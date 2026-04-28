"إي آند" تحقِّق إيراداتٍ موحَّدة بقيمة 19.4مليار درهم بنسبة نموٍّ سنوي 15.1% خلال الربع الأول من 2026

مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": نواصل مسيرةَ النموِّ بتحقيق إيرادات موحدة بلغت 19.4 مليار درهم، بنسبة نموٍّ 15.1% كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليار درهم، بنسبة نموٍّ سنوية 16.5%

ارتفع صافي الأرباح الموحَّدة إلى 2.9 مليار درهم، ما يعكس نموًّا بنسبة 3.9% على أساس سنوي (بعد استبعاد عائدات صفقة بيع المجموعة لحصتها في شركة خزنة خلال الربع الأول من عام 2025)

ارتفع إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 248.0 مليون مشترك

حافظت "إي آند الإمارات" على أدائها القوي بزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 16.6مليون مشترك

أبو ظبي, 28 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- حقَّقت مجموعة "إي آند" انطلاقةً قوية في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مؤكدةً ريادة المجموعة في صياغة المشهد الرقمي المستقبلي وفرض مكانتها بوصفها مجموعةً رائدة عالميًّا.

وارتفعت الإيرادات الموحَّدة للمجموعة لتصل إلى 19.4 مليار درهم، بنموٍّ نسبته 15.1% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح الموحَّدة 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي (باستثناء عائدات صفقة بيع شركة خزنة). كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليار درهم، بنموٍّ سنوي نسبته 16.5%.

Masood M Sharif Mahmood Group Chief Executive Officer of e&

واستمرت قاعدة مشتركي المجموعة في التوسع، حيث وصل إجمالي عدد المشتركين إلى 248.0 مليون مشترك، بزيادة قدرها 30.8% على أساس سنوي، وفي سُوقها المحلي، حافظت "إي آند الإمارات" على أدائها القوي بزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 16.6 مليون مشترك، مدعومةً بتبنِّي حلول الجيل القادم من الاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي باتت جزءًا أساسيًّا من تجربة العميل.

أبرز النتائج المالية للربع الأول 2026



الربع الأول 2026 الربع الأول 2025 نسبة التغيير الإيرادات الموحدة 19.4 مليار درهم 16.9 مليار درهم 15.1 % صافي الأرباح الموحدة 2.9 مليار درهم 2.8 مليار درهم* 3.9 % الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليار درهم 7.4 مليار درهم 16.5 % إجمالي عدد مشتركي المجموعة 248.0 مليون مشترك 189.6 مليون مشترك ** 30.8 % عدد مشتركي "إي آند الإمارات" 16.6 مليون مشترك 15.3 مليون مشترك 8.7 %

*صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 بعد استثناء عائدات صفقة بيع شركة خزنة البالغة 2.6 مليار درهم

**بيانات معدلة وفقا للأرقام التي أفصحت عنها مجموعة اتصالات المغرب

بهذه المناسبة، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «أثبتت "إي آند" أنها تمتلك المقوِّمات القوية والقدرة العالية على التعامل مع مختلف التحديات من خلال مرونة نموذج أعمالها ، فعلى الرغم من المتغيرات الاقتصادية والإقليمية التي يشهدها العالم، فإن استعدادَنا الاسْتِبَاقِيَّ للمخاطر، فضلًا عن تنويع محفظة الاستثمارات دوليَّا، مكَّننا من الحفاظ على وَتِيرَةِ نموٍّ تصاعدية في مختلف أسواقنا التشغيلية محليًا ودوليًا ، مؤكدين أن قوتنا تنبع من قدرتنا على التكيف والعمل بمرونة في مختلف الظروف.

وأضاف مسعود: نحن نقف اليوم على أرضية صلبة من الإنجازات التي تبعث على الثقة التامة في قدرة "إي آند" على مواصلة مسارها التصاعدي، عبر استراتيجية تشغيلية مواكِبة للمتغيرات. وخلال التحديات الإقليمية، حرصت "إي آند" على أداء واجبها الوطني؛ عبر تمكين استمرارية الأعمال، وضمان كفاءة عمل الشبكات دون انقطاع، ودعم منظومات العمل والتعليم عن بُعد، وتسخير الإمكانات التكنولوجية كافةً لضمان سلاسة الاتصال والخدمات المتطورة.

واستأنف مسعود: إن النتائج المالية القوية التي حقَّقتها "إي آند" في الربع الأول من عام 2026 هي انعكاس لمرونة ونجاح نموذج أعمال الشركة مع الالتزام الكامل بخَلْقِ قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين. إذ واصلت "إي آند" مسيرةَ نموِّها خلال الرُّبع الأول من عام 2026، بتحقيق إيرادات موحدة بلغت 19.4 مليار درهم، بنسبة نموٍّ 15.1% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليار درهم، بنسبة نموٍّ سنوية 16.5%، مما يعكس مكانة "إي آند" بوصفها محركًا أساسيًّا للاقتصاد الرقمي في المنطقة، ومحفِّز رئيسي للحلول الذكية التي ترسم ملامح المستقبل.

واختتم قائلًا: نُعرب عن بالغ تقديرنا لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، التي أَرْسَتْ دعائم بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، وأثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف، مما يعزِّز ثقتنا في مواصلة العمل بثبات؛ لتحقيق النجاح المتواصل».

