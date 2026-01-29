Zettabyte تعلن عن استثمار استراتيجي من Headline Asia لدعم التوسع في اليابان

سان فرانسيسكو ، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "زيتابايت" (Zettabyte)، وهي شركة حوسبة ذكاء اصطناعي ، عن استثمار استراتيجي من شركة "هيدلاين آسيا" (Headline Asia). سيساند الاستثمار توسع "زيتابايت" في اليابان ، بما في ذلك تطوير العملاء والشراكات الصناعية عبر منظومة الاتصالات ومركز البيانات في البلاد.

سوف تدعم "هيدلاين" "زيتابايت" مع قيامها بتوسيع نطاق تبنّي zWARETM، وهو برنامج البنية التحتية لوحدات المعالجة الرسومية الخاص بها، وتدفع منصة TITAN، جهود توسيع مركز بيانات "زيتابايت" للذكاء الاصطناعي في اليابان. يساعد برنامج zWARETM مشغلي وحدات المعالجة الرسومية على تحسين الرؤية والاستفادة والتحكم التشغيلي عبر عمليات النشر الكبيرة ، بما في ذلك عمليات الوعي بالطاقة وإدارة البنية التحتية.

قال "أكيو تاناكا"، الشريك المؤسس في "هيدلاين": "تدخل اليابان دورة بناء جديدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، مدفوعة بقيود الطاقة ومتطلبات المشغل وطلب المؤسسة". "استثمرنا في "زيتابايت" لأن طبقة البرامج الخاصة بهم تحسن الرؤية والاستفادة والتحكم التشغيلي في بيئات وحدات المعالجة الرسومية الكبيرة. سنقوم بدعم الفريق أثناء توسعه في اليابان من خلال علاقات الصناعة ودعم التنفيذ."

قال "سام لون" ، كبير المسؤولين الماليين على المستوى العالمي في "زيتابايت": تساعد "زيتابايت" مالكي وحدات المعالجة الرسومية على إدارة وتشغيل أجهزة القيمة الخاصة بهم وتحسين أداء الحوسبة الذكية ". "نحن متحمسون للشراكة مع فريق "هيدلاين" لدعم طرح TITAN في اليابان والعمل جنبًا إلى جنب مع شركات الاتصالات اليابانية ومشغلي مراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة الذكية".

قال "جوزيف هوانغ" ، الشريك في "هيدلاين": "تقع "زيتابايت" في تقاطع أجهزة الذكاء الاصطناعي في تايوان وقوة سلسلة التوريد ، وطلب اليابان المتزايد على البنية التحتية ، وتوقعات الولايات المتحدة الضخمة". "نحن ندعمهم لتنفيذها على نطاق واسع وامتلاك هذا الجسر".

يضع الاستثمار "زيتابايت" في موضع يمكنها من تعميق الشراكات عبر البنية التحتية للسحابة والاتصالات ومراكز البيانات ، مع تسريع جهودها للطرح في السوق في اليابان.

نبذة عن Zettabyte

تعتبر "زيتابايت" المزود الرائد في العالم لحلول برمجيات البنية التحتية لوحدات المعالجة الرسومية ، حيث توفر برامج متقدمة لتعظيم الأداء والكفاءة والقابلية للتوسع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تتيح منصة TITAN الخاصة بها أحمال عمل الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من خلال استخدام وحدات المعالجة الرسومية الأمثل وإدارة البنية التحتية الذكية.

حول Headline Asia

شركة "هيدلاين آسيا" هي شركة لرأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة تستثمر في الشركات الناشئة لتكنولوجيا الإنترنت في جميع أنحاء اليابان وتايوان وجنوب شرق آسيا. تأسست الشركة في عام 2008 باسم "إنفينيتي فنتشرز" (Infinity Ventures) ، وقد دعمت الشركة أكثر من 100 شركة ناشئة مع 9 اكتتابات أولية حتى الآن.

تعد "هيدلاين" جزءًا من شبكة "هيدلاين" العالمية، التي تدير أكثر من 4.2 مليار دولار عبر مكاتب في سان فرانسيسكو وبرلين وباريس ولندن ولوكسمبورغ وساو باولو وخارجها.

يسمح هذا الهيكل المحلي العالمي لشركات محفظة "هيدلاين" بتوسيع نطاقها عبر الحدود من اليوم الأول.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2493156/Zettabyte_Logo.jpg