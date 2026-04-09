Yadea presentará nuevas soluciones de movilidad eléctrica en la edición 139 de la Canton Fair

GUANGZHOU, China, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Yadea, la marca líder mundial en vehículos eléctricos de dos ruedas, participará en la Canton Fair de 2026 del 15 al 19 de abril, lo que supone su 34.ª participación en el evento. Los visitantes podrán encontrar a Yadea en el pabellón 14.1, en los stands C32-34 y D08-11.

Invitación de Yadea a la Canton Fair (PRNewsfoto/Yadea)

En la feria de este año, Yadea presentará una variedad de productos de movilidad eléctrica, incluidos varios modelos nuevos que se estrenan en el mercado. La variedad abarca múltiples categorías, entre las que se incluyen motocicletas eléctricas, triciclos eléctricos, bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos, diseñados para satisfacer diversos escenarios de uso en diferentes mercados. Entre ellos se encuentran motocicletas eléctricas de alto rendimiento recién presentadas, como la Velax, la GT80, la GT70 y la Keeness, que destacan la capacidad de Yadea para desarrollar vehículos eléctricos de dos ruedas orientados al rendimiento, junto con triciclos eléctricos de alta calidad para usos tanto comerciales como personales.

A medida que los precios mundiales de la energía siguen fluctuando, los usuarios de muchos mercados prestan cada vez más atención a los costos de mantenimiento a largo plazo. De ahí que los vehículos eléctricos de dos ruedas ganan un mayor reconocimiento como una solución viable y cada vez más preferida, lo que impulsa su creciente adopción tanto para movilidad personal como empresarial. En este contexto, la Canton Fair ofrece una valiosa plataforma para que los distribuidores y socios a nivel mundial exploren en persona las últimas ofertas de Yadea. Se invita a los visitantes a probar los productos de primera mano, evaluar su rendimiento y diseño, y a interactuar directamente con el equipo de Yadea para mantener conversaciones con más detalles sobre las capacidades de los productos y las posibles oportunidades de colaboración.

Además de la exposición, Yadea organizará visitas a las fábricas para los socios interesados durante y después de la Canton Fair. Los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer las principales bases de fabricación e investigación y desarrollo de Yadea en China, incluidas Qingyuan (Guangdong), Chongqing y Wuxi (Jiangsu), lo que les permitirá conocer más de cerca los procesos de producción, el desarrollo de productos y los sistemas de control de calidad.

Como uno de los participantes habituales en la Feria de Cantón, Yadea utiliza esta plataforma para conectar con socios a nivel mundial y apoyar el desarrollo empresarial mediante la interacción directa, la experiencia con los productos y la comunicación en el lugar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952905/20260409_103804.jpg

FUENTE Yadea