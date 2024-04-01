YASH Technologies تتعاون مع مؤسسة بهية لإدخال التحول الرقمي على رعاية مرضى السرطان في مصر

القاهرة, 1 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة YASH Technologies، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكامل التكنولوجيا ومزود خدمات التعهيد، بإبرام شراكة مع مؤسسة بهية، المستشفى الرائد والمخصص لعلاج سرطان الثدي والكشف المبكر عنه في مصر، وذلك للمساعدة في دفع عجلة التحول الرقمي لدى المستشفى وتقديم تجارب استثنائية للمرضى. إن المشروع يضع تصورًا لبيئة مستشفى خالية من الورق، من خلال الاعتماد على قوة إطار نظام المعلومات الصحية (HIS) الخاص بـ YASH والمبني استنادًا إلى أحدث منصة SAP S/4HANA، بالإضافة إلى أحدث الحلول المُضافة.

وقالت السيدة جيلان فلفلة، عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية: "نحن نضطلع بمهمة بالغة الأهمية لإحداث ثورة في رعاية مرضى السرطان وتزويد سيدات مصر ببرامج شاملة للصحة والسلامة من خلال تسخير قوة الشراكات المجتمعية والتقنيات المتقدمة لهذا الغرض. وسيعمل هذا المشروع التحويلي الذي يتم بالتعاون مع YASH وSAP على رفع مستوى تجارب المريضات في بهية على نحو كبير، ويزودنا برؤى دقيقة لتحسين عملية صنع القرار مع زيادة الكفاءة التشغيلية. ونحن على ثقة من أن هذا النشر المهم سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مهمتنا لتحقيق الكشف المبكر والعلاج الفعال لسرطان الثدي."

لقد كانت خبرة YASH الواسعة في حلول الرعاية الصحية ورؤيتها المستقبلية في تكامل التكنولوجيا من العوامل الحاسمة في تمكين هذه الشراكة المحورية. وهذا يسلط الضوء على مكانة YASH Technologies كقوة دافعة في قطاع الرعاية الصحية والمستشفيات في مصر. فمن خلال تلبية المتطلبات الفريدة لمؤسسة بهية بدقة، سوف تساعد YASH في تسهيل تعزيز الاستقرار والنمو في مجموعة الرعاية الصحية.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال James Griffin، المدير العام لشركة YASH Technologies الشرق الأوسط: "لقد لعب نجاحنا المؤكد في تطبيقات الرعاية الصحية، إلى جانب آراء عملائنا الإيجابية والقوية والواضحة، دورًا محوريًا في في أن نصبح شريكًا مفضلاً لمؤسسة بهية. ويعكس إطار نظام المعلومات الصحية المتقدم الخاص بنا التزامنا بتمكين عملائنا من خلال توفير الجيل التالي من تقنيات الرعاية الصحية، وإكسابهم القدرة على قيادة التحول الشامل للأعمال وتقديم تجارب استثنائية للمرضى."

تشتهر مؤسسة بهية على نطاق واسع بتفانيها في تقديم رعاية استثنائية للمرضى وتنفيذ برامج مبتكرة. ويمثل الانتقال من النظام القديم إلى منصة متكاملة عالميًا محطة مهمة في مسيرة تحديث تقديم الرعاية الصحية في مستشفى بهية.

وعلى مدار عقدين من الشراكة مع قطاع الرعاية الصحية، برزت YASH كمزود مفضل في أنحاء الشرق الأوسط والعالم كافة، بفضل حلولها وخدماتها التحويلية التي تركز على القيمة.

معلومات عن YASH Technologies

تركز YASH Technologies على تمكين عملائها من وضع تصور جديد لتسيير أعمالهم وإحداث تحول رقمي يركز على النتائج. وباعتبارها شركة رائدة في مجال تكامل التكنولوجيا وشريك التعهيد لدى العملاء العالميين الكبار والسريعي النمو، تستفيد YASH من الاستشارات الإستراتيجية والاستشارات التكنولوجية ونماذج الأعمال المرنة لمساعدة العملاء في تحقيق القيمة المكتسبة من رحلتهم الرقمية مع تعزيز الابتكار. يدمج إطار المشاركة الاستشارية المتمحور حول العملاء لدى YASH كفاءة التخصص والقدرات الاستشارية مع المنهجيات الخاصة والحلول الرقمية لتوفير تطبيقات آمنة وسحابة وبنية تحتية وهندسة وخدمات تركز على المستخدم النهائي للعملاء المميزين على مستوى العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة YASH في الولايات المتحدة، ولها مراكز تسليم ومبيعات على مستوى العالم، وتخدم عملائها في القارات الست. YASH هي مؤسسة معتمدة من CMMI DEV V2.0 من المستوى 5 ومنظمة حاصلة على ISO 9001:2015 وISO 27001:2013. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع www.yash.com.

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