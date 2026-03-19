بدء أول طرح عام أولي (IPO) في مدينة GIFT في الهند في 16 مارس

الطرح العام الأولي التاريخي المُقوّم بالدولار الأمريكي لشركة XED Executive Development يدعو المستثمرين العالميين للاكتتاب حتى 24 مارس

أصبح أول طرح عام أولي في الهند من مركز الخدمات المالية الدولية ( IFSC ) في مدينة GIFT متاحًا الآن

فترة الاكتتاب: من 16 مارس إلى 24 مارس 2026 .

سعر الطرح ما بين 10 و10.5 دولار أمريكي للسهم؛ والطرح مُقوّم بالكامل بالدولار الأمريكي

وهو متاح للهنود غير المقيمين ( NRIs )، ومستثمري المحافظ الأجانب، والمشاركين المؤسسيين وغيرهم من الأجانب المؤهلين

سيتم إدراج الأسهم في كلٍّ من البورصة الدولية التابعة للبورصة الوطنية الهندية ( NSE IX ) والبورصة الدولية الهندية ( India INX ) في مدينة GIFT

اعرف المزيد عبر - https://global-horizons.in/xed-ipo/

مومباي، الهند، 19 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أصبحت شركة XED Executive Development Ltd أول شركة من مدينة GIFT تفتح باب الطرح العام الأولي، في لحظة حاسمة لمركز الخدمات المالية الدولية (IFSC) في الهند. بدأ الاكتتاب في 16 مارس، وسيظل مفتوحًا حتى 24 مارس 2026. تم تحديد سعر الطرح العام الأولي بين 10 و10.5 دولار أمريكي للسهم، وهو طرح مقوّم بالكامل بالدولار الأمريكي، ومتاح الآن للمستثمرين العالميين المؤهلين. بعد إغلاق الاكتتاب، سيتم إدراج الأسهم في كلٍ من البورصة الدولية التابعة للبورصة الوطنية الهندية (NSE IX) والبورصة الدولية الهندية (India INX)، وكلاهما يقع في مدينة GIFT.

قال John Kallelil، المؤسس والعضو المنتدب لشركة XED، بمناسبة الافتتاح: "هذه هي اللحظة التي كنا نعمل من أجلها. واليوم، ومع فتح باب الطرح العام الأولي رسميًا، ندعو المستثمرين المؤهلين من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءًا من طرح تاريخي حقيقي. وعلى الرغم من التوقف القصير الذي اضطررنا إليه للتعامل مع التحديات الجيوسياسية، فإن ثقتنا في هذا الطرح أقوى من أي وقت مضى. مدينة GIFT جاهزة، والمنصة أصبحت فعّالة، وفترة الاكتتاب مفتوحة الآن".

قال السيد V. Balasubramaniam، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة الدولية التابعة للبورصة الوطنية الهندية (NSE IX) في هذه المناسبة: "اليوم يمثل بداية عظيمة لمدينة GIFT، ولأسواق رأس المال الهندية بشكل عام. ومع فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة XED، نشهد تحقق الرؤية التي سعت إليها مدينة GIFT دائمًا، وهي أن تكون مركزًا ماليًا عالميًا متاحًا دوليًا. وتتشرف البورصة الدولية التابعة للبورصة الوطنية الهندية (NSE IX) بأن تكون جزءًا من هذه اللحظة المهمة، ونتطلع إلى الترحيب بالمستثمرين العالميين أثناء مشاركتهم في أول طرح عام أولي من مدينة GIFT في الهند".

قال السيد Vijay Krishnamurthy، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة الدولية الهندية (India INX — إحدى شركات بورصة بومباي "BSE"): "فتح باب الاكتتاب يعد إشارة واضحة إلى أن مركز الخدمات المالية الدولية في الهند (IFSC) قد أصبح بالفعل حاضرًا بقوة على خريطة أسواق رأس المال العالمية. لقد دعمت البورصة الدولية الهندية (India INX) دائمًا مدينة GIFT باعتبارها منصة موثوقة لجمع التمويل عبر الحدود، والطرح العام الأولي لشركة XED، الذي أصبح متاحًا الآن، هو الدليل الأقوى على ذلك. نحن نشجع المستثمرين المؤهلين في جميع أنحاء العالم على اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في إدراج تاريخي حقيقي".

قال Abhishek Kaushik، الرئيس التنفيذي لشركة Global Horizon Capital Advisors (IFSC)، مدير الطرح الرئيسي الوحيد المسؤول عن إدارة سجل الاكتتاب: "حتى في ظل حالة عدم اليقين العالمية التي تسبب تقلبات في العديد من الأسواق، يبرز صمود الاقتصاد الهندي بوضوح، وتوفر منصة مدينة GIFT للمستثمرين العالميين طريقًا منظمًا ومقوّمًا بالدولار للمشاركة في قصة النمو هذه. ومع فتح باب الطرح العام الأولي الآن، نعتقد أن هذه فرصة ممتازة للمستثمرين المؤهلين للمشاركة وأن يكونوا جزءًا من قصة نجاح الهند".

كيفية الاكتتاب

الطرح العام الأولي متاح للمستثمرين المؤهلين وفقًا لإطار هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية (IFSCA)، بما في ذلك الهنود غير المقيمين (NRIs)، ومستثمري المحافظ الأجانب، والمستثمرين المؤسسيين، وغيرهم من المشاركين الدوليين المسموح لهم. جميع المعاملات مُقوّمة بالدولار الأمريكي. يمكن للمستثمرين التواصل مع الوسطاء أو الجهات الوسيطة المسجلة في شركة Global Horizon Capital Advisors (IFSC) في مدينة GIFT للمشاركة في الطرح قبل إغلاق فترة الاكتتاب في 24 مارس 2026.

شركة Global Horizon Capital Advisors (IFSC) هي مدير الاكتتاب الرئيسي الوحيد. DBS Bank وRBL Bank هما البنكان المسؤولان عن إدارة الطرح. شركة KFin Technologies هي مسجل الاكتتاب.

فصل جديد لأسواق رأس المال في مدينة GIFT

يمثل فتح باب الاكتتاب لشركة XED أكثر من مجرد إنجاز للشركة — بل يثبت أن مركز الخدمات المالية الدولية (IFSC) في مدينة GIFT يعمل كمنصة حقيقية لجمع رأس المال على المستوى الدولي. يعمل نشاط الشركة في مجال التعليم التنفيذي العالمي في أكثر من 25 دولة تشمل الهند، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الشمالية، مما يجعلها نموذجًا مناسبًا لهذا الإدراج التاريخي. تتوقع XED إدراجًا بحجم 12 مليون دولار أمريكي، وهي شركة تحقق أرباحًا على مستوى الأرباح قبل الضرائب والفائدة والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) والربح بعد الضريبة (PAT).

نبذة عن شركة XED Executive Development Ltd

تأسست XED في عام 2018، وهي منصة عالمية للتعليم التنفيذي تُقدم برامج تنمية القيادة والإدارة لكبار المسؤولين في جميع أنحاء الهند وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. قامت الشركة بتدريب أكثر من 15,000 مدير تنفيذي من مؤسسات عالمية رائدة وشركات مدرجة ضمن قائمة Fortune 500، كما تتعاون مع 17 مؤسسة أكاديمية معترف بها دوليًا لتقديم برامج تغطي مجالات القيادة والإستراتيجية والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.

