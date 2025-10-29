ZettabyteとChief Telecom、わずか45営業日でレガシー・データ・センターをGB300互換のAIハブに改修

台北, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- AIデータ・センター・ソフトウェアおよびインフラストラクチャ・イノベーションのリーダーであるZettabyteと、台湾のトップ・ネットワークおよびデータ・センター・プロバイダーであるChief Telecomは本日、ChiefのレガシーAIデータ・センター（AIDC）を、記録的な45日で納品し、100kW以上のラックでGB300に対応し、直接液体冷却（DLC）仕様に改造することに成功したと発表しました。

この施設はもともと20kWラックと従来のCPU/HPC顧客向けに設計されていましたが、現在は変革されています。このパイロット・プロジェクトは、次世代AIインフラストラクチャを再定義する同社の主力イニシアティブであるZettabyte Titanにとって最初のマイルストーンとなります。

AI インフラの新たなベンチマークを設定

この改修により、Chief TelecomのAIDCは高度なAIワークロードに必要な密度、効率、持続可能性を備えるようになり、台湾は高性能AIインフラストラクチャの地域リーダーとしての地位を確立します。

「このマイルストーンは、Zettabyte のテクノロジーが従来のデータ・センターから次世代のAI データ・センターへの移行をいかに加速するかを示すものです」とZettabyteの会長Kenneth Tai氏は述べています。「わずか45日間で、Chiefの施設をGB300対応のハブに変えました。これは、世界のデータ・センターがAI時代に迅速かつ効率的かつ持続的に適応する方法を示す青写真です。」

「Chief Telecom は、台湾およびそれ以外の地域でAI サービスの未来を切り開くことに尽力しています」とChief TelecomのCEO、Johnny Liu氏は述べています。「Zettabyteとの提携により、これまでにないスピードでインフラストラクチャを変革することができ、お客様は現在利用可能な最も先進的で電力密度の高いAIプラットフォームにアクセスできるようになりました。」

モダナイズの青写真

このパイロット・プロジェクトの成功により、ZettabyteとChief Telecomは世界の業界に先例を打ち立てています。レガシー・インフラストラクチャを短期間でモダナイズし、最大規模の展開をサポートできるAI対応の高密度DLC搭載データ・センターにできることを証明したのです。

Zettabyte について

Zettabyteは、Zsuiteスタック（Zplatform、Zware、Zfabric）を通じて、高度なGPUソフトウェアとAIデータ・センター・ソリューションを提供しています。Zettabyteは、オペレーターがGPU使用率を30～40%向上させ、超精密な監視を提供し、大規模なAIクラスター向けに最先端のRoCEネットワーク・スタックを実現できるよう支援します。

Chief について：1991年に設立されたChief Telecomは、最先端の設備と幅広い接続ソリューションを提供する台湾のトップ・データ・センター事業者です。

