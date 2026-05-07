الاعتراف بشركة YASH Technologies كمُبتكر ثوري في تقرير ™RadarView للخدمات المُدارة لمراكز البيانات لعام 2025 - 2026 الصادر عن Avasant

يؤكد هذا الاعتراف على نهج YASH الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا في إدارة البنية التحتية الحديثة، إلى جانب توسّع حضورها العالمي في مراكز التسليم.

شيكاغو، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تم تصنيف YASH Technologies، وهي مزود عالمي لخدمات وحلول التكنولوجيا، ضمن فئة "مُبتكر ثوري" في تقرير ™RadarView للخدمات المُدارة لمراكز البيانات لعام 2025 – 2026 الصادر عن Avasant. يضع هذا الإنجاز شركة YASH ضمن 27 مزود خدمة على مستوى العالم يعيدون ابتكار خدمات الإدارة من خلال أساليب مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يُمنح هذا التقدير للشركات التي تدفع حدود الابتكار وتقدّم أساليب جديدة تُنعش الصناعة وتعيد تشكيلها.

YASH Technologies | Disruptor in Avasant’s Data Center Managed Services 2025–2026

قال راكيش كومار جين ، الرئيس العالمي لخدمات السحابة والبنية التحتية في YASH Technologies: "إن الاعتراف بنا كمُبتكر ثوري من قبل Avasant يسلّط الضوء على كيفية إعادة تعريفنا للخدمات المُدارة. فالشركات اليوم لا تطلب مجرد تحسينات تدريجية؛ بل تحتاج إلى بنية تحتية مرِنة وآمنة وقابلة للتوسع تدعم التحول الرقمي. تقدّم YASH ذلك من خلال عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على الأتمتة أولًا، وتُدار عبر اتفاقيات مستوى الخبرة (XLAs) ونهج مالي منضبط (FinOps). ومن خلال دمج الذكاء التنبؤي والأتمتة العميقة عبر طبقات مركز البيانات، نساعد عملاءنا على خفض التكاليف، ومنع الأعطال قبل حدوثها، وتسريع النمو الرقمي لضمان مرونة أكبر للمؤسسات".

يُبرز تقرير ™RadarView الصادر عن Avasant تحوّل القطاع نحو عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحسّن المرونة، وتُقلّل التكاليف، وتدعم بيئات السحابة الهجينة. تُولي المؤسسات بشكلٍ متزايد أولوية للعمليات التنبؤية، والأتمتة، والرؤية اللحظية، لإدارة التعقيد المتزايد في بنيتها التحتية، مع تلبية متطلبات الأداء والأمن والامتثال.

في تقييمه، ذكر Gaurav Dewan، مدير الأبحاث في Avasant: "تتوافق YASH Technologies بشكل كبير مع هذا التحوّل من خلال خدماتها المُدارة لمراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ترتكز على المراقبة المعتمدة على AIOps، والتحليلات التنبؤية، والأتمتة عبر طبقات الحوسبة والتخزين والافتراضية. كما أن استثماراتها في القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف الشذوذ، ومنع الأعطال بشكل استباقي، واستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات مكاتب الخدمة، تمكّن المؤسسات من الانتقال من الإدارة التفاعلية للبنية التحتية إلى عمليات استباقية قائمة على الرؤى. إن شراكاتها الإستراتيجية مع Equinix في إدارة الطاقة وخدمات التبريد، ومعDell في تخطيط القدرات بدعم الذكاء الاصطناعي، تعزز مقترح القيمة الشامل للشركة. إن هذا التوافق المركّز على العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتسليم القائم على منظومة الشركاء يعزّز مكانة YASH Technologies كمُبتكر ثوري في تقرير ™RadarView للخدمات المُدارة لمراكز البيانات لعام 2025 – 2026 الصادر عن Avasant".

نبذة عن شركة YASH Technologies

تساعد شركة YASH Technologies المؤسسات على إعادة تصور ما هو ممكن وتسريع التحول من خلال نهج استشاري يركز على الذكاء الاصطناعي والاستشارات والقيمة. بصفتها مُقدمًا عالميًا متكاملًا للتكنولوجيا، تجمع YASH بين الاستشارات الإستراتيجية، والخبرة العميقة في مختلف الصناعات، ومسرّعات الابتكار لتقديم نتائج أعمال على نطاق واسع. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي عبر الأُطُر والخدمات، نُمكّن المؤسسات من تحديث التطبيقات، واستخلاص القيمة من بيانات الأعمال، وتحسين البنية التحتية، وإنشاء تجارب آمنة وسلسة للموظفين والعملاء والشركاء. يقع المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة، وتمتلك شبكة واسعة من مراكز التسليم العالمية، وتخدم YASH عملاء في ست قارات. حصلت الشركة على تقييم CMMI-DEV V2.0 من المستوى 5، كما أنها معتمدة وفقًا لمعياري ISO 9001:2015 وISO 27001:2013. اعرف المزيد على موقع www.yash.com.

