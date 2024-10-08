Yardi تفوز بلقب "شركة Proptech لهذا العام" في جوائز البيئة المبنية الذكية

تحظى بالاعتراف للسنة الثانية على التوالي بفضل ابتكاراتها في مجال تكنولوجيا العقارات (PropTech) في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ --

اختيرت Yardi® لتكون شركة تكنولوجيا العقارات (PropTech) الأبرز لهذا العام؛ وذلك بفضل برامجها الاستثمارية وإدارة الأصول والعقارات، وتفانيها في تطوير ودعم البرامج الخاصة بقطاع العقارات في الشرق الأوسط.

Yardi® was named Proptech Company of The Year for its investment, asset, and property management software, and dedication to developing and supporting software for the Middle East real estate industry.

تقام جوائز البيئة المبنية الذكية (SBEA) في 5 أكتوبر 2024 في فندق Grosvenor House في دبي، وهي الحدث الإقليمي الرائد الذي يكرم التميز في إدارة المباني والمجتمعات. وتُعَدّ جوائز SBEA، التي تأسست في عام 2021، الوحيدة في الشرق الأوسط التي تجري تقييمًا شاملًا ومتكاملًا لجميع الجهات الفاعلة الرئيسية المشارِكة في إدارة البيئة المبنية. ويشمل التقييم أربعة قطاعات رئيسية: إدارة المرافق، وإدارة العقارات، وإدارة المجتمع، وتكنولوجيا العقارات (PropTech).

يتم تحديد الفائزين بعد إجراء تقييم شامل من قِبَل لجنة تحكيم مؤلَّفة من 12 عضوًا تضم خبراء بارزين من جميع القطاعات الأربعة.

وصرّح سعيد حيدر، المدير الأول لشركة Yardi: "يسعدنا للغاية فوزنا بجائزة شركة تكنولوجيا العقارات (PropTech) الأبرز لهذا العام في جوائز SBEA 2024 للعام الثاني على التوالي. يسلّط هذا الاعتراف الضوء على التزامنا الثابت بالابتكار وتفانينا في تشكيل مستقبل تكنولوجيا العقارات. نوجِّه امتناننا إلى فريق عملنا الاستثنائي والعملاء الذين كان دعمهم أساسيًّا لإنجازاتنا. معًا، نواصل تحويل مشهد تكنولوجيا العقارات (PropTech) بلا كلل".

اكتشف كيف يمكن لـ Yardi قيادة التحول الرقمي الخاص بك بمنصتها العقارية المتصلة.

حول جوائز البيئة المبنية الذكية

تُعَدّ جوائز البيئة المبنية الذكية هي الجوائز الرئيسية للبيئة المبنية. إنها الجائزة الأولى على الإطلاق التي تُكرّم الابتكارات والإنجازات في مجال إدارة العقارات، وإدارة المجتمع، وإدارة المرافق، وتكنولوجيا العقارات (PropTech). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة sbefa.com.

نبذة عن Yardi

تعمل شركة ياردي (Yardi®)، التي تحتفل في عام 2024 بالذكرى الأربعين لتأسيسها، في مجال تطوير ودعم البرمجيات المتخصصة في الاستثمار في العقارات وإدارتها، والموجهة لشركات العقارات بكافة أنواعها وأحجامها. يعمل فريق Yardi الذي يضم أكثر من 9,500 موظف، مع العملاء على مستوى العالم لدفع عجلة الابتكارات الهامة في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات عن إمكانات شركة Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae.

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