراتيجي لشركة XED مع إطار عمل مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT)

يتماشى قرار شركة XED بالسعي للطرح في مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) بشكلٍ وثيق مع نموذج عملها العالمي ورؤيتها المؤسسية طويلة المدى. على مدى العقد الماضي، بَنت شركة XED منظومة رائدة للتعليم التنفيذي وقيادة الأعمال تخدم المحترفين التنفيذيين وكبار المسؤولين في أكثر من 25 دولة، مع وجود تشغيلي يمتد في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية.

تتعاون الشركة مع بعض أرقى المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما في ذلك Saïd Business School eplبجامعة أكسفورد، وجامعة كورنيل، وكلية روس للأعمال بجامعة ميشيغان، وكلية داردن للأعمال بجامعة فيرجينيا، والمدرسة الهندية للأعمال (ISB)، وجامعة كارنيجي ميلون، إلى جانب مؤسسات أخرى مرموقة.

وبدلاً من اتباع نهج التوسع السريع التقليدي المرتبط بقطاع تكنولوجيا التعليم، تبنت شركة XED استراتيجية نمو مدروسة تقودها الحوكمة، مع إعطاء الأولوية للمصداقية المؤسسية، والأهمية العالمية، والاستدامة على المدى الطويل.

قال Piyush Agrawal، المدير المالي لشركة XED: "تمثل مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) الفصل التالي للهند كمركز مالي عالمي". "يوفر إطار العمل المقوَّم بالدولار للمستثمرين العالميين مسارًا شفافًا وسلسًا للمشاركة في قصة نمو الهند. وبالنسبة لشركة XED، فإن هذه الموافقة ليست مجرد تقدم تنظيمي، بل هي تأكيد على جاهزيتنا للعمل كمؤسسة عالمية مسؤولة أمام الجمهور".

قال Abhishek Kaushik، الرئيس التنفيذي لشركة Global Horizons والمستشار المالي لعملية إصدار الطرح: "تمثل هذا الصفقة لحظة فاصلة – لكل من شركة XED ومدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT)". "نرى في XED إصدارًا يحدد معايير هذه المنصَّة: شركة عالمية التوجه، ومدفوعة بالحوكمة، وتصل إلى المستثمرين ضمن بيئة مقوّمة بالدولار، وفعّالة من حيث الضرائب، وبلوائح تنظيمية ملائمة. ويُظهر هذا كيف يمكن للهند أن توفر آلية للوصول إلى المؤسسات الهندية على غرار بورصة ناسداك دون التنازل عن الانضباط التنظيمي".

مدعومة برأس مال مؤسسي وريادي طويل الأمد

لقد دعمت رحلة شركة XED مجموعة متنوعة من المستثمرين ذوي الخبرة العميقة في العمليات والأسواق العالمية. وتشمل قائمة المساهمين في الشركة Ecosystem Ventures، وهي منصَّة استثمارية ملائكية راسخة، إضافةً إلى مكاتب عائلية لمجموعة من رواد الأعمال وقادة الأعمال البارزين. ومن بين هؤلاء: المكتب العائلي لـ Kunal Shah، مؤسس CRED؛ والمكتب العائلي لـ Pratekk Agarwaal، الرئيس التنفيذي السابق للأعمال في BharatPe؛ والمكتب العائلي لـ Pavan Bakeri، المدير التنفيذي لـ Bakeri Group. كما تحظى الشركة بدعم قادة ماليين كبار ذوي خبرة دولية واسعة.

مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) — بوابة جديدة للمستثمرين العالميين والهنود المقيمين في الخارج (NRI)

تُمثل الموافقة المبدئية من بورصة NSE IX خطوة حاسمة في عملية الطرح، وتعكس النضج المتزايد لمنظومة سوق رأس المال الخارجي في الهند. وقد تم تصور مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) لتكون البوابة المالية العالمية للهند، مما يمكّن الشركات الهندية ذات العمليات الدولية من الوصول إلى رأس المال الأجنبي مع الاحتفاظ بالامتثال ضمن الإطار التنظيمي الهندي.

بالنسبة للمستثمرين الهنود المقيمين في الخارج (NRI) والمستثمرين العالميين، توفر منصة مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) تجربة استثمارية مختلفة تمامًا مقارنة بعمليات الطرح المحلية التقليدية.

وبموجب إطار IFSCA، يمكن للمستثمرين المؤهلين المشاركة في عمليات الإدراج من خلال هيكل مقوّم بالدولار الأمريكي، مما يسمح لهم بالاستثمار والخروج بالعملات الأجنبية دون التعرض لتقلبات الروبية الهندية.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2754480/5730601/XED_Logo.jpg