Xinhua Silk Road: منتدى الصين وأفريقيا لتعزيز إمكانات التعاون بين مدينة شرق الصين والشركاء الأفارقة

بكين، 6 نوفمبر 2024 / PRNewswire / -- من المتوقع أن يؤدي منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين الصين وأفريقيا لعام 2024، وهو الحدث الترويجي المحلي البارز الذي يندرج تحت إطار منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا (FOCAC)، إلى فتح آفاق جديدة لإمكانات التعاون بين الصين وأفريقيا.

ومن المقرر أن يفتتح المنتدى، الذي تنظمه حكومة مقاطعة تشجيانغ ليكون منصة رئيسية للتواصل والتعاون مع نظرائها الأفارقة، أبوابه في مدينة جينهوا بشرق الصين في 8 نوفمبر.

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وسيتناول الحدث، الذي يضم منتدى رئيسي واحد وأربع جلسات موازية، مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالتعاون بين الصين وأفريقيا مثل الفرص الاقتصادية والتجارية والتبادلات الثقافية والسياحية أيضًا.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون قد تجمع هناك حشد من الحاضرين غني بالتنوع والاحتراف ليشهدوا إصدار تقرير حول ترقية السلسلة الصناعية الزراعية الأفريقية، ومنح ترخيص تجاري للحديقة العلمية التكنولوجية الزراعية الصينية الأفريقية في جينهوا، والمزيد غير ذلك.

وقد شاركت جينهوا، باعتبارها رائدة في التعاون القائم على الانفتاح مع أفريقيا، بعمق في الاتصالات والتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والتعليمي مع شركائها الأفارقة في السنوات الأخيرة.

وتسعى المدينة الصينية، التي تبذل قصارى جهدها لبناء منطقة عرض تجريبية للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين الصين وأفريقيا، إلى صياغة نموذج فريد من نوعه في جينهوا للتعاون بين الصين وأفريقيا.

من خلال أنشطة مطابقة الأعمال والشراء الثنائية بين الشركات المحلية والأفريقية مثل تلك الموجودة في تنزانيا، سيتم استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجال الآلات الزراعية، والأدوات اليدوية والآلات، وصناعات النسيج بشكل أكبر لتسهيل عملية التصنيع والتحديث الزراعي في أفريقيا.

وبفضل التعاون المزدهر، شهدت مدينة جينهوا نموًا قويًا في التجارة مع أفريقيا؛ إذ ازدهرت تجارتها مع أفريقيا من عام 2014 إلى عام 2023 إلى 740.27 مليار يوان بنسبة 12.1 في المائة سنويًا في المتوسط، وتجاوزت لأول مرة 100 مليار يوان في العام الماضي عندما وصلت إلى 116.85 مليار يوان بزيادة قدرها 18.4 في المائة على أساس سنوي.

بينما ركزت على التصنيع والتحديث الزراعي الأفريقي، استمرت الجهات التنظيمية في جينهوا في توجيه الشركات المحلية إلى "الانفتاح العالمي" وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والقدرة الإنتاجية مع الشركاء الأفارقة.

وحتى الآن، تم تأسيس 55 شركة ومؤسسة في أفريقيا لتمهيد طريق جديد للتعاون المتكامل بين الصين وأفريقيا في مجال التصنيع والتجهيز والتجارة.

قال Zhu Chonglie، رئيس حزب جينهوا، إن المدينة تهدف إلى الاستفادة القصوى من المنتدى لتمكين مزاياها التنافسية وتوسيع القنوات لإتاحة لمزيد من التعاون مع البلدان الأفريقية في قطاعات التجارة والاستثمار والقدرة الإنتاجية والثقافة والتعليم.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/342938.html