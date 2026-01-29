شركة Yutong Bus تسجِّل استمرار نمو المبيعات في عام 2025، وتواصل دفع عجلة النقل العام المستدام حول العالم

الأداء التشغيلي المستقر، والنمو القائم على الابتكار، وتكامل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) تعزّز خلق القيمة على المدى الطويل

تشنغتشو، الصين، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- حققت شركة Yutong Bus ، Yutong) ، رمزها في بورصة شنغهاي: 600066)، وهي شركة عالمية لتصنيع المركبات التجارية، أداءً تشغيليًا مستقرًا ومستدامًا في عام 2025، مع مواصلة دفع التحوّل العالمي نحو النقل العام منخفض الكربون. وفي عام 2025، سلّمت Yutong Bus عدد 49,518 مركبة، مسجِّلةً زيادة بنسبة %5.54 على أساس سنوي.

أداء أعمال قوي وشراكات مربحة للجانبين مع مشغّلي النقل العام

Yutong's bus sales increased by 5.54% in 2025, continuing to advance technological innovation, social commitment, and environmental responsibility worldwide. Speed Speed Yutong remains committed to its mission of "Bring enjoyable travels to the public and create greater value for customers". Together with global partners, the company continues to contribute to a greener and more inclusive future for global mobility.

في عام 2025، واصلت Yutong توسيع استثماراتها في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ومن خلال إنشاء محطات خدمة مباشرة ومراكز إقليمية لقطع الغيار، عزّزت الشركة موثوقية المركبات وخدمات ما بعد البيع، ورفعت وقت التشغيل التشغيلي. كما عكس إطلاق علامة خدمة EnRoute+ من Yutong التزام الشركة بتقديم دعم أكثر كفاءة وذكاءً وملاءمة لمختلف سيناريوهات التشغيل طوال دورة حياة المركبة بالكامل.

إنجازات مدفوعة بالابتكار

استنادًا إلى سجلّها القوي في الأداء التشغيلي، تحافظ Yutong على مستوى ثابت من الإنفاق السنوي على البحث والتطوير بما يتجاوز %5 من إيراداتها التشغيلية. وأطلقت الشركة تقنية EV Long-Life، التي تحقق عمرًا تشغيليًا متقدّمًا يصل إلى 15 عامًا أو 1.5 مليون كيلومتر للحافلات الكهربائية النقية، من خلال ابتكارات رئيسية في تقنيات البطاريات والمحركات وأنظمة التحكّم الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، حظيت ابتكارات Yutong في المنتجات بتقدير واسع داخل القطاع. ففي معرض Busworld Europe 2025 الذي أُقيم في بلجيكا، حصلت الحافلة Yutong T14E على الجائزة الكبرى لحافلات المسافات الطويلة Grand Award Coach، فيما حازت حافلة Yutong U15 جائزة Grand Award Bus للحافلات الكبيرة.

وتم التحقّق من أداء المنتجات والموثوقية التشغيلية من خلال تطبيقها في الأسواق الدولية. في الفلبين، سجّل طراز C12Pro من Yutong انخفاضًا بنسبة %12 في استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر مقارنةً بالجيل السابق. وفي أوروبا، أكملت حافلة IC12E الكهربائية بين المدن اختبار قيادة شاملًا لمسافة 1,200 كيلومتر عبر أربع دول في منطقة الشمال، ما أظهر قدرتها على التكيّف مع ظروف تشغيل متنوّعة. وفي غانا، حققت شاحنة النقل الخفيفة (الفان) من طراز Yutong V6 استهلاكًا إجماليًا للوقود بلغ 9.2 لترًا لكل 100 كيلومتر، بينما يمكن أن يصل الحد الأقصى لمسافة التشغيل لمركبة Yutong C12Pro واحدة في كازاخستان إلى 2 مليون كيلومتر.

التعاون والنمو المشترك مع المجتمع

تعمل Yutong جنبًا إلى جنب مع المشغّلين حول العالم لتعميق أواصر التعاون، وتحقيق تكامل وثيق بين التزامها المؤسسي ومسؤوليتها الاجتماعية المشتركة.

في آسيا الوسطى، تجاوز إجمالي تسليمات حافلات Yutong حاجز 10,000 وحدة. وفي باكستان، تم تسليم 400 حافلة كهربائية نقية في عام 2025، وفي تشيلي 372 حافلة، وفي اليونان 100 حافلة. وخلال الربع الرابع من العام نفسه، سلّمت Yutong عدد 723 حافلة في المغرب لدعم خدمات النقل خلال البطولة الرياضية الدولية الأفريقية. وفي الوقت ذاته، تعمل الشركة بنشاط على تعزيز التوطين العالمي والتوظيف المحلي، مما يوفّر مجموعة من الوظائف المستقرة في المجتمعات التي تعمل فيها ويُسهم في تعميق الروابط مع المجتمعات المضيفة.

ممارسات طويلة الأمد في التنمية المستدامة

تولي Yutong أهمية كبيرة لإدارة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتلتزم بدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال ممارسات منهجية وطويلة الأمد. وفي عام 2025، حصلت الشركة على تصنيف ذهبي بدرجة 81 نقطة من EcoVadis، ما يعكس أداءً قويًا في مجالات الاستدامة والأخلاقيات وإدارة سلاسل التوريد المسؤولة.

وشملت المبادرات البيئية للشركة مواصلة توسيع مشروع Net Zero Forest من Yutong، الذي يدعم زراعة نحو 47,000 شجرة في الصين وتشيلي والمملكة المتحدة والمكسيك، في إطار الوفاء بالتزامها البيئي «حافلة واحدة، شجرة واحدة». كما عمّقت الشركة انخراطها المجتمعي عبر برامج التوعية والتعليم العامة، بما في ذلك حملة «لننطلق نحو الأخضر» (Let's Go Green) لتعزيز استخدام النقل العام في دول مثل اليونان، ومبادرات «جولة سلامة حافلات المدرسة» (School Bus Safety Tour) في كازاخستان، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بسلامة الطرق وتشجيع التنقّل المسؤول للأطفال.

وفي عام 2026، ستظل Yutong ملتزمة بمهمتها المتمثّلة في «توفير رحلات ممتعة للجمهور وخلق قيمة أكبر للعملاء». وبالتعاون مع شركائها العالميين، ستواصل الشركة الإسهام في تطوير أنظمة نقل عام مستدامة، والمشاركة في بناء مستقبل أكثر خضرة وشمولًا للتنقّل على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://en.yutong.com/

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=9xWu86sS-zM

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2871230/image.jpg