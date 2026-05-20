الاعتراف بشركة YASH Technologies "منافس رئيسي" في الخدمات الرقمية لمكان العمل لشركة Everest Group PEAK Matrix® Assessment 2026

شيكاغو، 20 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تم الاعتراف بشركة "ياش تكنولوجيز" (YASH Technologies)، وهي مزود عالمي للخدمات والحلول التكنولوجية ، باعتبارها "منافس رئيسي" في "تقييم مصفوفة PEAK Matrix® لعام 2026 للخدمات الرقمية لمكان العمل التابع لمجموعة (إفرست جروب) - فئة شركات السوق المتوسطة" (PEAK Matrix® Assessment 2026 لشركات السوق المتوسطة لشركة Everest Group Digital Workplace Services).

YASH Technologies recognized as a Major Contender in Everest Group’s Digital Workplace Services PEAK Matrix® 2026.

يقوم التقييم بتقييم مقدمي الخدمات بناءً على تأثير السوق، والرؤية، والقدرة. يعكس وضع "ياش" استراتيجيتها المركزة ، مدعومةً بالقدرات المتكاملة عبر السحابة، والبنية التحتية، والأمن ، إلى جانب نموذج لتقديم الخدمات مرن ومقسَّم إلى وحدات.

سلطت "إفرست جروب" الضوء على التركيز المتميز لشركة "ياش" ، مشيرةً إلى قدرتها على تقديم برامج التحول ذات الحجم المناسب المصممة لتلبية الحقائق التشغيلية والمالية الفريدة للشركات متوسطة الحجم. يتيح نموذج الخدمة القائم على الاستهلاك للعملاء توسيع نطاق التبنّي بما يتماشى مع أولويات الأعمال مع الحفاظ على المرونة والتحكم في التكاليف. كما تمت الإشارة إلى نقاط القوة في "ياش" في الجمع بين المشاركة المحلية وقدرات التسليم العالمية ، مما يتيح للعملاء الاستفادة من فعالية الاستجابة الإقليمية مع الاستفادة من الخبرة والاتساق العالميين.

قال "راكيش كومار جين"، الرئيس العالمي ،خدمات السحابة والبنية التحتية، "ياش تكنولوجيز": "هذا الاعتراف هو نتيجة قناعتنا بأن الحلول التحويلية يجب أن يتم بناؤها لتلائم متطلبات تنوع الصناعات، وتطوير حجم أعمالها، وطموحاتها". "تعمل كل منظمة مع قيود فريدة من نوعها ، ولكن الطلب على الدقة، والسرعة، والنتائج القابلة للقياس عالمي. نحن لا نقدم إجابات واحدة تناسب الجميع ؛ نحن نصمم حلولاً مخصصة لهذا الواقع. يلبي نهجنا المخصص المنظمات حيثما هي، في حين أن محفظتنا الأوسع نطاقًا تمكّن الشركات من جميع المستويات من التحديث بشكل أسرع، وأكثر ذكاءً، وبثقة."

وفقًا لمجموعة "إفرست جروب"، بلغ سوق الخدمات الرقمية لمكان العمل لمؤسسات السوق المتوسطة 26.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، مع نمو سنوي بنسبة 30-35٪. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع ضغوط التكاليف، وزيادة تعقيد تكنولوجيا، المعلومات والحاجة إلى التحديث القائم على الذكاء الاصطناعي. تتبنّى المنظمات بشكل متزايد نماذج تكنولوجيا المعلومات الرشيقة القائمة على النتائج، وهو مجال يتماشى فيه نهج "ياش" المقسَّم إلى وحدات القائم على الاستهلاك بشكل وثيق مع المعايير المطلوبة.

حول YASH Technologies

تساعد شركة "ياش تكنولوجيز" المؤسسات على إعادة تصور ما هو ممكن وتسريع التحول من خلال نهج استشاري يركز على الذكاء الاصطناعي، والاستشارات، والقيمة. بصفتها شركة عالمية تقدم خدمات التكامل التكنولوجية، تجمع "ياش" بين الاستشارات الاستراتيجية، والخبرة العميقة في مختلف الصناعات، ومسرّعات الابتكار لتقديم نتائج أعمال على نطاق واسع. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي عبر أطر العمل والخدمات، نُمكّن المؤسسات من تحديث التطبيقات، واستخلاص القيمة من بيانات الأعمال، وتحسين البنية التحتية، وإنشاء تجارب آمنة وسلسة للموظفين، والعملاء، والشركاء. يقع المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة، مع شبكة واسعة من مراكز التسليم العالمية، وتخدم "ياش" عملاء في ست قارات. حصلت الشركة على تقييم CMMI-DEV V2.0 من المستوى 5، كما أنها معتمدة وفقًا لمعياري ISO 9001:2015 وISO 27001:2013.

