Yadea va présenter de nouvelles solutions de mobilité électrique à la 139e foire de Canton

CANTON, Chine, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Yadea, la première marque mondiale de deux-roues électriques, se prépare à participer à la Foire de Canton 2026 du 15 au 19 avril, marquant ainsi sa 34e présence à l'événement. Les visiteurs peuvent retrouver Yadea dans le hall 14.1, aux stands C32-34 et D08-11.

Yadea Canton Fair Invitation

Lors du salon de cette année, Yadea présentera sa gamme de produits de mobilité électrique, dont plusieurs nouveaux modèles qui feront leur première apparition. La gamme couvre plusieurs catégories, notamment les motos électriques, les tricycles électriques, les vélos électriques et les scooters électriques, tous conçus pour répondre à divers scénarios d'utilisation sur différents marchés. Parmi ces catégories, des motos électriques haute performance récemment dévoilées, notamment Velax, GT80, GT70 et Keeness, mettent en évidence les capacités de Yadea à développer des deux-roues électriques performants, ainsi que des tricycles électriques de haute qualité pour des applications commerciales et personnelles.

Alors que les prix mondiaux de l'énergie continuent de fluctuer, dans de nombreux marchés, les utilisateurs accordent de plus en plus d'importance aux coûts de possession à long terme. Dans ce contexte, les deux-roues électriques sont de plus en plus reconnus comme une solution viable et de plus en plus préférée, ce qui entraîne une adoption croissante comme choix de mobilité personnelle et professionnelle. Dans ce contexte, la foire de Canton représente une plate-forme importante pour les distributeurs et les partenaires mondiaux, qui peuvent ainsi découvrir en personne les dernières offres de Yadea. Les visiteurs sont invités à découvrir eux-mêmes les produits, à évaluer leurs performances et leur conception et à discuter directement avec l'équipe de Yadea pour un dialogue approfondi sur les capacités des produits et les possibilités de coopération.

En dehors de l'exposition, Yadea organisera des visites d'usines pour les partenaires intéressés pendant et après la foire de Canton. Les visiteurs pourront notamment visiter les principales bases de production et de recherche et développement de Yadea en Chine, notamment à Qingyuan (Guangdong), Chongqing et Wuxi (Jiangsu), afin de mieux comprendre les processus de production, le développement des produits et les systèmes de contrôle de la qualité.

En tant que l'un des participants établis à la Foire de Canton, Yadea continue d'utiliser ce forum pour entrer en contact avec des partenaires mondiaux et soutenir le développement commercial par le biais d'un engagement direct, d'une expérience des produits et d'une communication sur place.

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