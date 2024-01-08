Yadea подтверждает приверженность зеленому персональному транспорту на выставке CES 2024

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Yadea

08 Jan, 2024, 16:31 ET

ЛАС-ВЕГАС, 9 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Yadea (01585.HK), передовая глобальная технологическая компания, специализирующаяся на двухколесном электрическом транспорте, продемонстрировала свои последние инновации в сфере персонального транспорта наряду с полным портфелем своей продукции на выставке CES 2024. Революционными достижениями в технологии батарей компания Yadea подтверждает свою приверженность созданию экологичного способа передвижения с использованием передовой, ориентированной на пользователя технологии.

Новые изделия, продемонстрированные на выставке CES 2024

«Наши последние инновации предлагают интересные новые способы передвижения для поездок на работу, в парк или на встречи к любимым, — сказала Вики Янг (Vicky Yang), генеральный менеджер подразделения Yadea Micromobility. — Пассажиры сталкиваются со все более трудными условиями поездок, поэтому на выставке CES 2024 мы с гордостью представляем электроскутеры Yadea Artist, Yadea EliteMax и электровелосипед Yadea Cocoa, которые помогут участникам движения обходить городские транспортные пробки. Представляющие высочайшую надежность, производительность и комфорт Yadea наши новые решения открывают новые пути развития экологичной городской мобильности».

В этих новых изделиях продуманно сочетаются эффективность и дизайн для упрощения современных городских поездок. Модель Yadea Artist отличается устойчивостью и портативностью, она оборудована передней и задней двухконсольной системой демпфирования и весит всего 18,6 кг. В то же время модель Yadea Cocoa обладает расширенными интеллектуальными цифровыми функциями и практичной системой с открытой стойкой, оборудованной интеллектуальной 5,5-дюймовой приборной панелью, на которой в реальном времени отображается такая информация, как расходуемые калории, выбросы углерода и прочие показатели езды на велосипеде. Модель Yadea Cocoa также поставляется с набором звездочек Shimano премиум-класса и монтажными точками для аксессуаров, например для детского кресла, чтобы увеличить возможности перевозки.

Революционные достижения технологии батарей

Помимо нового выпуска, компания Yadea демонстрирует свои ключевые изделия в категориях электромотоциклов, электроскутеров, электровелосипедов и электросамокатов, представляя целостный ассортимент решений в области электрического транспорта для удовлетворения самых разнообразных потребностей в поездках. На этой технологической выставке мирового класса компания Yadea также демонстрирует свою технологию батарей, обеспечивающую решения в области источников энергии для экологичного транспорта.

В области двухколесного электрического транспорта пользователи отдают приоритет экономически оптимальным батарейным решениям. Графеновая батарея Yadea TTFAR обеспечивает повышение емкости на 30 % по сравнению со стандартными батареями такого же размера и срок службы, превышающий 1000 циклов зарядки, — в три раза больше, чем у обычных батарей. Кроме того, в этих батареях используются незамерзающие электролиты и устойчивый к температурному воздействию корпус для устойчивой производительности в разных климатических условиях от -20 до 55 °C (от -4 до 131 °F). Графеновая батарея Yadea TTFAR получила признание на мировых рынках, что подтверждает объем мировых продаж, превысивший 80 млн единиц по состоянию на сентябрь 2023 года. Компания Yadea также лидирует в области доступности зарядки. Например, электровелосипеды Yadea KEMPER заряжаются до 80 % всего за 10 минут, что сопоставимо с удобством заправки топливом бензинового транспорта.

Контакты для СМИ:
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2312556/umbrella.jpg 

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