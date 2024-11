Xinhua Silk Road : Forum Chine-Afrique sur le renforcement du potentiel de coopération entre la ville de Chine orientale et les partenaires africains

PEKIN, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum 2024 sur la coopération économique, commerciale et culturelle entre la Chine et l'Afrique, un événement de promotion locale spectaculaire dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), vise à libérer le potentiel de coopération sino-africaine.

Le forum, organisé par le gouvernement de la province de Zhejiang et qui joue un rôle de premier plan dans la communication et la coopération avec ses homologues africains, doit s'ouvrir dans la ville de Jinhua, dans l'est de la Chine, le 8 novembre.

Organisé sous la forme d'un forum principal et de quatre sessions parallèles, l'événement abordera un large éventail de sujets liés à la coopération sino-africaine, tels que les opportunités économiques et commerciales, ainsi que les échanges culturels et touristiques.

D'ici là, une foule empreinte de diversité et de professionnalisme se rassemblera pour assister à la publication d'un rapport sur l'amélioration de la chaîne industrielle agricole africaine, à l'octroi d'une licence d'exploitation pour le parc scientifique et technologique agricole Chine-Afrique de Jinhua, etc.

En tant que précurseur en matière de coopération avec l'Afrique fondée sur l'ouverture, Jinhua s'est profondément engagée dans des communications et des coopérations économiques, commerciales, culturelles et éducatives avec ses partenaires africains au cours des dernières années.

Ne ménageant pas ses efforts pour construire la zone de démonstration en matière de coopération économique, commerciale et culturelle entre la Chine et l'Afrique, la ville chinoise s'efforce, à la mode Jinhua, de créer un modèle unique de coopération entre la Chine et l'Afrique.

Dans le cadre d'activités de jumelage et d'approvisionnement entre des entreprises locales et africaines telles que celles de Tanzanie, la coopération dans le domaine des machines agricoles, des outils matériels et des industries textiles sera explorée dans une plus large mesure, afin de faciliter l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture en Afrique.

Grâce à cette coopération prospère, la ville de Jinhua a enregistré une forte croissance de ses échanges avec l'Afrique. De 2014 à 2023, ses échanges avec l'Afrique ont augmenté en moyenne de 12,1 % par an pour atteindre 740,27 milliards de yuans et ont dépassé pour la première fois les 100 milliards de yuans l'année dernière, soit une hausse de 18,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 116,85 milliards de yuans.

Tout en mettant l'accent sur l'industrialisation de l'Afrique et la modernisation de son agriculture, les organismes de régulation de Jinhua ont continué à encourager les entreprises locales à « s'internationaliser » et à promouvoir les investissements et la coopération en matière de capacité de production avec les partenaires africains.

Depuis le début de l'année, 55 entreprises et institutions se sont établies en Afrique pour ouvrir une nouvelle voie à la coopération intégrée sino-africaine dans les domaines de la production, de la transformation et du commerce.

Zhu Chonglie, chef du parti de Jinhua, a déclaré que la ville comptait profiter dans une plus large mesure du forum pour libérer ses avantages concurrentiels et élargir les canaux de coopération avec les pays africains dans les secteurs du commerce, de l'investissement, de la capacité de production, de la culture et de l'éducation.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342938.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2548992/image.jpg