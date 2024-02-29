Yellow.ai تطلق نظام البريد الإلكتروني الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات الدعم الفوري والقابل للتوسع للعملاء

سيؤدي الرد الآلي على 80% من الاستفسارات الواردة من العملاء إلى تقديم حلول دقيقة لمشاكلهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وخفض تكاليف التشغيل في نفس الوقت بنسبة 60%

سان ماتيو، كاليفورنيا, 28 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Yellow.ai العالمية الرائدة في مجال تقديم خدمات العملاء الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إتاحة حل نظام البريد الإلكتروني الآلي للجميع الشركات لإدارة كميات كبيرة من استفسارات الدعم الفني التي ترد من العملاء إلى صناديق البريد الإلكتروني، ويستفيد هذا الحل من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعامل ذاتيًا مع 80% من الاستفسارات الواردة إلى صناديق البريد الإلكتروني، مما يضمن إرسال ردود سريعة ودقيقة على هذه الاستفسارات على مدار الساعة، فهو مصمم للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بعدة لغات مختلفة، ويمكنه الاتصال بسلاسة بمنصة خدمة العملاء متعددة القنوات التابعة لشركة Yellow.ai، مما يقدم تجربة دعم شاملة ومخصصة لكل عميل على حدة.

بالرغم من أن البريد الإلكتروني هو قناة التواصل المفضلة لمعظم العملاء الذين يبحثون عن الدعم، إلا أن الشركات غالبًا ما تواجه صعوبة في إدارة استفساراتهم التي يرسلونها إلى البريد الإلكتروني بكفاءة، وعادةً ما تكون تداعيات خدمة العملاء السيئة على الأرباح وخيمة، خاصةً مع كثرة إبلاغ المستهلكين عن تجاهل الشركات لاستفساراتهم وعدم قدرة ممثلي خدمة العملاء على الرد عليها بشكلٍ كافٍ من أول مرة، ويؤكد الحجم الهائل لاستفسارات الدعم على رسائل البريد الإلكتروني على الحاجة الماسة لحلول أنظمة البريد الإلكتروني الآلية، ويعالج الحل الذي تقدمه شركة Yellow.ai هذه المشكلة من خلال توفير دعم فعال لخدمات الدعم الفني عبر البريد الإلكتروني مما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء.

إن نظام البريد الإلكتروني الآلي قادر على فهم رسائل البريد الإلكتروني المعقدة وغير المنظمة وتحديد أغراضها المتعددة بدقة واستنتاج الهدف من الرسالة ومدى حساسية المشكلة للوقت، نظرًا لأنه مدعوم بعدة نماذج لغات كبيرة، بل إنه ينقل الأمر خطوة أخرى إلى الأمام، فهو يستطيع أن يحدد هوية المستخدم ويقدم ردًا استباقيًا على استفساراته الحالية بناءً على استفساراته الماضية، مما يقلل من إجمالي عدد التذاكر التي ينشئها العملاء للحصول على الدعم الفني بنسبة تصل إلى 80% ويحسن من دقة الرد الأول عليها بنسبة تصل إلى 20%، ونتيجة لذلك، يعمل نظام البريد الإلكتروني الآلي في شركة Yellow.ai على التقليل الفعال لتكاليف التشغيل بنسبة 60% من خلال تقليل النفقات المرتبطة بإعداد مزيد من ممثلي خدمة العملاء وتدريبهم.

"لقد شدد عملاؤنا على حاجتهم الماسة إلى حل يعالج تحديات إدارة الاستفسارات الواردة على البريد الإلكتروني بسرعة وكفاءة، وتكشف استطلاعات الرأي المتعلقة بالصناعة أن 62% من الشركات لا ترد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بخدمة العملاء، وعندما تفعل ذلك، يكون متوسط الزمن الذي يستغرقونه هو 12 ساعة فقط"، بحسب تصريح Raghu Ravinutala، رئيس شركة Yellow.ai التنفيذي وأحد مؤسسيها. "من خلال نظام البريد الإلكتروني الآلي الذي طورناه، فإننا نحدث ثورة في كيفية إدارة الشركات لاستفسارات الواردة من العملاء على صناديق البريد الإلكتروني. يتميز نظام البريد الإلكتروني الآلي الذي طورناه في شركة Yellow.ai، ويدعمه YellowG – نموذج اللغة الكبير الخاص بنا، بمعدل الردود غير الصحيحة أقل من واحد بالمائة مما يعني تقديمه لردود دقيقة للغاية وذات صلة بالسياق، وقد أطلقنا هذا النظام في الوقت المناسب، فهو يتوافق مع هدفنا الأوسع لإحداث تحول جذري في مجال خدمة العملاء من خلال إيجاد حلول للمشكلات المعقدة التي تواجهها الشركات في هذا المجال".

