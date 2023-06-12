تشنغتشو، الصين، 12 يونيو، 2023 //PRNewswire – أطلقت Yutong Bus "Yutong")،)SHA 600066) ، 600066)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الحافلات الكهربائية، رسميًا YEA، منصة معنية بتكنولوجيا التحكم المتكاملة للمركبات التجارية الكهربائية الجديدة. وتمتلك هذه المنصة الأولى من نوعها في قطاع المركبات الكهربائية القائمة على البرمجيات والأجهزة المتكاملة القدرة على إحداث ثورة في قطاع المركبات التجارية الكهربائية الجديدة في الصين.

وعُقد هذا الحدث، وهو مؤتمر الإصدار العالمي للعلامة التجارية Yutong لتكنولوجيا المركبات التجارية، تحت شعار "قُدّ قيمتك" وحضره أكثر من 500 ممثل عن العملاء من 25 دولة ومنطقة. واستكشف الحضور معًا اتجاه التطوير المستقبلي للمركبات التجارية الكهربائية الجديدة وأيدوا جميعًا بشكل مشترك "Team Zero". وألقى جان ديمان، المدير الإداري لمؤسسة Busworld، الخطاب الرئيسي للحدث.

بالإضافة إلى إطلاق YEA، عرض الحدث مجموعة منتجات Yutong الكاملة المكونة من 15 منتج طاقة جديد، على سبيل المثال؛ الحافلات والشاحنات والمركبات الخاصة. تركز Yutong على سيناريوهات السفر والخدمات اللوجستية والعمليات، وقد وضعت وصاغت حلولاً لتسعة قطاعات، بما في ذلك النقل العام الحضري والريفي المتكامل.

وبفضل YEA، تحقق Yutong تكاملًا سلسًا بين البرامج والأجهزة، مما يعزز بشكل كبير سلامة المنتج وموثوقيته وكفاءته. توفر المنصة التكامل الفائق وقابلية التوسع والتطور الذاتي، وبالتالي تلبية متطلبات السيناريو الكامل لمختلف قطاعات المركبات التجارية.

يوجد نوعان من المكونات الأساسية — C-architecture وYOS - اللذان يشكلان الأساس التقني لـ YEA. يعمل C-architecture بمثابة "الدماغ" الذكي للمركبة التجارية. وهو يتألف من "وحدة الحوسبة المركزية ووحدة تحكم متعددة في جهاز واحد ووحدة تحكم ذكية في مجال المقصورة ووحدة تحكم متقدمة في مجال مساعدة القيادة". YOS هو اسم نظام تشغيل المركبات التجارية، وهو نظام تشغيل تم تطويره ذاتيًا مع C-architecture. ويسهل الجمع بين هذين المكونين الأساسيين الاندماج الوظيفي وإعادة التوزيع، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 200% في القدرة الحاسوبية وتحسين بنسبة 100% في كفاءة التحكم.

تضمن YEA الفصل الكامل بين البرامج والأجهزة أثناء إدارة جميع البرامج والأجهزة المعنية من خلال نظام إدارة موحد. وهذا من شأنه تسهيل دورات تسليم البرامج الأقصر مع ضمان تجارب قيادة وركوب ذكية بالإضافة إلى السلامة التشغيلية.

تستفيد YEA أيضًا من دعم البيانات الشامل لـ Yutong لمعالجة المشاكل الرئيسية في تشغيل مركبات الطاقة الجديدة، على سبيل المثال؛ النطاق غير الكافي وكفاءة التشغيل المنخفضة وعدم كفاية الطاقة وسوء السلامة وانخفاض معدل الحضور وضعف الاستقرار التشغيلي، مع توفير حلول لدورة الحياة الكاملة للمركبة بتكلفة أقل من تلك التكلفة المحددة للمركبات التقليدية.

لمزيد من المعلومات, يرجى زيارة https://en.yutong.com/ .

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