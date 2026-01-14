«ميمارو» تنضم إلى «سوميتومو كوربوريشن» لإطلاق خدمة مشاركة الملابس «Any Wear, Anywhere» للعائلات المسافرة إلى اليابان

خدمة «Any Wear, Anywhere» تقلل أعباء حزم الأمتعة وتدعم السفر الأكثر استدامة

طوكيو، 14 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة «كوزموس» لإدارة الفنادق المحدودة (Cosmos Hotel (Management Co., Ltd.، المشغِّلة للعلامة التجارية لأماكن الإقامة على طراز الشقق «ميمارو» (MIMARU)، عن تعاونها مع خدمة مشاركة الملابس «Any Wear, Anywhere» التي تطورها شركة «سوميتومو كوربوريشن» (Sumitomo Corporation)، لتقديم هذه الخدمة للعائلات المسافرة إلى اليابان والمقيمة في فنادق «ميمارو».

ومن المقرر إطلاق الخدمة في 19 يناير 2026، مع فتح باب الحجز اعتباراً من 7 يناير 2026. غالباً ما ينطوي السفر العائلي إلى اليابان على تحديات مثل تجهيز ملابس ملائمة للظروف المناخية المحلية، ونقل كميات كبيرة من الأمتعة لجميع أفراد الأسرة، والتعامل مع الملابس أو الحقائب غير المستخدمة أثناء الرحلة أو بعدها. وتهدف هذه الخدمة إلى تخفيف هذه الأعباء من خلال تقليل الحاجة إلى حزم كميات كبيرة من الملابس، مع تشجيع أساليب سفر أكثر مراعاة للبيئة.

صورة 1: https://drive.google.com/file/d/16r9-BlNWqIDeuzIlrilxPxQ8lfJZSUBh/view?usp=sharing

صورة 2: https://drive.google.com/file/d/1O_b6UPCBRPegIwLuyqMpomFffBspxWWG/view?usp=drive_link

صورة 3: https://drive.google.com/file/d/1OSf4O_OmvQsK4fuxjJc8X3PIJjVwk3Mu/view?usp=drive_link

أطلقت شركة «سوميتومو كوربوريشن» خدمة «Any Wear, Anywhere» في يوليو 2023. ويمكن للمسافرين المقيمين في «ميمارو» حجز أطقم الملابس عبر الإنترنت مسبقاً، واختيار الخيارات المناسبة للموسم وغرض السفر، واستلامها في مكان إقامتهم ثم إعادتها داخل اليابان بعد الاستخدام. ومن خلال تقليل نقل الملابس والتخلص منها، تدعم الخدمة سياحة أكثر استدامة. ومن أجل تقديمها في «ميمارو»، تم توسيع تشكيلة الملابس المتاحة لتلبية احتياجات العائلات التي تسافر بصحبة أطفال على نحو أفضل.

التفاصيل: https://anywear-anywhere.com

صورة 4: https://drive.google.com/file/d/1AYjk3BarmRXPGJByxDhVRYPncKVm8q0-/view?usp=drive_link

صورة 5: https://drive.google.com/file/d/16_VGeXJo1wfUgPJJGPBGcCgMJJnQgjN4/view?usp=drive_link

وقد أبرزت آراء الضيوف الجانب العملي للخدمة. وقال أحد المسافرين من سنغافورة:

«لا أمتلك عادةً ملابس شتوية، ومع نمو الأطفال بسرعة يصبح حزم الملابس الشتوية الضخمة أمراً صعباً. شعرت أن الاستئجار كان خياراً أفضل من ملء حقيبة السفر.»

كما علق مسافر من أستراليا قائلاً: «كانت الملابس مريحة لاستكشاف طوكيو، وإتاحة مساحة إضافية في حقيبتي يعني مساحة أكبر للتسوق.»

وأشار مسافر من الولايات المتحدة: «الوصول والعثور على الملابس جاهزة، ثم إعادتها ببساطة في مكتب الاستقبال، جعل التجربة سهلة للغاية. كان كل شيء نظيفاً وبجودة عالية.»

تُعد «ميمارو» علامة تجارية لأماكن الإقامة على طراز الشقق، حيث توفر غرف ضيوف واسعة تبدأ مساحتها من حوالي 40 متراً مربعاً، ومصممة بحيث تتيح للعائلات والمجموعات الإقامة معاً بكل راحة. وتشكل العائلات الدولية أكثر من %90 من ضيوفها. وبالإضافة إلى خدمة مشاركة الملابس، توفر «ميمارو» خدمات مثل توصيل الأمتعة في اليوم نفسه ومبادرات أخرى موجهة للعائلات لتعزيز الراحة للمسافرين القادمين إلى اليابان.

جميع الصور: https://drive.google.com/drive/folders/1qxY1ej5njFpnu-uMQLWtWfIFb82UMMVE?usp=sharing

يرجى زيارة:

https://mimaruhotels.com/en/

https://mimaruhotels.com/sustainability/