XiaoDi × Studio City: Instalasi Seni Imlek Tahun Kuda Tampil Perdana, Menghadirkan Estetika Timur ke Panggung Dunia

《Fortune Racetrack》 merupakan instalasi seni bertema kuda pacu mekanis berbasiskan lintasan pertama di dunia. Selain kuda raksasa yang tengah berlari sebagai pusat karya, instalasi ini juga menampilkan empat kuda pacu berputar yang dapat dinaiki pengunjung sehingga menghadirkan pengalaman yang imersif dan interaktif. Sementara, 《Glorious Chariot》 mempersembahkan sosok kuda yang tengah melayang dengan penuh tenaga, kepala terangkat dan surai menyala bak api—melambangkan kekuatan, kecepatan, dan kemegahan. Berkat perpaduan desain mekanis dan futuristis dengan ekspresi artistik, kedua karya ini menjadi pusat perayaan Imlek di Studio City yang mengangkat tema "Soaring Forward with Strength and Speed".

XiaoDi, juga dikenal sebagai Jenderal Xiao, adalah seniman instalasi multidisiplin sekaligus pendiri Dalian Betop Cultural and Technology Group. Berkiprah selama puluhan tahun dalam dunia seni mekanis (mechanical art), ia mengembangkan filosofi desain khas bertajuk "The Art of Wow" Hingga kini, XiaoDi telah menciptakan lebih dari 20 karya makhluk mitologis mekanis berskala monumental, termasuk 《Chinese Giant Horse》, 《Giant Bear Beibei》, dan 《Bull Leilei》, yang mengukuhkan sosoknya sebagai "Pencipta Makhluk Mitologis Mekanis di Tiongkok."

Berakar pada konsep inti "Teknologi + Seni + Budaya", karya XiaoDi menghidupkan struktur baja melalui rekayasa mekanis yang penuh presisi dan desain interaktif yang imersif. Karyanya merepresentasikan warisan budaya Timur sekaligus menampilkan dampak visual yang kuat. Lebih lagi, karya XiaoDi membawa energi baru dalam industri pariwisata budaya dan menghadirkan pengalaman yang transformatif serta memukau bagi audiens.

Instalasi "Mythical Beast Universe" karya XiaoDi kini merambah panggung global. Dengan mengambil inspirasi dari budaya lokal dan karakter setiap proyek, ia berambisi menciptakan IP makhluk mitologis yang khas untuk berbagai kota di dunia. Setiap makhluk memiliki peran dan karakter unik, namun secara kolektif membentuk satu semesta narasi yang saling terhubung. Melalui visi tersebut, XiaoDi ingin memperkenalkan pesona seni mekanis Timur kepada audiens global dan menjadikannya "unggulan Tiongkok" di kancah seni instalasi internasional.

