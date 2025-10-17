«مالية عجمان» تواصل تعزيز منظومة الدفع الذكي بخدمات جديدة في «جيتكس» 2025

إطلاق بطاقتي "ريادة" و"سداد عجمان الفضية للشركات" لتجربة أكثر تميزاً وابتكاراً للمتعاملين

دبي، الإمارات العربية المتحدة وعجمان، الإمارات العربية المتحدة, 17 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- تواصل دائرة المالية في عجمان جهودهافي تغطية شرائح المتعاملين المختلفة لمنصة "سداد عجمان" عبر إطلاق بطاقتي دفع جديدتين ضمن فعاليات مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 بحضور عبدالغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتلبية احتياجات المتعاملين ودعم توجهات الإمارة نحو حكومة خالية من التعاملات النقدية.

The Department of Finance in Ajman Continues to Enhance the Smart Payment Ecosystem with New Services at GITEX 2025

وفي جناحها تحت مظلة منصة حكومة عجمان بالمعرض، أطلقت الدائرة بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول بطاقة "ريادة" ضمن منصة الدفع الحكومية الموحَّدة "سداد عجمان"؛ وهي بطاقة مسبقة الدفع تهدف إلى تمكين المتعاملين من سداد رسوم المعاملات الرسمية والتجارية رقمياً بطريقة آمنة وسهلة دون الحاجة إلى حساب مصرفي.

وتُصدَر البطاقة مجاناً، وتتميز بصلاحية تمتد لخمس سنوات وحد رصيد يصل إلى 75 ألف درهم، ويمكن استخدامها لدى الجهات الحكومية والمتاجر داخل الدولة، إلى جانب توفيرها مزايا وعروض حصرية ضمن شبكة "فيزا بلاتينيوم".

كما أطلقت الدائرة بطاقة "سداد عجمان الفضية للشركات" مسبقة الدفع التي تتمتع بصلاحية تمتد إلى خمس سنوات ورصيد أقصاه 2.5 مليون درهم. ويمكن للشركات الحصول عليها من دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي، واستخدامها في عمليات سداد رسوم المعاملات الحكومية والتجارية، مع توفيرها عروض وخصومات من شبكة "فيزا".

وأكد عبدالغفار الخاجة أن إطلاق البطاقتين يأتي في إطار التزام دائرة المالية الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان، وتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية الحكومية بما يتماشى مع الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للإمارة. مضيفا: "تعكس هذه الخطوة حرص الدائرة على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير حلول مالية مبتكرة تُسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتدعم أهداف حكومة الإمارة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبنّي منظومات رقمية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل".

وأوضح الخاجة أن هذه الحلول تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تعمل الدائرة على توفيرها بهدف رفع مستوى رضا المتعاملين، مشيراً إلى أن الدائرة ماضية في تطوير مبادرات ومشاريع استراتيجية تدعم التحوُّل المالي الذكي وتسهم في رفد مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.

وتحرص دائرة المالية في عجمان على المشاركة سنوياً في معرض "جيتكس جلوبال" 2025 بوصفه منصة عالمية رائدة لعرض أحدث حلولها الرقمية التي تدعم الاستدامة المالية في عجمان، وتعزز مكانتها الريادية عالمياً في مجال الابتكار المالي.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2799482/Ajman_Department_of_Finance.jpg