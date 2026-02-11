XiaoDi × Studio City: إطلاق مذهل لأعمال فنية تركيبية بمناسبة عام الحصان يجسد روعة الجماليات الشرقية على المستوى العالمي

ماكاو, 11 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- مع اقتراب مهرجان الربيع لعام الحصان، شهدت Studio City في ماكاو افتتاح عمليين فنيين تركيببن كبيرين الحجم مستوحيان من الأبراج الصينية، ليتركا انطباعًا بصريًا مذهلاً. تمثل هذه الشراكة التعاون الثاني بين فنان الأعمال التركيبية XiaoDi وStudio City، بعد مشروعهما الناجح لعام 2025 بعنوان 《Mecha Snake》

《 Fortune Racetrack 》هو أول عمل تركيبي فني في العالم للأحصنة الميكانيكية يتم تصميمه على شكل مضمار سباق حقيقي. يتجلى العمل التركيبي الفني على شكل حصان عملاق يركض بخطى قوية، فيما تتوزع حوله أربعة أحصنة سباق دوّارة يمكن للزوار ركوبها، لتقديم تجربة فنية تفاعلية وغامرة. يُبرز 《Glorious Chariot》 الحصان في لحظة بهيجة وسط الهواء، برأس مرفوع وعُرف يشتعل كالنار، ناقلاً إحساسًا بالقوة والزخم والفخامة. من خلال دمج التصميم الميكانيكي المستقبلي بسلاسة مع التعبير الفني الراقي، أصبح العملان الفنيان التركيبيان المحور الرئيسي للاحتفالات الصينية برأس السنة في Studio City تحت شعار "الانطلاق للأمام بقوة وسرعة".

XiaoDi (المعروف أيضًا باسم "الجنرال Xiao") هو فنان أعمال تركيبية متعدد التخصصات ومؤسس Dalian Betop Cultural and Technology Group. بعد عقود من التفاني في فنون الميكانيكا، طوّر فلسفته التصميمية المميزة المعروفة باسم "The Art of Wow". ابتكر أكثر من 20 مخلوقًا أسطوريًا ميكانيكيًا ضخمًا، من بينها 》Chinese Giant Horse》، و《Giant Bear Beibei》، و《Bull Leilei》، ما أكسبه لقب "أبو الوحوش الأسطورية الميكانيكية في الصين".

مستندة إلى فلسفة "التقنية + الفن + الثقافة"، تُجسِّد أعمال XiaoDi الهياكل الفولاذية بحياة حقيقية من خلال هندسة ميكانيكية متقنة وتصميم تفاعلي يخلق تجربة غامرة. تجسِّد هذه الأعمال التراث الثقافي الشرقي بينما تقدِّم تأثيرًا بصريًا قويًا، مضيفة حيوية جديدة إلى صناعة السياحة الثقافية، ومقدَّمة للجمهور تجربة تحويلية ملهمة تثير الإعجاب والدهشة.

تشهد سلسلة أعمال XiaoDi "عالم الوحوش الأسطورية" توسعًا سريعًا لتصل إلى الساحة العالمية. مستلهِمًا من الثقافات المحلية وطبيعة كل مشروع، يسعى إلى ابتكار وحوش أسطورية بحقوق ملكية فكرية (IP) خاصة مرتبطة بكل مدينة حول العالم. يمتلك كل مخلوق دورًا وشخصية مميزة، بينما تتحد جميعها لتشكّل عالمًا سرديًا مترابطًا. من خلال هذه الرؤية، يسعى XiaoDi إلى مشاركة السحر الفريد للفن الميكانيكي الشرقي مع الجمهور العالمي، وترسيخه كعلامة صينية مميزة على الساحة الدولية للفنون التركيبية.