يعمل نظام البريد الإلكتروني الآلي المقدم من شركة Yellow.ai على منح فرق دعم العملاء إمكانات متنوعة من خلال:

• التشغيل الآلي لسلسلة العمليات التشغيلية: يستفيد الحل الاستفادة من تقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) بتشغيل سلسلة العمليات التشغيلية بناءً على الغرض من رسالة البريد الإلكتروني، بدايةً من إحضار الإجابات من قاعدة المعرفة وحتى اتخاذ قرار بالتصعيد ونقل الاستفسار إلى ممثل خدمة العملاء البشري، وحل المشكلات الواردة في الاستفسارات بكفاءة.

• مساعدة ممثلي خدمة العملاء: في الحالات التي توجه فيها رسائل البريد الإلكتروني إلى ممثل خدمة عملاء بشري، فإنه يتلقى مساعدة في صياغة الردود مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يتيح إرسال ردود أسرع بنسبة 30% من خلال إنشاء ردود آلية بدون التنازل عن الدقة.

• التصنيف المبسط: تُصنف رسائل البريد الإلكتروني الواردة تلقائيًا بناءً على الغرض والحساسية إلى الوقت وشريحة العملاء وما إلى ذلك، مما يقلل الوقت الذي يقضيه ممثلو خدمة العملاء البشريون في ترتيب رسائل البريد الإلكتروني من حيث الأولوية يدويًا بنسبة 30%.

• التكامل السلس: يتكامل النظام بسلاسة مع أنظمة إصدار تذاكر الدعم الفني وإدارة علاقات العملاء الرائدة مثل Salesforce وSAP وZendesk، مما يسهل عملية تدفق المعلومات بسلاسة، ويعمل هذا التكامل على تحسين الحلول المخصصة لكل عميل وفقًا لاحتياجاته الخاصة ويتيح إنشاء التذاكر الآلي وترتيبها وفقًا لأولويتها.

"تغير ميزة نظام البريد الإلكتروني الآلي الذي تقدمه شركة Yellow.ai قواعد اللعبة جذريًا بالنسبة للشركات التي تهدف إلى تسهيل عمليات دعم عملائها عبر البريد الإلكتروني، فيعد الاستفادة من نماذج اللغات الكبيرة لتحديد الغرض من الرسائل المتعددة وتوليد الردود وحتى اتخاذ قرار التصعيد إلى الموظفين المناسبين طفرة تكنولوجية، ويسعدنا التعاون مع شركة Yellow.ai في تحسين خدمات دعم عملائنا عبر البريد الإلكتروني لتحسين تجربتهم معنا"، بحسب تصريح Jessica Osborn، مدير أول عمليات تكنولوجيا المعلومات بشركة Randstad USA.

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معلومات عن شركة Yellow.ai

تمنح شركة Yellow.ai الشركات القدرة على خلق محادثات لا تُنسى مع العملاء، وذلك من خلال النظام الآلي لخدمة العملاء القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فنحن نسعى جاهدين إلى بناء مستقبل يوفر دعمًا مستقلًا وشاملًا للعملاء، مما يفتح آفاقًا لكفاءة لا مثيل لها ويخفض نسبة كبيرة من التكاليف التشغيلية. يقع مقرنا الرئيسي في سان ماتيو، ونقدم خدماتنا لأكثر من 1100 شركة منها Sony وDomino's وHyundai وFerrellgas وWaste Connections وRandstad، وذلك عبر أكثر من 85 بلدًا. بنينا منصتنا على بنية تعدد نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، ونحرص على تدريبها باستمرار على أكثر من 16 مليار محادثة سنويًا، مما يسمح للشركات بتقديم تجارب استثنائية وبناء علاقات دائمة مع العملاء. تأسست شركة Yellow.ai في عام 2016 ولديها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين مرموقين.

للاستفسارات:

Anujaa Singh

العلاقات العامة والاتصالات

Yellow.ai

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