Yadea تكرر التزامها بأسلوب حياة التنقل الأخضر في معرض CES 2024

لاس فيجاس, 9 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Yadea (01585.HK)، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة متخصصة في التنقل الإلكتروني بعجلتين، عن أحدث ابتكاراتها في مجال النقل الشخصي إلى جانب مجموعة منتجاتها الكاملة في معرض CES 2024. ومع الإنجازات في تكنولوجيا البطاريات، تجسد Yadea التزامها بخلق نمط حياة مستدام للتنقل من خلال التكنولوجيا المتقدمة التي تركز على المستخدم.

تم الكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2024

قال فيكي يانغ، المدير العام لقسم التنقل الصغير في Yadea: "توفر أحدث ابتكاراتنا طرقًا جديدة ومثيرة للذهاب إلى العمل أو الحديقة أو زيارة الأحباء". "يواجه المسافرون ظروف تنقل متزايدة الصعوبة، ولهذا السبب، نفخر في معرض CES 2024 بتقديم Yadea Artist وYadea EliteMax e-kickscooters وYadea Cocoa e-bike لمساعدة الركاب على تجنب حركة المرور المزدحمة في المدينة. وبفضل موثوقية Yadea المميزة وأدائها وراحتها، فإن حلولنا الجديدة ترسم مسارات جديدة للتنقل الحضري الصديق للبيئة."

تجمع المنتجات الجديدة بشكل مدروس بين الأداء والتصميم لتبسيط التنقلات الحديثة في المدينة. تتميز Yadea Artist بثبات استثنائي وسهولة الحمل، وهي مجهزة بنظام التخميد الكابولي المزدوج الأمامي والخلفي وتزن 18.6 كجم فقط. في الوقت نفسه، توفر Yadea Cocoa ذكاءً رقميًا معززًا ونظام رف مفتوح عملي، مزود بلوحة قيادة ذكية بمقاس 5.5 بوصة تعرض بيانات في الوقت الفعلي مثل السعرات الحرارية المحروقة وانبعاثات الكربون وغيرها من مقاييس أداء ركوب الدراجات الرئيسية. تأتي Yadea Cocoa أيضًا مع مجموعة معدات Shimano المتميزة ونقاط تثبيت للملحقات، مثل حاملات الأطفال، لزيادة قدرتها الاستيعابية.

إنجازات تكنولوجيا البطارية

بالإضافة إلى الإصدار الجديد، تعرض Yadea منتجاتها الرئيسية في الدراجات النارية الإلكترونية، والدراجات البخارية الإلكترونية، والدراجات الإلكترونية، وكيك سكوتر الإلكترونية، وتقدم مجموعة شاملة من حلول التنقل الإلكتروني الخضراء التي تلبي احتياجات الرحلات المتنوعة. في هذا المعرض التكنولوجي العالمي، تعرض شركة Yadea أيضًا تكنولوجيا البطاريات الخاصة بها، مما يوفر حلول إمدادات الطاقة للتنقل الأخضر.

في مجال المركبات الإلكترونية ذات العجلتين، يعطي المستخدمون الأولوية لحلول البطارية المثالية الفعالة من حيث التكلفة. توفر بطارية TTFAR Graphene من Yadea زيادة في السعة بنسبة 30% مقارنة بالبطاريات القياسية من نفس الحجم وعمر يتجاوز 1000 دورة شحن - أي ثلاثة أضعاف البطاريات العادية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشتمل على إلكتروليتات مضادة للتجمد وغطاء مقاوم لدرجة الحرارة للحصول على أداء مستقر في المناخات من -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت). حصلت بطارية الجرافين TTFAR من Yadea على مصادقة السوق العالمية، حيث تجاوزت المبيعات العالمية 80 مليون وحدة اعتبارًا من شتنبر/أيلول 2023. تعد Yadea أيضًا في طليعة إمكانية الوصول إلى الشحن، على سبيل المثال، تحقق الدراجة النارية الإلكترونية Yadea KEMPER شحنًا بنسبة 80٪ في 10 دقائق فقط، مما يتوافق مع راحة تزويد المركبات التي تعمل بالغاز بالوقود.

للتواصل مع العلاقات العامة:

[email protected]