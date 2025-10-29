Zettabyte وChief Telecom تحولان مركز بيانات تقليدي إلى مركز ذكاء اصطناعي يدعم GB300 في 45 يوم عمل فقط

تايبيه، 29 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Zettabyte الرائدة في ابتكار حلول البرمجيات والبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وشركة Chief Telecom المزود الرائد لخدمات الشبكات ومراكز البيانات في تايوان، عن نجاحها في تحديث مركز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Chief وتحويله إلى مركز يعمل بالتبريد السائل المباشر ( DLC ) وقادر على احتواء خزائن تزيد قدرتها عن 100 كيلوواط، ويدعم GB300 ، وقد أُنجز ذلك في 45 يوم عمل فقط.

كانت هذه المنشأة مصممة أصلاً لاستيعاب خزائن بقدرة 20 كيلوواط فقط وعملاء وحدات المعالجة المركزية ( CPU ) التقليدية والحوسبة عالية الأداء ( HPC ). يمثل هذا المشروع التجريبي الإنجاز الأول ضمن مبادرة Zettabyte Titan ، المبادرة الرائدة للشركة لإعادة تعريف الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

معيار جديد في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

يُكسب هذا التحديث مركز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لـ Chief Telecom القدرة على تحقيق مستويات عالية من الكثافة والكفاءة والاستدامة اللازمة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يعزز مكانة تايوان الريادية على المستوى الإقليمي في البنية التحتية عالية الأداء للذكاء الاصطناعي.

قال كينيث تاي رئيس مجلس إدارة شركة Zettabyte : "يُظهر هذا الإنجاز كيف تسرّع تقنيات Zettabyte عملية الانتقال من مراكز البيانات التقليدية إلى الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" . وأضاف: "خلال 45 يوم عمل فقط، حولنا منشأة Chief إلى مركز يدعم GB300 . هذا نموذج يُحتذى به في كيفية تطوير مراكز البيانات عالميًا لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي بسرعة وكفاءة واستدامة."

قال جوني ليو الرئيس التنفيذي لشركة Chief Telecom : "في Chief Telecom نلتزم بقيادة مستقبل خدمات الذكاء الاصطناعي في تايوان وخارجها" . وتابع: "مكنتنا الشراكة مع Zettabyte من تحديث بنيتنا التحتية بسرعة استثنائية، مما يتيح لعملائنا الوصول إلى أحدث منصات الذكاء الاصطناعي وأكثرها تقدمًا وكثافة في استخدام الطاقة المتاحة اليوم."

نموذج يُحتذى به في التحديث

مع نجاح هذا المشروع التجريبي، ترسي Zettabyte و Chief Telecom سابقة في الصناعة العالمية: يمكن تحديث البنية التحتية التقليدية بسرعة وتحويلها إلى مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي وعالية الكثافة وتعمل بالتبريد السائل المباشر ( DLC ) ، وقادرة على دعم عمليات النشر الأوسع نطاقًا.

نبذة عن Zettabyte

توفر Zettabyte حلول برمجية متقدمة لوحدات معالجة الرسومات وحلول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال مكدس Zsuite الخاص بها: Zplatform و Zware و Zfabric . تساعد Zettabyte مشغلي المراكز على رفع معدل استخدام وحدات معالجة الرسومات بنسبة % 40-30 ، وتوفير مراقبة فائقة الدقة، وتمكين مكدس شبكات RoCE الأكثر تقدمًا لمجموعات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

نبذة عن Chief : تأسست شركة Chief Telecom في عام 1991، وهي أكبر مزود لمراكز البيانات في تايوان، وتقدم مرافق متطورة وحلول اتصال شاملة وواسعة النطاق.

